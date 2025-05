ETV Bharat / state

అగ్నివీర్‌ జవాన్‌ మురళీ నాయక్ వీరమరణం - చొరబాటుదారులను అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో! - SOLDIER MURALI NAIK PASSED AWAY

Agniveer Jawan Murali Nayak Died At Jammu and Kashmir Border ( ETV Bharat )

Published : May 9, 2025 at 4:05 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Soldier Murali Naik Passed Away At Jammu and Kashmir Border : ఏపీలోని శ్రీసత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన జవాన్​ మురళీ నాయక్​ (24) జమ్మూకశ్మీర్‌లో వీరమరణం పొందారు. శ్రీరామ్ నాయక్, జ్యోతిబాయిలకు మురళి నాయక్ ఒక్కరే సంతానం. జవాన్ మురళీ నాయక్ మృతితో, కల్లితండాలో అతని ఇంటి వద్ద కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల రోదనలతో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

ఐదుగురు చొరబాటుదారులను హతమార్చి : మురళీ నాయక్ 2022 సంవత్సరం అక్టోబర్​లో అగ్నివీర్​కు సెలెక్ట్ అయ్యారు. మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోని నాసిక్​లో విధులు నిర్వహించేవాడు. ప్రస్తుతం జమ్మూ కశ్మీర్ బార్డర్​లో విధులు నిర్వహిస్తుండగా, గురువారం రాత్రి చొరబాటుదారులను అడ్డుకునే క్రమంలో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మురళీ నాయక్ ఐదుగురు చొరబాటుదారులను హతమార్చారు. అక్కడ జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో మురళీ నాయక్ వీరమరణం పొందారు.

మురళి నాయక్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి : భారతసైన్యంలో సేవలందిస్తూ పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి మురళి నాయక్ అమరుడవడం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. మురళి నాయక్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.