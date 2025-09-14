ETV Bharat / state

భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డులో అక్రమాలు - బోగస్‌ క్లెయిమ్‌లతో బీమా సొమ్ము స్వాహా

తప్పుడు వ్యక్తుల పేర్లతో క్లెయిమ్​లు మంజూరు చేస్తున్న కొందరు అధికారులు - దరఖాస్తు స్థితి గురించి అడిగితే, సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఇబ్బందులున్నాయని దాటవేస్తున్న అధికారులు - ఈ విషయమై అంతర్గత విచారణ చేస్తున్న ఉన్నతాధికారులు

Insurance Fraud of Construction Workers Welfare Board Telangana
Insurance Fraud of Construction Workers Welfare Board Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Insurance Fraud of Construction Workers Welfare Board Telangana : హైదరాబాద్ సంతోష్​నగర్​కు చెందిన వి.రవి నిర్మాణరంగ కూలీగా పని చేసేవాడు. భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డులో 2019లో సభ్యుడి (రి.నం. ఏఎల్​వోహెచ్​వైడీ 25/2019/00272)గా చేరారు. ఆయన 2020లో ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు. అయితే కుటుంబ సభ్యులు ఆయన పేరున ఉన్న బీమా సొమ్ము కోసం 2022లో ఆర్టీసీ క్రాస్​రోడ్డులోని సర్కిల్-25 కార్మిక శాఖ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేశారు. ఆపై దరఖాస్తు స్థితి గురించి అడిగారు. వారేమో సాఫ్ట్​వేర్​లో ఇబ్బందులున్నాయని, ఆన్​లైన్​లో రిజిస్టర్ కాలేదంటూ దాటవేశారు. తర్వాత దస్త్రం పోయిందని చెప్పడంతో 2024లో మరోసారి దరఖాస్తు చేసినా, అది కూడా దొరకడం లేదంటూ దాటవేశారు.

దీంతో బాధితురాలు ఆరా తీయగా, అదే రిజిస్ట్రేషన్​ నంబరుపై బోగస్ క్లెయిమ్​లు సృష్టించి మంచిర్యాల జిల్లా ఖానాపూర్​లోని ఒక మహిళ పేరిట రెండుసార్లు రూ.6.30 లక్షల చొప్పున రూ.12.60 లక్షల సొమ్ము స్వాహా అయినట్లు వెల్లడైంది. చనిపోయిన రవి ఫొటోను కొనసాగించి రవి, ఆయన తండ్రి పేర్లను మార్చేసి ఆర్థిక సహాయాన్ని పక్కదారి పట్టించారు.

గరిష్టంగా రూ.6.30 లక్షలు : భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డులోని సభ్యులకు ప్రభుత్వం వివిధ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. సభ్యుడు సహజ మరణం చెందినా, ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలైనా, దివ్యాంగుడైనా పరిహారం చెల్లిస్తుంది. అంత్యక్రియల ఖర్చును కూడా భరిస్తుంది. ఈ పరిహారం గరిష్టంగా రూ.6.30 లక్షలు ఉంటుంది. కార్మికుల కుటుంబాల్లోని ఇద్దరు ఆడపిల్లల వివాహాలకు సాయం అందిస్తుంది. కార్మికురాలైతే ప్రసూతికి నగదు ఇస్తుంది.

మానవతా దృక్పథంతో : బోర్డులో నమోదు కాని కార్మికులు మరణించినా మానవతా దృక్పథంతో కొంత మొత్తం సాయం చేస్తుంది. ఈ పథకాలు అమలుకు రూ.10 లక్షలకు మించిన విలువ ఉన్న నిర్మాణ పనుల్లో 1 శాతం సెస్​గా ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తోంది. ఈ సెస్​ రూపంలో ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వానికి రూ.800 కోట్ల వరకు వసూలవుతున్నాయి. ఈ సొమ్ముపై వచ్చే వడ్డీతో బోర్డు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తుంది.

అక్రమాలు ఇలా :

  • చనిపోయిన కార్మికుల పేరిట కాకుండా బోర్డు, సభ్యత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేని తప్పుడు వ్యక్తుల పేరిట క్లెయిమ్​లు సృష్టించి సొమ్ము పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు.
  • రెండేళ్ల క్రితం వరకు ఆన్​లైన్​ వ్యవస్థ లేకపోవడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు అధికారులు, కిందిస్థాయి సిబ్బంది ఇష్టానుసారం వ్యవహరించారు. రిజిస్ట్రేషన్​ వివరాల్లో కార్మికుల, వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లను, ఫోన్​ నంబర్లను మార్చేసి కుంభకోణాలకు పాల్పడ్డారు.
  • ఇటీవల ఓ కేసులో ఇంటి పేరుగా 'వి' అని ఉంటే దాన్ని 'వుంటూరిగా' మార్చివేశారు. తండ్రి పేరును 'కిషన్'​కు బదులుగా 'రాజం'గా మార్చారు. మరణించిన అసలు వ్యక్తి ఫొటో కొనసాగించి, బీమా పరిహారాన్ని స్వాహా చేశారు.
  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులు వచ్చాక కొందరు మీ-సేవా నిర్వాహకుల పాత్ర ఉంటోంది. హైదరాబాద్​లో నమోదైన చనిపోయిన వ్యక్తి పేరిట గద్వాలలోని ఒక మీ-సేవా కేంద్రంలో ఒకటి, సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్​లోని మీ-సేవా కేంద్రంలో మరొకటి ఇలా దరఖాస్తులు చేయడం గమనార్హం.
  • సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా క్లెయిమ్​లు రాకపోవడంతో వాకబు చేస్తున్న బాధితులు అప్పటికే తప్పుడు పేర్ల మీద క్లైయిమ్​ మంజూరైనట్లు తెలుసుకుని ఫిర్యాదు చేయడంతో ఉన్నతాధికారులు అంతర్గతంగా విచారణ జరుపుతున్నారు.

బోర్డులో ఇలా :

  • నమోదైన కార్మికుల సంఖ్య : 28.72 లక్షల మంది
  • బీమాకు అర్హులైన వారు : 15.06 లక్షలు
  • ఇప్పటివరకు మొత్తం క్లెయిమ్​లు : 3.66 లక్షలు
  • మంజూరైన క్లెయిమ్​లు : 2.93 లక్షలు
  • పదేళ్లలో బోర్డు ఖర్చు చేసిన మొత్తం : రూ.3,299 కోట్లు
  • సెస్​ రూపంలో వసూలైంది : రూ.5,517 కోట్లు

పోయిన బంగారం మొత్తం దొరికేసింది : చెన్నూరు SBI బ్యాంకు కేసులో కీలక పురోగతి

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

