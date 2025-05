ETV Bharat / state

నత్తనడకన పూడికతీత పనులు - పలు నగరాలకు వరద ముప్పు - NO DREDGING WORKS

AP Cities Face Threat of Flooding ( ETV Bharat )

AP Cities Face Threat of Flooding Due to No Dredging works: వర్షాకాలం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏపీలో పలు నగరాలు, పట్టణాల్లో మురుగు, వర్షపు నీటి ప్రవాహ కాలువల్లో పూడిక తొలగింపు పనులను చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు సగం కూడా పూర్తి కాలేదు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల పీడీ ఖాతాల్లో నిధులు ఇతర అవసరాలకు మళ్లించడంతో ఎలాంటి పనులూ చేపట్టలేకపోయారు. గుంటూరు, కడప, నెల్లూరు, ఒంగోలు నగరాల్లోనూ పూడికతీత పనులు అరకొరగానే సాగుతున్నాయి. వర్షాకాలంలో రోడ్లపైకి వచ్చే మురుగు నీరు, వ్యర్థాలతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడేవారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం పట్టణ స్థానిక సంస్థలను వర్షాకాలానికి రెండు నెలల ముందే అప్రమత్తం చేసింది. కాలువల్లో పూడిక తొలగింపు పనులకు రూ.50 కోట్లు కేటాయించి, మే నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయాలని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ కమిషనర్లను ఆదేశించారు. నత్తనడకన సాగుతున్న పనులు: అయితే టెండర్లు ఖరారైన గుంటూరు, విజయవాడ, తిరుపతి, నెల్లూరుల్లో పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. విశాఖపట్నం, కడపలో టెండర్లు పిలిచినప్పటికీ పనులు ఇంకా మొదలు కాలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 22,267 కి.మీ. పొడవున కాలువలు ఉండగా వాటిలో ఇప్పటివరకు 12,429 కి.మీ. మేర మాత్రమే పూడిక తొలగించారు. ఈ ఏడాది రుతుపవనాలు ముందుగానే రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయి. ఈ నేపథ్యంలో కమిషనర్లు దీనిపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. విశాఖపట్నం: విశాఖ నగరంలో 88 కి.మీ.కు పైగా పొడవైన మేజర్, మీడియం కాలువల్లో పూడిక తొలగింపునకు రూ.6 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచామని అధికారులు చెబుతున్నారు. పనులు ఎప్పుడంటే ఇదిగో, అదిగో అంటున్నారు. మల్కాపురం, హెచ్‌బీ కాలనీ, నరవ, పెందుర్తి ఏకలవ్య కాలనీ తదితర ప్రాంతాలు వర్షాకాలంలో ఏటా ముంపునకు గురవుతున్నాయి. విజయవాడ నగరంలో: బెజవాడ సిటీలో మేజర్‌ కాలువలకు సంబంధించి కొంత మేర మాత్రమే పనులు చేశారు. చాలా పనులు ఇంకా పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఇటీవల కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షానికే బెంజ్‌సర్కిల్, నిర్మలా కాన్వెంట్‌ ప్రాంతం, మొగల్రాజపురం, వన్‌టౌన్, కృష్ణలంక తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్లపైకి మురుగు నీరు చేరి ప్రజలు అల్లాడిపోయారు. గుంటూరు: నగర పరిధిలోని 224.35 కి.మీ. పొడవైన కాలువలలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 71.21 కి.మీ. వరకు మాత్రమే పనులు చేశారు. 113.50 కి.మీ. పొడవున్న మేజర్‌ డ్రైన్లలో 29.50 కి.మీ. మేర పూడికను తొలగించారు. త్వరితగతిన టెండర్లను పిలవని కారణంగా వర్షాకాలంలోపు పనులు పూర్తయ్యే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. రాజీవ్‌గాంధీ నగర్, శివనాగరాజు కాలనీ, వుడా రోడ్డులోని కాలనీలు, రెడ్డిపాలెం కాలనీలు వర్షాకాలంలో ముంపునకు గురవుతున్నాయి.

