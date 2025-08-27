Solar Panels set up in Middle of Krishna Bridge: కృష్ణా జిల్లాలోని పశ్చిమ బైపాస్ సౌర కాంతులు వెదజల్లనుంది. ఎన్హెచ్ఏఐకి విద్యుత్తు భారం తగ్గిస్తూనే ఇతర ఎన్హెచ్ ప్రాజెక్టులకు ఉపయోగించుకునేలా సౌర విద్యుత్తు ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారు. ప్యాకేజీ-4లో భాగంగా నిర్మించిన కృష్ణా బ్రిడ్జి మధ్యలో సౌర పలకలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
దేశంలోనే మొదటి ప్రాజెక్టుగా: ప్యాకేజీ-4లో కృష్ణా జిల్లాలోని గొల్లపూడి నుంచి కాజ వరకు 17 కిమీ మేర వెెస్ట్ బైపాస్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో పాలవాగు, కొండవీటి వాగు, కృష్ణా నది మీద 3.35 కిమీ మేర వంతెనలు నిర్మించారు. వీటిపైన సౌర విద్యుత్తు సౌకర్యం కల్పించేందుకు అధికారులు రూ.15 కోట్లతో సౌర విద్యుత్తు ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కిస్తున్నారు. గొల్లపూడి దాటాక కృష్ణా నదిపై నిర్మించిన కృష్ణా బ్రిడ్జిపై రహదారి మధ్యలో 4 మీటర్ల వెడల్పు స్థలంలో వరుసగా సౌర పలకలు, విద్యుత్తు నిల్వ చేసే పరికరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తే దేశంలో ఓ నదిపై నిర్మించిన వంతెన మధ్యలో సౌర పలకల ఏర్పాటు, విద్యుత్తు సరఫరా చేసే మొదటి ప్రాజెక్టుగా రికార్డుల్లోకి ఎక్కుతుంది. ఈ ఆలోచనతో స్థలం కూడా వృథా కాదు.
ఇటు ఆదా అటు ఆదాయం: గ్రిడ్ ద్వారా నెలకు రూ.10 లక్షల బిల్లు వస్తుంది. పలకల ద్వారా రోజుకు 3 మెగావాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. అక్కడి విద్యుత్తు అవసరాలకు ఒక మెగావాట్ సరిపోతోంది. మిగిలిన 2 మెగావాట్లను గ్రిడ్కు విక్రయిస్తే నెలకు రూ.20 లక్షల ఆదాయం వస్తుంది. లేదా ఇదే స్థాయిలో 2 ప్రాజెక్టుల అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడి విద్యుత్తు భారం, ఆదాయం కలిపి మొత్తమ్మీద ఎన్హెచ్కు రూ.30 లక్షల లబ్ధి చేకూరనుంది.
రహదారిపై మొత్తం 5 పైవంతెనలు, 2 అండర్ పాస్లు ఉన్నాయి. వీటికి కూడా సౌర విద్యుత్తు సరఫరా చేయడానికి ఇప్పటికే వీటిపై రహదారి మధ్యలో సౌర పలకలు, విద్యుత్తు నిల్వ పరికరాలు ఏర్పాటు చేశారు. త్వరలో విద్యుత్తు సదుపాయం కల్పించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
100 మీటర్ల తర్వాత హైవే: NH-16పై కాజ దగ్గర వెస్ట్ బైపాస్ ల్యాండింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్లే వారు అనుసంధాన ప్రాంతానికి రాకుండా నేరుగా సర్వీస్ రోడ్డు నుంచి మళ్లించి 100 మీటర్ల దూరం తర్వాత హైవే ఎక్కించారు. ఈ పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్లే వాహనాలను కూడా ఇదే విధంగా డైవర్ట్ చేయనున్నారు. అనుసంధానం చేస్తున్న ప్రాంతంలో సర్వీస్ రోడ్డులను వేరు చేస్తూ, ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు 230 మీటర్ల రక్షణ గోడ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
