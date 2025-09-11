కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరేవారు ఈ కార్పొరేట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి - మీకు ప్రమోషన్ గ్యారెంటీ!!
కార్పొరేట్ సంస్థను క్రమపద్ధతిలో నడిపించడానికి కొన్ని విధానాలు - వాటిని పాటించే ఫాలో అయ్యే ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్ - ఆ నిబంధనలు ఏంటి?
Published : September 11, 2025 at 6:26 AM IST
Essential Skills for Success in the Corporate World : ఒక సంస్థను క్రమపద్ధతిలో నడిపించడానికి ప్రతి కార్పొరేట్ సంస్థలోనూ కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి. వాటిపై ఉద్యోగులకు అవగాహన కల్పించేందుకు శిక్షణ అనేది ఇస్తుంటారు. అయితే ఆ పాలసీల వెనక కనిపించని, రాయని నిబంధనలు కూడా ఉంటాయి. ఆ నిజాన్ని ఉద్యోగులు గ్రహించాలి. అందుకే కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరుతున్న ఉద్యోగులు ఈ విషయాలు గమనించాలి.
కార్పొరేట్ స్కిల్స్ అంటే ఇవే :
సంతోషంగా, సమస్యలకు అతీతంగా ఉన్న ఉద్యోగులే సమర్థంగా పని చేయగలరు. వారు ఏ సంస్థకైనా పెద్ద అసెట్గానే భావించవచ్చు. కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఓపెన్ డోర్ పాలసీ అన్న మాట తరచూ వినిపిస్తుంటుంది. ఉద్యోగుల్లో నమ్మకం పెంచడానికీ, తమ సమస్యలను నిర్భయంగా యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకొచ్చి పరిష్కారాలు పొందడానికి ఈ విధానం ఓ చక్కని వేదికగా ఉండనుంది.
ఒక పెద్ద సంస్థలో కొత్తగా చేరిన మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీల ఇండక్షన్ ప్రోగ్రాం అది. సీఈఓ ఉద్యోగుల కెరియర్ వృద్ధి అవకాశాలనూ, భవిష్యత్ ప్రణాళికలనూ వివరించాడు. సంస్థ ఓపెన్ డోర్ పాలసీని అనుసరిస్తుందనీ, ఎలాంటి సమస్య ఎదురైనా, తననో, మేనేజర్నో నిస్సంకోచంగా కలిసి పరిష్కరించుకోవచ్చనీ చెప్పాడు.
ఆ సంస్థలో మేనేజ్మెట్ ట్రెయినీగా చేరిన సంతోష్ టీమ్ లీడర్ తనను ట్రీట్ చేస్తున్న విధానం అభ్యంతరంగా ఉందంటూ మేనేజర్కు ఫిర్యాదు చేశాడు. శ్రద్ధగా విన్న మేనేజర్ సమగ్ర విచారణ తర్వాత టీమ్ లీడర్పై చర్య తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత సంతోష్ను అభినందించాడు. మరో కోణంలో సంతోష్ పని ఒత్తిడి తట్టుకునే శక్తి లేదనీ, అతడి సున్నిత మనస్తత్వం సంస్థకు సరిపోదనీ, క్లయింట్స్ను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదని, తనదైన శైలిలో హ్యాండిల్ చేస్తే సంస్థ బ్రాండ్ పాడవుతుందని టాప్ మేనేజ్మెంట్కు రిపోర్టు ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఫలితంగా సంతోష్ను సాధారణమైన విధులకే పరిమితం చేశారు. ఈ పరిణామంతో సంతోష్ సందిగ్ధంలో పడిపోయి, కెరియర్లో తాను వెనకబడిపోయానని ఆలస్యంగా గ్రహించాడు. ఆపై చింతించాడు.
కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరే వారు ఈ విషయాలు గుర్తించండి :
సానుకూల వాతావరణం ఉందా? : సంస్థ తీసుకొచ్చిన పాలసీలను అమలు చేస్తున్నారో లేదో పరిశీలించాలి. సహజంగా ఓపెన్ డోర్ పాలసీ సానుకూల వాతావరణంలో ఉంటే ఆ సంస్థ మంచి మార్గదర్శి అవుతుంది. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు.
కిషోర్ ఒక ప్రఖ్యాత ఈ-కామర్స్ సంస్థలో ట్రెయినీగా చేరాడు. ఒక ప్రజెంటేషన్లో మేనేజర్ అనుసరిస్తున్న టూల్స్, అనుసరించిన మెకానిజం అసంబద్ధంగా, అవుట్ డేటెడ్గా ఉన్నాయని భావించాడు. ఆ సమావేశం తర్వాత అభిప్రాయాలను ఇద్దరు సహోద్యోగులతో పంచుకున్నాడు. తన ఆలోచనలను ఫీడ్ బ్యాక్ రూపంలో మేనేజర్కు చెప్పాడు. ఆ ప్రతిపాదనలను అంగీకరించిన మేనేజర్ తన ప్రజెంటేషన్లోని లోపాలను సరిదిద్దుకుని, టీమ్కు మరోసారి ప్రజెంట్ చేశాడు. ఆదిత్య ప్రతిపాదించిన కొత్త టూల్స్ను సీనియర్లు అంగీకరించారు. ప్రాజెక్టు విజయవంతమై అతడికి గుర్తింపు అనేది వచ్చింది. ఆ సంస్థలో ఓపెన్ డోర్ పాలసీని అమలు పరిచే సానుకూల వాతావరణం ఉన్నందున ఇదంతా సాధ్యం అయింది.
నైతిక వ్యాపార విలువలు : కాలేజీలో బిజినెస్ ఎథిక్స్ లాంటి సబ్జెక్టులు సిలబస్లో భాగమై ఉంటాయి. ప్రతి సమస్యనూ విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించాలి. ఈ విలువలు పాటిస్తూనే కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగిగా ఎప్పుడు ఏ విషయాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలుసుకోవాలి. కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో నైతిక విలువలు, వ్యాపార విలువలతో సమ్మిళితమై ఉండనున్నాయి. అయితే కంటికి కనిపించని నిబంధనలు వీటిని నడిపిస్తుంటాయని గమనించాలి.
ప్రతి వ్యాపార సంస్థనూ నడిపించేది మనుషులే కదా అన్న విషయం మర్చిపోవద్దు. ప్రతి వ్యక్తికీ సొంత అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. వాస్తవాలను ఏ సందర్భంలో, ఎలా చెప్పాలో తెలుసుకోవాలి. ఒక సమస్యను గుర్తించి చెప్పవలసినపుడు అది వ్యక్తిగత దాడిలా ఉండకూడదు. ఇతరుల వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరచకుండా సమస్య పరిష్కారానికి సహకరించేలా మాత్రమే చూసుకోవాలి.
పని ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది : సరైన సమయంలో మంచిగా స్పందించి మాట్లాడటం ప్రొఫెషనల్ పరిణతి. కానీ కొందరు నిశ్శబ్దంగా టాస్క్ నిర్వహించడం వల్ల కొన్నిసార్లు శ్రమించి పని చేసినప్పటికీ ఫలితం మరొకరి ఖాతాలోకి వెళ్లిపోతుంది. ఉద్యోగులు కొన్నిసార్లు సమావేశాల్లో తమ అభిప్రాయాలు వెల్లడించేందుకు సంకోచిస్తారు. ఆ విషయాలను సహోద్యోగుల దగ్గర చెబుతారు. అవి అలా ఇతరుల ద్వారా యాజమాన్యానికి చేరుతుంటాయి.
ఇదే విధంగా అవినాష్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు సృజనాత్మకత కూడా ఉన్న ఉద్యోగి. ఎంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు కూడా సునాయాసంగా పరిష్కరించగలడు. అయితే ఈ విషయం ఎక్కడ చెప్పాలన్న పరిణతి లేక తన వృత్తిలో వెనుకబడిపోయాడు. ఒక సమావేశంలో క్రిటికల్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్పై మేధామథనం జరుగుతోంది. అవినాష్ తన ఆలోచనలను సహోద్యోగి చెవిలో చెప్పాడు. అతడు అవినాష్ చెప్పిన సొల్యూషన్ను మీటింగ్లో తనదిగా ప్రజెంట్ చేసేశాడు. అది సరైంది కావడంతో అతడికి గుర్తింపు వచ్చి తర్వాతి ప్రాజెక్టులో టీమ్ లీడర్ అయ్యాడు. ఆ టీంలో అవినాష్ కేవలం ఒక మెంబర్ లాగా మిగిలిపోయాడు. దీంతో అతడు చేసిన తప్పును తెలుసుకున్నాడు.
ఉద్యోగుల మధ్య జరిగే సంభాషణ టీం లీడర్ వరకు వెళుతోందా? - ఈ గ్రూప్ డైనమిక్స్నే కారణం
