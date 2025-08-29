Solar Fencing System In AP: రైతులు పంటలు సాగు చేయడం ఒక ఎత్తైతే. వాటిని కాపాడుకోవడం మరో ఎత్తు. విత్తనం విత్తింది మొదలు, కోత కోసే వరకు ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నా కొన్ని సంవత్సరాలుగా వన్యప్రాణుల బెడద పెరిగింది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని కొందరు రైతులు వినూత్నంగా ఆలోచించారు. పంట పొలాలకు సోలార్ ఫెన్సింగ్ విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ముదిగుబ్బ మండలంలోని అటవీ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా మొక్కజొన్న, వేరుసెనగ మొదలైన ఇతర ఉద్యాన పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. పంటలను పందులు, జింకలు, కోతులు పాడు చేస్తున్నాయి. వాటి బారి నుంచి పంటలను కాపాడుకునేందుకు రాత్రి, పగలు కాపలా ఉంటూ రైతులు శ్రమిస్తున్నారు. పొలాలు చుట్టూ ఇనుప కంచె, చీరలు కట్టడం, మైక్సెట్లు ఏర్పాటు చేయడం, బీరుసీసాలు వేలాడదీయడం, ప్లేట్లు, తప్పెట్లు, డబ్బాలు కొట్టడం ఇలా అనేక పద్ధతులను అనుసరించారు.
అయినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదనే చెప్పాలి. వాటి నుంచి వెలువడే శబ్దాలకు అలవాటు పడిన జంతువులు లెక్క చేయకుండా మూకుమ్ముడిగా వచ్చి పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయి. దాంతో రైతు కష్టం వృథాగా మారుతోంది. వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి హానిలేని సోలార్ ఫెన్సింగ్ వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముదిగుబ్బ మండలంలోని కొడవండ్లపల్లి వద్ద మొక్కజొన్న పంటలో సోలార్ ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పంటకు రక్షణగా ఉందని రైతులు చెబుతున్నారు.
ప్రాణహాని లేకుండా: సోలార్ కంచెతో పంటకు రక్షణతో పాటు వణ్యప్రాణులకు ఎటువంటి హాని ఉండదు. జంతువులు తీగలకు తగలగానే అలారం మోగుతుంది. విద్యుత్తు షాక్ తగిలిన జంతువులు వెంటనే దూరంగా పరుగులు తీస్తాయి. ఒకసారి సౌర కంచెకు తగిలిన జంతువులు మళ్లీ అటువైపు రావు.
ఇది ఎలా పని చేస్తుందంటే
- పొలంలో ఒక స్తంభానికి 12 ఓల్టులు లేదా 15 ఓల్టులు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉన్న సోలార్ ప్యానెల్, బ్యాటరీ, ఎర్తింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు.
- పొలం చుట్టూ 3 వరుసలుగా తీగలు చుట్టుకోవాలి. ఇన్సులేటర్ ఉపయోగిస్తే భూమికి విద్యుత్తు సరఫరా అవ్వదు.
- సౌర పలక ద్వారా వచ్చే విద్యుత్తు బ్యాటరీలో నిల్వ ఉంటుంది. దీంతో రాత్రివేళల్లోనూ పని చేస్తుంది.
- జంతువులు తీగకు తగిలినప్పుడు వాటికి షాక్ కొడుతుంది. విద్యుత్తు నిరంతరం సరఫరా అవ్వదు. దీని వలన సెకను సెకనుకు మధ్య ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుండటంతో వాటికి ఎలాంటి ప్రాణహాని ఉండదు.
- సెకనుకి ఒక పల్స్ విద్యుత్తు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతుంది. పొలం చుట్టూ తీగలు ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో 10 అడుగులకు ఒక కర్ర లేదా సిమెంటు స్తంభాలు నాటి తీగలు ఒకదానికొకటి తగలకుండా టైట్గా కట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా పొలం చుట్టూ తీగలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- పొలం దగ్గర డేంజర్ అని బోర్డు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సోలార్ ప్యానెల్, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి రూ.10 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. సుమారుగా ఐదు ఎకరాల వరకు పొలం చుట్టూ సోలార్ కంచె ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
