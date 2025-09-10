ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పిడుగుపాటుకు ఏడుగురు మృతి

పిడుగుపాటుకు ఏడుగురు మృతి - రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన ఘటన - పలువురికి గాయాలు

Seven Killed in Lightning Strikes in Telangana
Seven Killed in Lightning Strikes in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 10:04 PM IST

1 Min Read
Seven Killed in Lightning Strikes in Telangana : రాష్ట్రంలో ఇవాళ పిడుగుపాటు దుర్ఘటనల్లో మొత్తం ఏడుగురు మృతి చెందారు. నిర్మల్​ జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు ముగ్గురు మృతి చెందగా, జోగులాంబ గద్వాల్​ జిల్లాలో మరో ముగ్గురు, ఖమ్మం జిల్లాలో ఒకరు మృతి చెందారు.

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, నిర్మల్​ జిల్లా పెంబి మండలం ఎంగేలాపూర్​ శివారులో పొలం నుంచి వస్తుండగా ముగ్గురు వ్యక్తులపై పిడుగు పడింది. ఆ ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. దంపతులు అల్లెపు ఎల్లయ్య, ఎల్లవ్వ, వ్యవసాయ కూలీ వెంకటి మృతి చెందారు.

మరోవైపు జోగులాంబ గద్వాల్​ జిల్లా అయిజ మండలం భూంపురం గ్రామంలో కొందరు పత్తి పని చేస్తున్నారు. అక్కడ పిడుగు పాటుకు గురై ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యారు. వారిని కర్నూల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతి చెందిన వారిలో ఇద్దరు మహిళలు ఉండగా, ఒక యువకుడు ఉన్నారు. మృతులు భూంపురం గ్రామానికి చెందిన పార్వతమ్మ, సర్వేస్, సౌభాగ్యగా గుర్తించారు.

ఒక్కసారిగా వర్షం రావడంతో సమీపంలోని తాటిచెట్టు సమీపంలోక అందరూ వెళ్లిపోయారు. ఒక్కసారిగా పిడుగుపాటుకు గురి కావడంతో కూలీ రైతులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. సకాలంలో సమీపంలో ఉన్న పంట పొలాల రైతులు స్పందించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఒకే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందడంతో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గద్వాల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అలాగే ఖమ్మం జిల్లాలో రెండుచోట్ల పిడుగులు పడి ఒకరు మృతి, మరొకరికి గాయాలయ్యాయి.

