భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డులో అక్రమాలు - బోగస్ క్లెయిమ్లతో బీమా సొమ్ము స్వాహా
తప్పుడు వ్యక్తుల పేర్లతో క్లెయిమ్లు మంజూరు చేస్తున్న కొందరు అధికారులు - దరఖాస్తు స్థితి గురించి అడిగితే, సాఫ్ట్వేర్లో ఇబ్బందులున్నాయని దాటవేస్తున్న అధికారులు - ఈ విషయమై అంతర్గత విచారణ చేస్తున్న ఉన్నతాధికారులు
Published : September 14, 2025 at 2:47 PM IST
Insurance Fraud of Construction Workers Welfare Board Telangana : హైదరాబాద్ సంతోష్నగర్కు చెందిన వి.రవి నిర్మాణరంగ కూలీగా పని చేసేవాడు. భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డులో 2019లో సభ్యుడి (రి.నం. ఏఎల్వోహెచ్వైడీ 25/2019/00272)గా చేరారు. ఆయన 2020లో ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు. అయితే కుటుంబ సభ్యులు ఆయన పేరున ఉన్న బీమా సొమ్ము కోసం 2022లో ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్డులోని సర్కిల్-25 కార్మిక శాఖ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేశారు. ఆపై దరఖాస్తు స్థితి గురించి అడిగారు. వారేమో సాఫ్ట్వేర్లో ఇబ్బందులున్నాయని, ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ కాలేదంటూ దాటవేశారు. తర్వాత దస్త్రం పోయిందని చెప్పడంతో 2024లో మరోసారి దరఖాస్తు చేసినా, అది కూడా దొరకడం లేదంటూ దాటవేశారు.
దీంతో బాధితురాలు ఆరా తీయగా, అదే రిజిస్ట్రేషన్ నంబరుపై బోగస్ క్లెయిమ్లు సృష్టించి మంచిర్యాల జిల్లా ఖానాపూర్లోని ఒక మహిళ పేరిట రెండుసార్లు రూ.6.30 లక్షల చొప్పున రూ.12.60 లక్షల సొమ్ము స్వాహా అయినట్లు వెల్లడైంది. చనిపోయిన రవి ఫొటోను కొనసాగించి రవి, ఆయన తండ్రి పేర్లను మార్చేసి ఆర్థిక సహాయాన్ని పక్కదారి పట్టించారు.
గరిష్టంగా రూ.6.30 లక్షలు : భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డులోని సభ్యులకు ప్రభుత్వం వివిధ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. సభ్యుడు సహజ మరణం చెందినా, ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలైనా, దివ్యాంగుడైనా పరిహారం చెల్లిస్తుంది. అంత్యక్రియల ఖర్చును కూడా భరిస్తుంది. ఈ పరిహారం గరిష్టంగా రూ.6.30 లక్షలు ఉంటుంది. కార్మికుల కుటుంబాల్లోని ఇద్దరు ఆడపిల్లల వివాహాలకు సాయం అందిస్తుంది. కార్మికురాలైతే ప్రసూతికి నగదు ఇస్తుంది.
మానవతా దృక్పథంతో : బోర్డులో నమోదు కాని కార్మికులు మరణించినా మానవతా దృక్పథంతో కొంత మొత్తం సాయం చేస్తుంది. ఈ పథకాలు అమలుకు రూ.10 లక్షలకు మించిన విలువ ఉన్న నిర్మాణ పనుల్లో 1 శాతం సెస్గా ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తోంది. ఈ సెస్ రూపంలో ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వానికి రూ.800 కోట్ల వరకు వసూలవుతున్నాయి. ఈ సొమ్ముపై వచ్చే వడ్డీతో బోర్డు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తుంది.
అక్రమాలు ఇలా :
- చనిపోయిన కార్మికుల పేరిట కాకుండా బోర్డు, సభ్యత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేని తప్పుడు వ్యక్తుల పేరిట క్లెయిమ్లు సృష్టించి సొమ్ము పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు.
- రెండేళ్ల క్రితం వరకు ఆన్లైన్ వ్యవస్థ లేకపోవడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు అధికారులు, కిందిస్థాయి సిబ్బంది ఇష్టానుసారం వ్యవహరించారు. రిజిస్ట్రేషన్ వివరాల్లో కార్మికుల, వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లను, ఫోన్ నంబర్లను మార్చేసి కుంభకోణాలకు పాల్పడ్డారు.
- ఇటీవల ఓ కేసులో ఇంటి పేరుగా 'వి' అని ఉంటే దాన్ని 'వుంటూరిగా' మార్చివేశారు. తండ్రి పేరును 'కిషన్'కు బదులుగా 'రాజం'గా మార్చారు. మరణించిన అసలు వ్యక్తి ఫొటో కొనసాగించి, బీమా పరిహారాన్ని స్వాహా చేశారు.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు వచ్చాక కొందరు మీ-సేవా నిర్వాహకుల పాత్ర ఉంటోంది. హైదరాబాద్లో నమోదైన చనిపోయిన వ్యక్తి పేరిట గద్వాలలోని ఒక మీ-సేవా కేంద్రంలో ఒకటి, సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లోని మీ-సేవా కేంద్రంలో మరొకటి ఇలా దరఖాస్తులు చేయడం గమనార్హం.
- సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా క్లెయిమ్లు రాకపోవడంతో వాకబు చేస్తున్న బాధితులు అప్పటికే తప్పుడు పేర్ల మీద క్లైయిమ్ మంజూరైనట్లు తెలుసుకుని ఫిర్యాదు చేయడంతో ఉన్నతాధికారులు అంతర్గతంగా విచారణ జరుపుతున్నారు.
బోర్డులో ఇలా :
- నమోదైన కార్మికుల సంఖ్య : 28.72 లక్షల మంది
- బీమాకు అర్హులైన వారు : 15.06 లక్షలు
- ఇప్పటివరకు మొత్తం క్లెయిమ్లు : 3.66 లక్షలు
- మంజూరైన క్లెయిమ్లు : 2.93 లక్షలు
- పదేళ్లలో బోర్డు ఖర్చు చేసిన మొత్తం : రూ.3,299 కోట్లు
- సెస్ రూపంలో వసూలైంది : రూ.5,517 కోట్లు
పోయిన బంగారం మొత్తం దొరికేసింది : చెన్నూరు SBI బ్యాంకు కేసులో కీలక పురోగతి
తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు