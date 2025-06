ETV Bharat / state

గోదావరి ఒడ్డున సోలార్ పార్క్ - 5 మెగా వాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పాదన - SOLAR ALONG GODAVARI BANK

Solar Park to be Set up on Banks of Godavari: రాజమహేంద్రవరం గోదావరి తీరం వెంబడి గట్టు ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని సోలార్ పార్కు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సౌరశక్తి ద్వారా 5 మెగా వాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పాదనకు చర్యలు చేపట్టారు. రాజమహేంద్రవరం అర్బన్‌ డెవలప్‌మెంటు అథారిటీ (రుడా) పరిధిలో గోదావరి గట్టు వెంబడి సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పబ్లిక్‌ అండ్‌ ప్రైవేటు పార్టనర్‌షిప్‌(PPP) విధానంలో ఈ ప్రాజెక్టును అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గోదావరి తీరం వెంబడి గట్టు ప్రాంతం ఖాళీగా ఉండటంతో ప్రయోజనకరంగా మార్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఇప్పటికే ప్రాజెక్టు రూపకల్పనకు సంబంధించి ప్రక్రియ పూర్తి చేసినట్లు రుడా వైస్‌ ఛైర్మన్‌ కేతన్‌ గర్గ్‌ తెలిపారు. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గట్టు వెంబడి కొన్ని ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడ సౌర ఫలకాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా కొవ్వూరు గట్టు వెంబడి 3 కిలో మీటర్ల మేర ఈ ప్యానల్స్‌ ఏర్పాటు చేస్తారు. రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం పరిధిలో కాతేరు గట్టు మీద 6 కిలో మీటర్ల మేర ప్యానల్‌ కోసం నిర్దేశించారు. వీటితోపాటు బొమ్మూరులో 1.5, హుక్కుంపేట వద్ద 1.2 ఎకరాలు సోలార్‌ పార్కు నిమిత్తం స్థల సేకరణ చేశారు. మొత్తం కలిపి 5 మెగా వాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పాదన సాధ్యమవుతుంది.

భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా: ఉత్పాదిత విద్యుత్తును ఎలా వినియోగించాలనే దానిపై ఇంకా నిర్ణయించలేదు. పైగా సోలార్‌ పార్కు ఏర్పాటు, నిర్వహణ బాధ్యతలు ప్రైవేటు సంస్థ ఆధీనంలోనే జరుగుతుంది. అయితే ప్రభుత్వం స్థలం కేటాయించిన నేపథ్యంలో ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్తు వాటాలు పంచుకొంటారు. కాగా భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటికే కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థల పరిధిలో సోలార్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సచివాలయాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు లక్ష్యంగా భవనాలపైన వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే రుడాలో మాత్రం ఏకమొత్తంగా సోలార్‌ పార్కును అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు.