Medical Shops Violating Regulations : మీకు తలనొప్పా, కడుపు లేదా ఒళ్లు నొప్పులా? జ్వరమా? నిద్ర పట్టట్లేదా ఏ సమస్య అయినా సరే డాక్టర్ల వద్దకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు! గద్వాల జిల్లాలోని మెడికల్ షాప్లకు వెళితే ఇట్టే మందులు ఇచ్చేస్తారు. వాస్తవానికి డాక్టర్ చీటీ (ప్రిస్క్రిప్షన్) లేకుండా మందులు ఇవ్వకూడదనేది రూల్. కానీ కొంతమంది మెడికల్ దుకాణాల నిర్వాహకులు దీన్ని పక్కన పెట్టి యాంటీబయాటిక్స్ సహా అన్ని మెడిసిన్స్ను ఇచ్చేస్తున్నారు. గర్భవిచ్ఛిత్తి మాత్రలు, అబార్షన్ కిట్లను సైతం అమ్ముతున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. కనీసం ఆయా మెడికల్ షాప్లలో ఫార్మాసిస్టుల జాడ కూడా కన్పించదు. కొద్ది రోజులుగా ఔషధ నియంత్రణ(డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం) అధికారులు నిర్వహిస్తున్న తనిఖీల్లో ఈ విషయాలు బహిర్గతమయ్యాయి.
యథేచ్ఛగా : విక్రయించిన, ఏజెన్సీల నుంచి కొనుగోలు చేసి వాటికి మెడికల్ దుకాణాల యజమానుల వద్ద బిల్లులు, రికార్డులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. కానీ చాలా దుకాణాల్లో అలా లేవు. గత నెలలో గద్వాలలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో అనుసంధానంగా ఉన్న 3 ఫార్మసీల్లో తనిఖీలను చేశారు. గర్భవిచ్ఛిత్తి మాత్రలు, అబార్షన్ కిట్లకు రికార్డులు లేకపోవడంతో జిల్లా ఇన్ఛార్జి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ వినయ్ నోటీసులను జారీ చేశారు. అనుమతి ఉన్న మెడికల్ షాప్లకే ఏజెన్సీలు మందులను విక్రయించాల్సి ఉండగా ఆర్ఎంపీలు, అనుమతి లేని దుకాణాలకు కూడా విక్రయిస్తున్నారని తేలింది. జిల్లా ఔషధ నియంత్రణ అధికారి ఇన్ఛార్జి కావడంతో బాధ్యులపై చర్యలు అంతంతమాత్రంగానే ఉంటున్నాయనే విమర్శలున్నాయి.
ముమ్మరంగా తనిఖీలు : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో 365 మెడికల్ దుకాణాలు, 50 ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి. అయిజ, ధరూర్, అలంపూర్, గద్వాల, శాంతినగర్ తదితర మండలాల పరిధిలో డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం అధికారులు ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్దంగా వ్యవహరించిన 24 దుకాణాలకు నోటీసులిచ్చారు. కాలం చెల్లిన మందులను విక్రయిస్తున్న గద్వాల పట్టణంలోని ఓ మెడికల్ దుకాణం లైసెన్స్ రద్దు చేశారు. ఈ నెల 6వ తేదీన గద్వాల పట్టణంలో మాలిక్ మెడికల్ సర్జికల్ ఏజెన్సీలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఆర్ఎంపీలకు మందులు విక్రయించినట్లు వెల్లడైందని డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ వివరించారు. దీంతో ఆ ఏజెన్సీకి సస్పెన్షన్ విధించారు. పలువురికి నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు.
అదే తీరుగా వ్యవహరిస్తే లైసెన్స్ రద్దు చేస్తాం : మెడికల్ దుకాణాలలో ఫార్మాసిస్టు లేకున్నా, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మందులు అమ్మినట్లయితే చర్యలు తీసుకుంటామని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఇన్ఛార్జి ఔషధ నియంత్రణాధికారి వినయ్ వెల్లడించారు. ఏజెన్సీలు లైసెన్సున్న మెడికల్ దుకాణాలకు మాత్రమే మందులను విక్రయించాలని, ఆర్ఎంపీలకు కాదని స్పష్టం చేశారు. బిల్లులు, రికార్డులు తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలని సూచించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే సస్పెండ్ చేస్తామన్నారు. ఒకట్రెండు సార్లు అదే తీరుగా వ్యవహరిస్తే లైసెన్స్ రద్దు చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు.
రూ.7లకు కక్కుర్తి పడ్డ మెడికల్ షాపు యజమాని - మైనర్ ప్రాణం బలి
సంగారెడ్డి జిల్లావ్యాప్తంగా త్వరలోనే జనరిక్ ఔషధ దుకాణాలు.. వడివడిగా అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు