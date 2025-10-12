సోలార్ లైట్ డ్రాపర్తో చీడపీడలు హాం ఫట్ - ఎలాగో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
చీడపీడల నివారణకు కొత్త మార్గం - వరి, పత్తి పంటలకు 'సోలార్ లైట్ డ్రాపర్' పద్ధతిని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు - ప్రభుత్వం అనుమతితో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు ప్రణాళికలు
Published : October 12, 2025 at 8:51 PM IST
Solar Light Dropper In Telangana : రాష్ట్ర వ్యాపంగా ఈ ఏడాది విస్తారంగా వానలు కురవడంతో అన్నిరకాల పంటలకు వివిధ రకాలు పురుగులు, తెగుళ్లు సోకడం సర్వ సాధారణంగా మారింది. వీటిని అరికట్టడానికి రైతులు అనేక రకాల పురుగు మందులను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే పంటలను నాశనం చేసే చీడపురుగుల సమస్యకు ఆచార్య జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు కొత్త విధానంతో పరిష్కారం తీసుకురాబోతున్నారు.
పంటలకు సంబంధించి చీడపురుగుల సమస్యకు ఆచార్య జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలం మామిడిపల్లిలో వరి, పత్తి పంటలకు 'సోలార్ లైట్ డ్రాపర్' పద్ధతిని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నారు. ఇది చీడ పీడల నుంచి పంటను రక్షిస్తుంది. దీనితో పాటు రసాయన మందుల ప్రభావం తగ్గించేందుకు సహాయపడుతుంది. ఈ గ్రామంలో అధ్యయనం పూర్తయిన తరువాత ప్రభుత్వం అనుమతితో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీన్ని అమలు చేసేందుకు శాస్త్రవేత్తలు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
సోలార్ లైట్ డ్రాపర్ ఎలా పనిచేస్తుంది? :
- పంట క్షేత్రాల్లో అమర్చిన 'సోలార్ లైట్ డ్రాపర్' పరికరం నుంచి వచ్చే వెలుతురు పురుగులను ఆకర్షిస్తుంది.
- దీని దగ్గరకు వచ్చిన పురుగులు కిందన నూనె, నీళ్లతో నింపిన తొట్టిలో పడిపోతాయి. వాటి కాళ్లకు, రెక్కలకు నూనె అంటుకొని బయటకు రాలేవు.
- ఒక పరికరం ఎకరం విస్తీర్ణంలో పనిచేస్తుంది. ఒక్కోదాని విలువ రూ.3,500.
- కొన్ని పరికరాల కింద కెమెరాలు అమర్చారు. పురుగుల ఫొటోలను విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించి వాటి నివారణకు ఏ మందులను ఎంత మోతాదులో వాడాలో రైతుల సెల్ఫోన్లకు సూచనలు పంపుతారు. అవసరమైతే నేరుగా మాట్లాడతారు.
పైలట్ ప్రాజెక్టుగా : ఆచార్య జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, అక్రాట్ (యూక్సిలరేటింగ్ క్లైమేట్ రిజిలియంట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ తెలంగాణ)తో కలిసి జర్మనీకి చెందిన ఫ్రౌన్ హోఫర్ హెచ్ఐలు సంయుక్తంగా మామిడిపల్లిలో రెండేళ్ల క్రితం రాష్ట్రంలో తొలి పైలట్ ప్రాజెక్టు చేపట్టాయి. గ్రామంలోని 25 మంది రైతులకు డెల్టా థింగ్స్, భారత్ రోహన్ డ్రోన్, ట్రాన్నిటీ, కృషి తంత్ర అనే స్టార్టప్ల ద్వారా సోలార్ లైట్ డ్రాపర్ పరికరాలను అందజేశాయి. వరి, పత్తి పంటలకు తెల్ల, పచ్చదోమ, రెక్కల పురుగులు, గులాబీ రంగు (రబ్బరు), మొగి, కత్తెర పురుగులు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తున్నట్లు అధ్యయనంలో శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు.
ఖర్చు తగ్గింది, దిగుబడి పెరిగింది : ఐదు ఎకరాల పత్తి పంటకు ఎరువులు, పురుగు మందుల వినియోగానికి గతంలో ఏటా రూ.లక్ష ఖర్చయ్యేదని ఓ రైతు చెబుతున్నారు. నాలుగైదుసార్లు మందులు పిచికారీ చేసేవాళ్లం అని అంటున్నారు. పరికరం బిగించిన తర్వాత రెండు విడతల పిచికారీ సరిపోతోందని తెలిపారు. దీంతో ఖర్చు తగ్గడంతోపాటు దిగుబడి పెరిగిందని వెల్లడించారు.
"ఐదెకరాల ఎకరాల పత్తి పంటకు ఎరువులు, పురుగు మందుల వినియోగానికి గతంలో ఏటా రూ.లక్ష ఖర్చయ్యేది. నాలుగైదుసార్లు మందులు పిచికారీ చేసేవాళ్లం. పరికరం బిగించిన తర్వాత రెండు విడతల పిచికారీ సరిపోతోంది. ఖర్చు తగ్గడంతోపాటు దిగుబడి పెరిగింది." - నోముల వేణుగోపాల్రెడ్డి, రైతు
