బదిలీకి నై, ఉన్నచోటుకే సై - ఆ జిల్లాలో ఉద్యోగుల పైరవీల రాజ్యం

పైరవీలతో ఉన్నచోటే పాతుకుపోతున్న కొందరు అధికారులు - బదిలీ జరిగినా పైరవీలతో తిరిగి యథాస్థానానికి వచ్చేస్తున్న వైనం - సంగారెడ్డి జిల్లాలో కొంతమంది అధికారుల తీరు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 5:00 PM IST

Some Officers are Negotiations Higher Officials for Posts : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు విధి నిర్వహణలో ప్రధాన పట్టణాలతో పాటు మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇందుకు విరుద్ధంగా కొంతమంది ఉద్యోగులు జిల్లాను వీడేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. సర్వీసు నిబంధనల ప్రకారం ట్రాన్స్​ఫర్​ జరిగినా పైరవీలతో తిరిగి యథాస్థానానికి వస్తున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ కార్యాలయంలో అవినీతి ఆరోపణలతో ట్రాన్స్​ఫర్​ అయిన ఓ సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ తిరిగి జిల్లాకు వచ్చేందుకు చేస్తున్న పైరవీలే ఇందుకు నిదర్శనం. రెవెన్యూడిపార్ట్​మెంట్​లో పెత్తనం చెలాయించిన ఓ అధికారి తిరిగి ఇదే జిల్లాలో పోస్టింగ్​ను తెచ్చుకునేందుకు ప్రభుత్వ పెద్దల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. కీలక శాఖల అధికారులు మామూళ్ల మత్తులో మునిగి జిల్లాపై మమకారం పెంచుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఆ రెవెన్యూ డివిజన్లలో పోస్టింగ్​ల కోసం పైరవీలు :

  • జిల్లా పరిధిలోని సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్, అందోలు-జోగిపేట రెవెన్యూ డివిజన్లలో విధులు నిర్వహించేందుకు పలువురు ఆర్డీవోలు పైరవీలతో పోస్టింగ్‌లు తెచ్చుకుంటున్నారనేటువంటి ఆరోపణలున్నాయి. ట్రిపుల్‌ ఆర్, నిమ్జ్‌లకు భూసేకరణ తదితరాలు ఇక్కడ కీలకంగా మారాయని చెప్పవచ్చు.
  • ట్రాన్స్​పోర్ట్​ డిపార్ట్​మెంట్​లో(రవాణాశాఖ) అవినీతికి హద్దేలేకుండా పోయిందనే విమర్శలున్నాయి. ప్రస్తుతం జిల్లా రవాణాశాఖలో నలుగురు అధికారులు డిప్యుటేషన్‌పై విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా సమాచారం.
  • పటాన్‌చెరు సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ ఆఫీసులో విధులు నిర్వహించేందుకు పలువురు సబ్‌రిజిస్ట్రార్లు పోటీపడుతున్నారు. ఆఫీసు అటెండర్‌ నుంచి మొదలుకొని ఉన్నతాధికారుల వరకు ఇక్కడి నుంచి బదిలీపై వెళ్లేందుకు ససేమిరా అంటున్నారు.

ఎనిమిది శాఖల్లో అధికం :

  • రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్, పోలీస్, రవాణా, ఎక్సైజ్, కర్మాగారాల భద్రతా శాఖ, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, భూగర్భ జలవనరుల శాఖలకు సంబంధించిన పలువురు అధికారులు సంగారెడ్డిలోనే తిష్ఠ వేస్తున్నారు.
  • భూగర్భ జలవనరుల శాఖలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఓ ఉద్యోగిని తక్షణమే బదిలీ చేయాలని తోటి ఉద్యోగులు లేఖ రాసినప్పటికీ ఫలితం లేదు. గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖలో ఉన్న ఓ అధికారికి 13 ఏళ్లుగా స్థానచలనం లేదు. వైద్యారోగ్య శాఖలోనూ పలువురు ఇదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తున్నారు.

భారీగా వేతనాలు తీసుకుంటున్నా : రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్, ఫ్యాక్టరీస్, కాలుష్యనియంత్రణ మండలి(పొల్యుషన్ కంట్రోల్​ బోర్డ్​) కార్యాలయాల్లో విధులు నిర్వహించే ఉద్యోగులకు భారీగా వేతనాలున్నప్పటికీ మామూళ్లకు అలవాటు పడ్డారనే ఆరోపణలునలు వినిపిస్తున్నాయి. నిబంధనలను తొక్కిపట్టి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు విమర్శలొస్తున్నాయి. అందుకే జిల్లా పరిధిలోనే విధులు నిర్వహించేందుకు ఎంతైనా వ్యయం చేసేందుకు వారు వెనుకాడటం లేదు.

ప్రక్షాళనతోనే పారదర్శకత : ఏళ్లుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పాతుకుపోయిన ఉద్యోగుల కారణంగానే అక్రమాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయనే ఆరోపణలున్నాయి. కీలక శాఖలను ప్రక్షాళన చేస్తూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పోస్టింగ్‌లు తెచ్చుకున్న అధికారులతో పాటు సిబ్బందిపై వేటు వేస్తేనే ప్రజలకు పారదర్శక సేవలు అందించేందకు అవకాశం కలుగుతుంది. ప్రజల కోసం ప్రభుత్వాలు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాయి. కానీ కిందిస్థాయిలో కొంతమంది అధికారులు తీరు వల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వస్తుంది. అందువల్ల పైరవీలకు అవకాశం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఉద్యోగుల బదిలీల ప్రక్రియలో అలాంటివాటికి అవకాశం ఇవ్వకపోవడమే ఉత్తమం. ఒక్కచోటే తిష్ఠ వేస్తున్న అధికారులపై ఏసీబీ కూడా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

