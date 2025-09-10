ఇటు ఆదా అటు ఆదాయం - పశ్చిమ బైపాస్పై దసరాకి సౌర వెలుగులు
ప్యాకేజీ-4లో భాగంగా పశ్చిమ బైపాస్పై దసరాకే సౌర వెలుగులు - మొదటి దశలో 5 ప్రాంతాల్లో వెలుగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 8:40 AM IST
Solar System on West Bypass in NTR District : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని పశ్చిమ బైపాస్పై సౌర కాంతులు వెదజల్లనుంది. ఎన్హెచ్ఏఐకి విద్యుత్తు భారం తగ్గిస్తూనే ఇతర ఎన్హెచ్ ప్రాజెక్టులకు ఉపయోగించుకునేలా సౌర విద్యుత్తు ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారు. ప్యాకేజీ-4లో భాగంగా పశ్చిమ బైపాస్పై దసరాకే సౌర వెలుగులు ప్రసరించనున్నాయి.
మొదటి దశలో మూడు పైవంతెనలు, రెండు అండర్ పాస్లపై సౌర విద్యుత్తు సదుపాయం కల్పించనున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా విద్యుత్తు సౌకర్యం కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దసరాకు తాత్కాలిక రహదారిని అందుబాటులోకి తెస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు సౌర కాంతుల్లో ప్రయాణించే వీలుంది.
5 పైవంతెనలు, 2 అండర్ పాస్లు : పశ్చిమ బైపాస్ ప్యాకేజీ-4లో గొల్లపూడి నుంచి కాజ వరకు 17 కిమీ మేర రహదారి నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతి నాటికి రహదారిని పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభించాలని అధికారులు వడివడిగా పనులు చేస్తున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో రహదారిపై మొత్తం 5 పైవంతెనలు, రెండు అండర్ పాస్లు ఉన్నాయి. వీటిలో మొదటి విడతలో సీడ్యాక్స్స్ రోడ్డు, హాయ్ల్యాండ్, మందడం-మంగళగిరి రోడ్లలోని మూడు పైవంతెనలు, నిడమర్రు సమీపంలోని అండర్పాస్, హాయ్ల్యాండ్ సమీపంలోని అండర్ పాస్లపై దసరా నాటికే సౌర విద్యుత్తు అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే సోలార్ ప్యానళ్లు ఇతర పరికరాలన్నీ అమర్చారు.
పరీక్షించాకే ప్రారంభం : కొద్ది రోజుల్లో కనెక్షన్ ఇచ్చి ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు అన్ని ప్రాంతాల్లో (పవర్ చెకింగ్) పరిశీలిస్తారు. లైటింగ్ ప్రమాణాలకు తగినట్లు ఉందా? లేదా? అని చూస్తారు. సాంకేతికంగా, క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు గుర్తించి దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం రెండు వారాల్లోపే పూర్తి చేయనున్నారు.
సౌర విద్యుత్తు విషయంలో ఏవైనా సమస్యలు వచ్చి భవిష్యత్తులో సరఫరాకు అంతరాయం కలిగినా ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే విద్యుత్తు సదుపాయం కోసం విద్యుత్తు సంస్థలకు దరఖాస్తు చేశారు. అటు సోలార్, ఇటు విద్యుత్తు లైన్ల నిర్వహణ బాధ్యత 15 ఏళ్లపాటు గుత్తేదారు సంస్థ చూసుకోవాలనేది ఒప్పందం.
ఇటు ఆదా అటు ఆదాయం : అయితే గ్రిడ్ ద్వారా నెలకు రూ.10 లక్షల బిల్లు వస్తుంది. పలకల ద్వారా రోజుకు 3 మెగావాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. అక్కడి విద్యుత్తు అవసరాలకు ఒక మెగావాట్ సరిపోతోంది. మిగిలిన 2 మెగావాట్లను గ్రిడ్కు విక్రయిస్తే నెలకు రూ.20 లక్షల ఆదాయం వస్తుంది. లేదా ఇదే స్థాయిలో 2 ప్రాజెక్టుల అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడి విద్యుత్తు భారం, ఆదాయం కలిపి మొత్తమ్మీద ఎన్హెచ్కు రూ.30 లక్షల లబ్ధి చేకూరనుంది.
230 మీటర్ల రక్షణ గోడ : అలాగే NH-16పై కాజ దగ్గర వెస్ట్ బైపాస్ ల్యాండింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్లే వారు అనుసంధాన ప్రాంతానికి రాకుండా నేరుగా సర్వీస్ రోడ్డు నుంచి మళ్లించి 100 మీటర్ల దూరం తర్వాత హైవే ఎక్కిస్తున్నారు. ఈ పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్లే వాహనాలను కూడా ఇదే విధంగా డైవర్ట్ చేయనున్నారు. అనుసంధానం చేస్తున్న ప్రాంతంలో సర్వీస్ రోడ్డులను వేరు చేస్తూ, ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు 230 మీటర్ల రక్షణ గోడ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
