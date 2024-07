ETV Bharat / state

కొత్త మంత్రులను బోల్తా కొట్టించేలా అధికారుల చర్యలు - అడిగింది ఒకటైతే సమాధానం మరొకటి ఎందుకని ప్రశ్న - AP ASSEMBLY SESSION 2024

New Ministers Vs Officials ( ETV Bharat )

Some Officials Trying to Topple New Ministers: రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ అక్రమాలను వెలికి తీస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన పనులు, దోపిడీపై అనేక మంది సభ్యులు అసెంబ్లీలో ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. వీటిపై సరైన సమాచారం ఇవ్వాలని మంత్రులు అధికారులకు సూచిస్తున్నారు. అయితే అధికారులు ఇచ్చే వివరాలు చూసి కొత్త మంత్రులు అసంతృప్తికి లోనవుతున్నారు. తమనే బోల్తా కొట్టించేలా అధికారులు వ్యవహరిస్తున్నారని పలువురు మంత్రులు అసెంబ్లీలో చర్చించుకుంటున్నారు.

గ్రామ పంచాయతీల నిధుల మళ్లింపుపై అధికారులిచ్చిన సమాచారంపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వివరాల్లేకుండా అవును, కాదు, ఉత్పన్నం కాదనే రీతిలో అధికారులు సమాధానమివ్వడం ఏంటని పవన్ కళ్యాణ్ అభ్యంతరం తెలిపారు. పొడి పొడిగానే సమాధానాలు చెప్పాలనే నిబంధన ఏమైనా ఉందా అని అధికారులను ప్రశ్నించారు. అనుబంధ పత్రాల్లో కాకుండా సభ్యులకిచ్చే సమాధానంలోనే వివరాలు ఉంచేలా చూడాలని అధికారులను పవన్ ఆదేశించారు.