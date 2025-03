ETV Bharat / state

'ప్రమోషన్​లు మాకొద్దు బాబోయ్' - ప్రభుత్వ వైద్యుల శైలితో ఖాళీగా పోస్టులు - GOVT DOCTORS REFUSING PROMOTIONS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Govt Doctors are Refusing to Join New Posts: సాధారణంగా ఉద్యోగులు ప్రమోషన్​ల కోసం నిరీక్షిస్తుంటారు. కానీ కొందరు ప్రభుత్వ వైద్యులు మాత్రం ఆ ప్రమోషన్​లు మాకొద్దు అంటున్నారు. ప్రైవేట్‌ ప్రాక్టీసు దెబ్బతింటుందని కొందరు వ్యక్తిగత కారణాలతో మరికొందరు వాటిని వద్దనుకుంటున్నారు. దీంతో బోధనాసుపత్రుల్లో అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులు పూర్తిస్థాయిలో భర్తీకి నోచుకోవడం లేదు. ఆ ప్రభావం రోగులపైనా పడుతోంది. జాతీయ వైద్య మండలి మార్గదర్శకాలు అనుసరించి సిబ్బంది తగిన సంఖ్యలో లేకుంటే వైద్య సీట్లకు కోతపడే ప్రమాదం ఉంది.

భిన్నమైన పరిస్థితులు: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో 841 ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులు ఉండగా, వాటిలో 33% ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇటీవల 12 క్లినికల్, నాన్‌-క్లినికల్‌ విభాగాల్లో భర్తీ కోసం అర్హత కలిగిన 28 అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్లకు కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. వారిలో 19 మంది మాత్రమే ప్రమోషన్​లు తీసుకునేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయగా మిగిలిన 32% మంది తిరస్కరించారు. కొత్త వైద్య కళాశాలలు రావడంతో అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్‌ పోస్టుల అవసరం పెరిగింది. గతంలో నూతన పోస్టులు, ఉద్యోగ విరమణలు తక్కువగా ఉండటంతో వైద్యులు 10 ఏళ్లకుపైగా ప్రమోషన్​ల కోసం నిరీక్షించే వారు. ఇప్పుడు అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.

టైం బౌండ్‌ ప్రమోషన్‌: గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం టైం బౌండ్‌ ప్రమోషన్‌ (కెరియర్‌ అడ్వాన్స్‌మెంట్‌ స్కీమ్‌) విధానం తెచ్చింది. దీంతో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్‌ హోదాలను నిర్ణీత గడువు దాటిన వెంటనే అర్హత కలిగిన వారు పొందుతున్నారు. ఆ మేరకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలూ లభిస్తున్నాయి. రెండుసార్లు ప్రమోషన్​లు తిరస్కరించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ అది కచ్చితంగా అమలు కాకపోవడం సమస్యగా తయారైంది.

