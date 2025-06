ETV Bharat / state

అడుగడుగునా ఉదాసీనత! - అమాత్యులు మీకిది తగునా? - AP MINISTERS INDIFFERENCE

Published : June 23, 2025 at 7:29 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 7:53 AM IST

Apathetic Authorities in AP : ప్రయాణం సాఫీగా సాగాలంటే డ్రైవర్‌ సమర్థత, అనుభవం ఎంత ముఖ్యమో బండి కండిషన్‌ కూడా అంతే ముఖ్యం. పాలనా వ్యవహారాల్లో తలపండిన ప్రభుత్వాధినేత అయినా ఆయన ఆలోచనలు ఆచరణలోకి రావాలంటే సరైన అధికార యంత్రాంగం ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. రౌతు మెత్తనైతే గుర్రం మూడుకాళ్ల మీద నడిచిందన్న సామెతలా ఏపీలో పరిపాలనా తీరు ఉంది. కొందరు అధికారులతో పాటు మంత్రుల తీరుపైనా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్న కొందరు మంత్రులు (ETV) ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాటలు వినడానికి కటువుగా ఉంటాయి. కానీ ఎవరిపైనైనా చర్య తీసుకోవాలంటే ఆయనకు మనసొప్పదు. మళ్లీ 1995 నాటి సీఎంని చూస్తారని, సరిగ్గా పనిచేయని అధికారులపై చర్యలు తప్పవని ఏడాదిగా హెచ్చరిస్తున్నారే తప్ప ఇంతవరకూ ఒక్కరినీ గట్టిగా మందలించిన దాఖలాల్లేవు. దీంతో ఏపీ సచివాలయం నుంచి గ్రామ సచివాలయాల వరకు అధికార యంత్రాంగంలో ఉదాసీనత కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రాభివృద్ధి, ప్రజాసంక్షేమం విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనల్ని , వేగాన్ని అందిపుచ్చుకుని పరుగులు తీసే యంత్రాంగం కొరవడింది. దీనికి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం కూడా మినహాయింపు కాదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. అధికార యంత్రాంగంలో కాలక్షేపం ధోరణి పెరిగింది. అదే సమయంలో అధికారులు వారి సొంత పనులకు మాత్రం ఎక్కడా లోటు రానివ్వడం లేదనే విమర్శలూ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. AP Officials Indifference : ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ విధ్వంసకర పాలనలో కుదేలైన వ్యవస్థల్ని గాడిన పెట్టేందుకు, ఏపీకి పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు తెచ్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు రాత్రింబవళ్లు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. అభివృద్ధిని పట్టాలెక్కించేందుకు, ఎవరికీ ఏ లోటూ లేకుండా సంక్షేమ రథాన్ని పరుగులు తీయించేందుకు కష్టపడుతున్నారు. ఆయన తపన, రాష్ట్రాభివృద్ధి, ప్రజాక్షేమంపై చొరవ చాలా మంది మంత్రులు, మెజార్టీ అధికారుల్లోనూ కనిపించడం లేదు. దీంతో ఏడాదిగా ప్రభుత్వ ప్రయాణం అంత సాఫీగా ఏమీ సాగలేదు. కేంద్ర సర్వీసులు, ఇతర రాష్ట్ర సర్వీసుల నుంచి కొందరు అఖిలభారత సర్వీసుల అధికారుల్ని ఏపీకి డిప్యూటేషన్‌పై పంపాలని సీఎం స్వయంగా కేంద్రానికి రెండుసార్లు లేఖ రాశారు. సుమారు 10 నెలలుగా ఈ వ్యవహారం నానుతోంది. ఆ జాబితాలోని ఒక ఐఆర్ఎస్ అధికారిణి రాష్ట్రానికి డిప్యుటేషన్‌పై వస్తే ఆమెకు కేటాయించిన శాఖలో చేర్చుకోకుండా ఇద్దరు ఉన్నతాధికారులు ఆమెకు చుక్కలు చూపించారు. ఆమెను వేధించి విసిగి వేసారేలా చేశారు. ఎందుకిలా చేశారని వాళ్లను ప్రశ్నించే వారు లేకుండా పోయారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిలో అనేక విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి, సంక్షేమం చేపట్టింది. మెజార్టీ మంత్రులు, అధికారులు ఓనర్‌షిప్‌ తీసుకుని వాటిని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లకపోవడం వల్ల తగినంత మైలేజీ రాలేదు సరికదా అధికారులు తీసుకుంటున్న కొన్ని నిర్ణయాలు తిరిగి సర్కార్ మెడకు చుట్టుకుంటున్నాయి. యంత్రాంగంలో పేరుకుపోయిన అవినీతి, ఉదాసీనత, నిర్లిప్తత, లెక్కలేనితనం వదిలించకపోతే దీర్ఘకాలంలో నష్టం జరుగుతుందన్న అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. AP Government Apathy : అధికారుల తీరే ఇలా ఉందనుకుంటే మెజార్టీ అమాత్యులు అందుకు తగ్గట్టే వ్యవహరిస్తున్నారు. తొలిసారి మంత్రులైవారిలోనూ ఉదాసీన వైఖరి కనిపిస్తోంది. నెలలో పట్టుపని 10 రోజులు సచివాలయంలో ఉండి వారి శాఖలపై క్షుణ్నంగా సమీక్షించేవారిని వేళ్లపై లెక్కపెట్టొచ్చు. ఇంఛార్జ్ మంత్రులు వారికిచ్చిన జిల్లాల్లో తరచూ పర్యటించాలని, సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించాలని సీఎం ప్రతి సమావేశంలోను చెబుతున్నారు. అన్ని శాఖలపై సమీక్షించిన అమాత్యులు ఎంత మంది జిల్లా సమస్యల పరిష్కారానికి వారి దగ్గరున్న ప్రణాళిక ఏంటనే ప్రశ్నలకు సమాధానం లేకుండా పోయింది.

