ఈ మహిళలు సోలార్ ప్లాంట్ ఓనర్లు - రూపాయి ఖర్చు లేకుండా నెలకు రూ.2 వేలు ఆదాయం!
సోలార్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఎస్హెచ్జీ మహిళలు - ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానళ్లు అమర్చుకున్న మహిళలు - పైలట్ ప్రాజెక్టుగా అయిటిపాముల గ్రామం ఎంపిక
Published : October 9, 2025 at 5:33 PM IST
Solar Power Plants for Women's Groups : గ్రామీణ మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు మహిళా సంఘాలకు సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లు కేటాయించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా పైలెట్ ప్రాజెక్ట్గా నల్గొండ జిల్లా కట్టంగూర్ మండలం అయిటిపాముల గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసింది. ఇందులో భాగంగా రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలోని కోమటిరెడ్డి ప్రతీక్ రెడ్డి ఫౌండేషన్ సహకారంతో 50 మంది స్వయం సహాయక మహిళలను ఎంపిక చేశారు.
వీరికి 50 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసి సోలార్ పవర్ బ్యాటరీలను అధికారులు అందించారు. స్వబాగ్ ల్యాబ్స్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన స్వచ్ఛ శక్తి ఆఫ్ గ్రిడ్ కోఆపరేటివ్ సోలార్ బ్యాటరీ యూనిట్ను ఇటీవల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం, మాజీ ఎమ్మెల్యే నంద్యాల నరసింహారెడ్డి ప్రారంభించారు.
''మహిళలకు సోలార్ విద్యుత్కు సంబంధించి అయిటిపాముల గ్రామంలో ఓ సంస్థతోని కలెక్టర్ సందర్శించిన తర్వాత నాతో చర్చించారు. ఇక్కడ ప్రతి ఇంటికి ఒక రూ.లక్ష ప్రతీక్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇప్పించారు. ప్రతి నెల వారి అకౌంట్లో రూ.2వేలు పడుతున్నాయి.''- కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి
ఒక్కొక్కరికీ రూ.లక్ష విలువైన సామగ్రి : స్వయం సహాయక సంఘాల నుంచి ఎంపిక చేసిన 50 మహిళల్లో ఒక్కొక్కరికీ లక్ష రూపాయల విలువైన సామగ్రిని ప్రతీక్ ఫౌండేషన్ అందజేసింది. అందులో కిలోవాట్ బ్యాటరీ, 540 వాట్స్ సామర్థ్యం కలిగిన రెండు ప్యానళ్లను అందజేసింది. ఒక్కో ప్యానల్ రోజుకు 4 యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్యానళ్లను ఇంటిపైన సోలార్ సిస్టంను ఏర్పాటు చేసుకున్న మహిళలు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు.
నెలకు రూ.2 వేలు ఆదాయం : ఆ విద్యుత్ను స్వబ్యాగ్ ల్యాబ్స్ కంపెనీకి విక్రయిస్తున్నారు. కాగా మహిళలు ఉత్పత్తి చేస్తున్న విద్యుత్ను ఒక్కో యూనిట్ను స్వబ్యాగ్ ల్యాబ్స్ కంపెనీ రూ.16.50 కొనుగోలు చేస్తోంది. దీని ద్వారా నెలకు తక్కువలో తక్కువ రూ.2 వేలు ఆర్జిస్తున్నాట్లు ఎస్హెచ్జీ మహిళలు చెబుతున్నారు. మహిళలు ఉత్పత్తి చేస్తోన్న విద్యుత్ను స్వబ్యాగ్ ల్యాబ్స్ ప్రతినిధులే ఇళ్లకు వచ్చి బ్యాటరీలను తీసుకెళ్తారు. మళ్లీ ఖాళీ బ్యాటరీలను కూడా అమర్చి వెళ్తారు. దాంతో పాటు బ్యాటరీల స్టేటస్ తెలుసుకునేందుకు అయిటిపాములలోనే టెస్టింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు.
సోలార్ బ్యాటరీలను పంపిణీ : సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటుకు కోమటిరెడ్డి ప్రతీక్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సహకారం అందించడం పట్ల ఎస్హెచ్జీ మహిళలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందిరా మహిళా స్వశక్తి కింద ఒక్కొక్కరికి లక్ష విలువైన సోలార్ బ్యాటరీలను పంపిణీ చేశారన్నారు. ఒక్కో యూనిట్ కింద రూ.లక్ష విలువ చేసే కిలోవాట్ బ్యాటరీ, 540 వాట్స్ కలిగిన 2 ప్యానెల్స్ను అందజేసినట్లు చెబుతున్నారు. తద్వారా తాము ఆర్థిక భరోసా సాధిస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.
ఆర్థికంగా బలోపేతం కావడానికి సోలార్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ యూనిట్లు తోడ్పడుతున్నాయి. ఇంటి వద్దనే ఉంటూ నెలనెలా రూ.2 వేల సంపాదించడం సంతోషంగా ఉంది. రోజువారి వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ సోలార్ పవర్ బ్యాటరీల ద్వారా అదనంగా ఆదాయం పొందుతున్నాం - ఎస్హెచ్జీ మహిళలు
మహిళలు ఉపాధి పొందాలనే లక్ష్యంతో : సౌరశక్తితో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తూ గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు ఉపాధి పొందాలనే లక్ష్యంతో సోలార్ ఎనర్జీ యూనిట్ను ప్రారంభించినట్లు స్వబ్యాగ్ ల్యాబ్స్ సీఈఓ సుధాకర్ తెలిపారు. రోజుకు ఒక్కో సోలార్ యూనిట్ ద్వారా 2 నుంచి 4 యూనిట్ల కరెంట్ ఉత్పత్తి అవుతుందన్నారు. బ్యాటరీ ఫుల్ అయ్యాక ఇంటి వద్దకే వచ్చి తీసుకొని, ఖాళీ బ్యాటరీలను ఇస్తామని చెప్పారు. దీంతో బ్యాటరీ పర్స౦టేజ్ వివరాలు ఆన్లైన్ ద్వారా తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉందన్నారు. దీని ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలకు ఆర్థికంగా లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు.
మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే లక్ష్యం : కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి. స్వశక్తితో మహిళలు పైకి రావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతీక్ ఫౌండేషన్ ద్వారా 50 మంది స్వయం సహాయక మహిళలకు రూ.50 లక్షలు ఇచ్చి యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. అలాగే సోలార్ విద్యుత్ యూనిట్ల ద్వారా మహిళలు ఇంటి వద్దనే ఉంటూ నెలకి 2 వేల ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నట్లు నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం పేర్కొన్నారు.
గ్రామంలోని మహిళ సంఘాలతో పాటు మిగిలిన వారు కూడా సోలార్ విద్యుత్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ముందుకు రావాలని సూచించారు. మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పని చేస్తుందని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి స్పష్టంచేశారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఇలాంటి యూనిట్లను మరిన్ని ప్రారంభించే దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నామని తెలిపారు.
