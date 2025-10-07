బెంగళూరులో ఐటీ ఉద్యోగం వదిలి - పట్టుపురుగుల పెంపకంతో నెలకు లక్ష ఆదాయం

ETV Bharat / state

సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం వదిలి పట్టు పురుగుల పెంపకంలో సక్సెస్‌ సాధించిన బెల్లే సుమంత్‌ కృష్ణ - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రాయితీలతో 4.5 ఎకరాల్లో పట్టుపురుగుల పెంపకం

Published : October 7, 2025 at 5:26 PM IST

Software Engineer Turns Successful Sericulture Farmer: ప్రతీ ఒక్కరికీ నగర జీవితం, ఐటీ జాబ్‌ అంటే ఆకర్షణే. ఎయిర్‌కండీషన్డ్‌ ఆఫీసుల్లో పని చేయడం, పెద్ద జీతాలు సంపాదించడం ఇవే చాలామంది కలలు. అయితే ఆ కలల ప్రపంచం వదిలి, గ్రామీణ జీవితం ఎంచుకుని వ్యవసాయంలో విజయాన్ని సాధించిన యువకుడొకరు ఉన్నాడు. ఆయన పేరు బెల్లే సుమంత్‌ కృష్ణ, శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కొత్తచెరువు మండల కేంద్రానికి చెందినవారు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం వదిలి పట్టు పురుగుల పెంపకంలో విజయాన్ని సాధించి, గ్రామీణ యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ నుంచి రైతుగా ప్రయాణం: సుమంత్‌ కృష్ణ తండ్రి పోస్టుమాస్టర్‌, తల్లి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు. అన్నయ్య లండన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కుటుంబ నేపథ్యంతో, సుమంత్‌ కూడా బెంగళూరులో బీటెక్‌ చదివి సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా కెరీర్‌ ప్రారంభించారు. ఐటీ రంగంలో ఎదగడానికి ఆయనకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, స్వయం ఉపాధి, వ్యవసాయంపై మక్కువ ఆయనను గ్రామానికి తీసుకువచ్చింది. కేవలం 23 ఏళ్ల వయసులోనే ఉద్యోగం వదిలి స్వగ్రామమైన కొత్తచెరువుకు తిరిగి వచ్చారు. “ఇంత మంచి ఉద్యోగం వదిలేస్తావా?” అని ఇతరులు ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ సుమంత్‌ నిర్ణయం దృఢంగా ఉంది.

వేరుసెనగ సాగుతో మొదలైన వ్యవసాయ ప్రయాణం: మొదటగా ఆయన నాలుగున్నర ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేసి, వేరుసెనగ సాగు చేశారు. మొదటి సీజన్‌లోనే ఆయన పెట్టిన ఖర్చులు తీర్చుకుని, రూ.4 లక్షలు లాభం సాధించారు. వ్యవసాయం కూడా లాభదాయకమని ఇది ఆయనకు నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది. తర్వాత మరింత దనంతో ఏదైనా చేయాలని భావించారు. అప్పుడే ఆయన బంధువులు పెనుకొండలో పట్టుపురుగుల పెంపకం (Sericulture) చేస్తుండగా చూసి ఆసక్తి కలిగింది.

పట్టుపురుగుల పెంపకం వైపు మలుపు: పట్టుపురుగుల పెంపకం తక్కువ కాలంలో అధిక లాభాలను ఇచ్చే రంగమని తెలుసుకున్న సుమంత్‌, ఈ రంగంలో లోతుగా అధ్యయనం చేశారు. పెనుకొండలోని బంధువుల ఫారంలో కొన్ని నెలలు గడిపి, పట్టుపురుగుల పెంపకం విధానం, మల్బరీ సాగు, పంట సంరక్షణ మొదలైన వాటిపై పూర్తి అవగాహన పొందారు. తర్వాత ఆయన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించిన రాయితీలను ఉపయోగించి, 4.5 ఎకరాల భూమిలో మల్బరీ మొక్కలను నాటారు. పట్టుపురుగుల పెంపకానికి ప్రత్యేకమైన షెడ్డు నిర్మాణం కూడా చేశారు. మొత్తం సుమారు రూ.20 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు.

నెలకు లక్ష ఆదాయం - పట్టుతో సక్సెస్‌ స్టోరీ: ప్రస్తుతం సుమంత్‌ 200 డీఎఫ్‌ఎల్‌లు (సుమారు 1 లక్ష పట్టు పురుగులు) పెంచుతున్నారు. ఒక డీఎఫ్‌ఎల్‌ నుంచి సుమారు ఒక కిలో పట్టు ఉత్పత్తి అవుతోంది. పట్టుపురుగుల పెంపకానికి అవసరమైన తేమ, ఉష్ణోగ్రత, ఆహార నియంత్రణ వంటి అంశాలను కచ్చితంగా పాటిస్తున్నారు. అన్ని ఖర్చులు తగ్గించిన తర్వాత కూడా ఆయనకు నెలకు రూ.లక్షకు పైగా ఆదాయం వస్తోంది. “సరైన పద్ధతిలో నిర్వహిస్తే నెలకు రూ.1.5 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు,” అని ఆయన చెబుతున్నారు.

సుమంత్‌ కథ - గ్రామీణ యువతకు స్ఫూర్తి: ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ తన కెరీర్‌ వదిలి వ్యవసాయ రంగంలోకి వచ్చి విజయాన్ని సాధించడం సులభం కాదు. కానీ సుమంత్‌ కృష్ణ చూపించిన పట్టుదల, ధైర్యం, ప్రణాళిక గ్రామీణ యువతకు స్ఫూర్తిగా మారింది. టెక్‌ ప్రపంచం నుంచి పట్టు రంగానికి వచ్చిన ఈ మార్పు నిజంగా అభినందనీయం.

