కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరేవారు ఈ కార్పొరేట్​ స్కిల్స్​ నేర్చుకోండి - మీకు ప్రమోషన్​ గ్యారెంటీ!!

కార్పొరేట్ సంస్థను క్రమపద్ధతిలో నడిపించడానికి కొన్ని విధానాలు - వాటిని పాటించే ఫాలో అయ్యే ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్​ - ఆ నిబంధనలు ఏంటి?

Essential Skills for Success in the Corporate World
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 6:26 AM IST

4 Min Read
Essential Skills for Success in the Corporate World : ఒక సంస్థను క్రమపద్ధతిలో నడిపించడానికి ప్రతి కార్పొరేట్​ సంస్థలోనూ కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి. వాటిపై ఉద్యోగులకు అవగాహన కల్పించేందుకు శిక్షణ అనేది ఇస్తుంటారు. అయితే ఆ పాలసీల వెనక కనిపించని, రాయని నిబంధనలు కూడా ఉంటాయి. ఆ నిజాన్ని ఉద్యోగులు గ్రహించాలి. అందుకే కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరుతున్న ఉద్యోగులు ఈ విషయాలు గమనించాలి.

కార్పొరేట్‌ స్కిల్స్‌ అంటే ఇవే :

సంతోషంగా, సమస్యలకు అతీతంగా ఉన్న ఉద్యోగులే సమర్థంగా పని చేయగలరు. వారు ఏ సంస్థకైనా పెద్ద అసెట్​గానే భావించవచ్చు. కార్పొరేట్​ సంస్థల్లో ఓపెన్​ డోర్​ పాలసీ అన్న మాట తరచూ వినిపిస్తుంటుంది. ఉద్యోగుల్లో నమ్మకం పెంచడానికీ, తమ సమస్యలను నిర్భయంగా యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకొచ్చి పరిష్కారాలు పొందడానికి ఈ విధానం ఓ చక్కని వేదికగా ఉండనుంది.

ఒక పెద్ద సంస్థలో కొత్తగా చేరిన మేనేజ్​మెంట్​ ట్రెయినీల ఇండక్షన్​ ప్రోగ్రాం అది. సీఈఓ ఉద్యోగుల కెరియర్​ వృద్ధి అవకాశాలనూ, భవిష్యత్ ప్రణాళికలనూ వివరించాడు. సంస్థ ఓపెన్​ డోర్​ పాలసీని అనుసరిస్తుందనీ, ఎలాంటి సమస్య ఎదురైనా, తననో, మేనేజర్​నో నిస్సంకోచంగా కలిసి పరిష్కరించుకోవచ్చనీ చెప్పాడు.

ఆ సంస్థలో మేనేజ్​మెట్​ ట్రెయినీగా చేరిన సంతోష్​ టీమ్​ లీడర్​ తనను ట్రీట్​ చేస్తున్న విధానం అభ్యంతరంగా ఉందంటూ మేనేజర్​కు ఫిర్యాదు చేశాడు. శ్రద్ధగా విన్న మేనేజర్​ సమగ్ర విచారణ తర్వాత టీమ్​ లీడర్​పై చర్య తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత సంతోష్​ను అభినందించాడు. మరో కోణంలో సంతోష్​ పని ఒత్తిడి తట్టుకునే శక్తి లేదనీ, అతడి సున్నిత మనస్తత్వం సంస్థకు సరిపోదనీ, క్లయింట్స్​ను ఎలా హ్యాండిల్​ చేయాలో తెలియదని, తనదైన శైలిలో హ్యాండిల్ చేస్తే సంస్థ బ్రాండ్​ పాడవుతుందని టాప్​ మేనేజ్​మెంట్​కు రిపోర్టు ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఫలితంగా సంతోష్​ను సాధారణమైన విధులకే పరిమితం చేశారు. ఈ పరిణామంతో సంతోష్​ సందిగ్ధంలో పడిపోయి, కెరియర్లో తాను వెనకబడిపోయానని ఆలస్యంగా గ్రహించాడు. ఆపై చింతించాడు.

కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరే వారు ఈ విషయాలు గుర్తించండి :

సానుకూల వాతావరణం ఉందా? : సంస్థ తీసుకొచ్చిన పాలసీలను అమలు చేస్తున్నారో లేదో పరిశీలించాలి. సహజంగా ఓపెన్​ డోర్​ పాలసీ సానుకూల వాతావరణంలో ఉంటే ఆ సంస్థ మంచి మార్గదర్శి అవుతుంది. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు.

కిషోర్​ ఒక ప్రఖ్యాత ఈ-కామర్స్ సంస్థలో ట్రెయినీగా చేరాడు. ఒక ప్రజెంటేషన్​లో మేనేజర్​ అనుసరిస్తున్న టూల్స్, అనుసరించిన మెకానిజం అసంబద్ధంగా, అవుట్​ డేటెడ్​గా ఉన్నాయని భావించాడు. ఆ సమావేశం తర్వాత అభిప్రాయాలను ఇద్దరు సహోద్యోగులతో పంచుకున్నాడు. తన ఆలోచనలను ఫీడ్​ బ్యాక్​ రూపంలో మేనేజర్​కు చెప్పాడు. ఆ ప్రతిపాదనలను అంగీకరించిన మేనేజర్​ తన ప్రజెంటేషన్​లోని లోపాలను సరిదిద్దుకుని, టీమ్​కు మరోసారి ప్రజెంట్​ చేశాడు. ఆదిత్య ప్రతిపాదించిన కొత్త టూల్స్​ను సీనియర్లు అంగీకరించారు. ప్రాజెక్టు విజయవంతమై అతడికి గుర్తింపు అనేది వచ్చింది. ఆ సంస్థలో ఓపెన్​ డోర్​ పాలసీని అమలు పరిచే సానుకూల వాతావరణం ఉన్నందున ఇదంతా సాధ్యం అయింది.

నైతిక వ్యాపార విలువలు : కాలేజీలో బిజినెస్​ ఎథిక్స్​ లాంటి సబ్జెక్టులు సిలబస్​లో భాగమై ఉంటాయి. ప్రతి సమస్యనూ విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించాలి. ఈ విలువలు పాటిస్తూనే కార్పొరేట్​ సంస్థల్లో ఉద్యోగిగా ఎప్పుడు ఏ విషయాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలుసుకోవాలి. కార్పొరేట్​ ప్రపంచంలో నైతిక విలువలు, వ్యాపార విలువలతో సమ్మిళితమై ఉండనున్నాయి. అయితే కంటికి కనిపించని నిబంధనలు వీటిని నడిపిస్తుంటాయని గమనించాలి.

ప్రతి వ్యాపార సంస్థనూ నడిపించేది మనుషులే కదా అన్న విషయం మర్చిపోవద్దు. ప్రతి వ్యక్తికీ సొంత అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. వాస్తవాలను ఏ సందర్భంలో, ఎలా చెప్పాలో తెలుసుకోవాలి. ఒక సమస్యను గుర్తించి చెప్పవలసినపుడు అది వ్యక్తిగత దాడిలా ఉండకూడదు. ఇతరుల వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరచకుండా సమస్య పరిష్కారానికి సహకరించేలా మాత్రమే చూసుకోవాలి.

పని ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది : సరైన సమయంలో మంచిగా స్పందించి మాట్లాడటం ప్రొఫెషనల్​ పరిణతి. కానీ కొందరు నిశ్శబ్దంగా టాస్క్​ నిర్వహించడం వల్ల కొన్నిసార్లు శ్రమించి పని చేసినప్పటికీ ఫలితం మరొకరి ఖాతాలోకి వెళ్లిపోతుంది. ఉద్యోగులు కొన్నిసార్లు సమావేశాల్లో తమ అభిప్రాయాలు వెల్లడించేందుకు సంకోచిస్తారు. ఆ విషయాలను సహోద్యోగుల దగ్గర చెబుతారు. అవి అలా ఇతరుల ద్వారా యాజమాన్యానికి చేరుతుంటాయి.

ఇదే విధంగా అవినాష్​ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు సృజనాత్మకత కూడా ఉన్న ఉద్యోగి. ఎంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు కూడా సునాయాసంగా పరిష్కరించగలడు. అయితే ఈ విషయం ఎక్కడ చెప్పాలన్న పరిణతి లేక తన వృత్తిలో వెనుకబడిపోయాడు. ఒక సమావేశంలో క్రిటికల్​ టెక్నికల్​ ప్రాబ్లమ్స్​పై మేధామథనం జరుగుతోంది. అవినాష్​ తన ఆలోచనలను సహోద్యోగి చెవిలో చెప్పాడు. అతడు అవినాష్​ చెప్పిన సొల్యూషన్​ను మీటింగ్​లో తనదిగా ప్రజెంట్​ చేసేశాడు. అది సరైంది కావడంతో అతడికి గుర్తింపు వచ్చి తర్వాతి ప్రాజెక్టులో టీమ్​ లీడర్​ అయ్యాడు. ఆ టీంలో అవినాష్​ కేవలం ఒక మెంబర్ లాగా మిగిలిపోయాడు. దీంతో అతడు చేసిన తప్పును తెలుసుకున్నాడు.

ఉద్యోగుల మధ్య జరిగే సంభాషణ టీం లీడర్​ వరకు వెళుతోందా? - ఈ గ్రూప్​ డైనమిక్స్​నే కారణం

షాకింగ్ రూల్ : 'సిబిల్' స్కోర్ తక్కువ ఉంటే ఉద్యోగం ఇవ్వరట- క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

