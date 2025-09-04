Demand Bribe For Birth Certificate : బర్త్ సర్టిఫికెట్ (జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ) అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన పత్రాలలో ఒకటిగా మారింది. స్కూల్లో ప్రవేశం నుంచి ప్రభుత్వ పథకాలు, పాస్పోర్ట్, ఆధార్ వంటి వాటికి ఈ ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి. కానీ ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఈ పత్రాన్ని పొందడం చాలా మందికి ఓ సవాలుగా మారింది.
జనన ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలంటే రూ.1000 నుంచి రూ.2000 వరకు సమర్పించుకోవాలి. అలాగే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో కాన్పు అయిన తల్లిదండ్రులకు మరో తలనొప్పి ఎదురవుతోంది. వైద్య సిబ్బంది వివరాలను తప్పుగా నమోదు చేయడం వల్ల పత్రంలో తప్పులు వస్తున్నాయి. ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రుల పేర్లకు బదులు అవ్వా, తాతయ్య పేర్లు నమోదు చేస్తున్నారు. దీని కారణంగా ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సవరించడానికి చాలా సమయం, డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
ఇవే ఉదాహరణలు :
- ఇటీవల గాంధీ ఆసుపత్రుల్లో పుట్టిన శిశువుకు ధ్రువీకరణపత్రం తీసుకునేందుకు తల్లిదండ్రులు 2025, జూన్ 23న దరఖాస్తు (సీఎన్ఐ 022502380770) చేసుకున్నారు. కానీ ఇంకా ఆమోదం పొందలేదు. బల్దియా రికార్డుల్లో తండ్రి పేరు నరసింహులుకు బదులు నరసిమ్లు అని ముద్రించారు. అందులో ఇంటి పేరు కూడా చేర్చలేదు.
- ఓ చిన్నారి పేరుతో మే 29వ తేదీన 2025లో తల్లిదండ్రులు చేసుకున్న దరఖాస్తు (సీఎన్ఐ 022502359540) దాదాపు మూడున్నర నెలలపాటు చేయలేదు.
- పేట్లబురుజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జన్మించిన శిశువుకు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ఇవ్వాలంటూ నెల కిందట దరఖాస్తు (సీఎన్ఐ 022502420640) చేసుకున్నారు. ఆ శిశువును ఆసుపత్రిలో తల్లిదండ్రుల పేర్లను, ఇంటి పేరు లేకుండా రికార్డుల్లోకి చేర్చారు. ఈ కారణంగా మరోసారి సవరణకు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సొమ్ము చేసుకొనేందుకే తప్పులు : గాంధీ, కోఠి ప్రసూతి, పేట్లబురుజు ఆసుపత్రి, జిల్లాల్లో కాన్పులకు వచ్చే వారిలో 90 శాతం రికార్డుల్లో తప్పుగా నమోదవుతున్నాయి. ఇక్కడి సిబ్బంది ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పులు సృష్టిస్తూ సవరణకు డబ్బు చేసుకోవడమే వారి ముఖ్య ఉద్దేశమని బాధితులు వాపోతున్నారు.
నిబంధనలో ఏంముందంటే :
- ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో పేరు నమోదు, సవరణ దరఖాస్తులు రెండు వారాల్లో ఆమోదం పొందాలి.
- జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు మాత్రం నెలలపాటు తొక్కిపెడుతున్నాయి.
- సిబ్బందిని సంప్రదించి లంచం ముట్టజెప్పే వరకు ఆమోదం రావడం లేదు.
జనన మరణాల చట్టం 1969 ప్రకారం : ఈ చట్టం ప్రకారం శిశువు పుట్టిన 21 రోజుల్లోపు బిడ్డ జనన ధ్రువీకరణ పత్రానికి నమోదు చేయడం తప్పనిసరి. జనన నమోదు కోసం జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్లు సంబంధిత అధికారులుగా ఉంటారు.
అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు :
- పేరెంట్స్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్
- తల్లిదండ్రుల జనన ధ్రువీకరణ పత్రం లేదా పదో తరగతి మెమో
- తల్లిదండ్రుల వివాహ ధ్రువీకరణ పత్రం
- ఆసుపత్రి లేదా వైద్య సంస్థచే జారీ అయిన పిల్లల జనన రుజువు
