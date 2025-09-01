ETV Bharat / state

లోన్​ కమీషన్​ విషయంలో గొడవ - సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి దారుణహత్య - SOFTWARE ENGINEER MURDER IN AP

బ్యాంకు లోన్‌ కమీషన్‌ విషయంలో చోటు చేసుకున్న గొడవలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి దారుణహత్య - తొడపై విచక్షణారహితంగా పొడవడంతో విపరీతమైన రక్తస్రావమై మృతి చెందిన శ్రీకాంత్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 4:29 PM IST

Software Engineer Murder in AP : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. బ్యాంకుల్లో ఇప్పించే లోన్‌ కమీషన్‌ విషయంలో చోటు చేసుకున్న గొడవలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి శ్రీకాంత్‌ (30) దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. కత్తితో శ్రీకాంత్‌ తొడపై పొడవడంతో విపరీతమైన రక్తస్రావంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.

ఇంటిపైకి వెళ్లి ద్విచక్రవాహం ధ్వంసం : ఎస్సై నరసింహుడు తెలిపిన వివరాల మేరకు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తలుపులకు చెందిన డిష్‌ శ్రీనివాసులు కుమారుడు అనిరుధ్‌ వివిధ బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు ఇప్పించేవాడు. ఈ క్రమంలో బలిజపేటకు చెందిన శోభకు రుణం ఇప్పించాలని అదే కాలనీకి చెందిన రాజారాం ఆమెను అనిరుధ్‌కు పరిచయం చేశాడు. అయితే రాజారాం, అనిరుధ్‌ కుటుంబాల మధ్య అప్పునకు సంబంధించిన వివాదంతో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే శోభకు ఇప్పించిన రుణంలో తనకూ కమీషన్‌ కావాలని రాజారాం శనివారం రాత్రి అనిరుధ్‌ ఇంటిపైకి వెళ్లి ద్విచక్రవాహనాన్ని ధ్వంసం చేశాడు. ఆ సమయంలో అనిరుధ్ కుటుంబసభ్యులు అనంతపురంలో ఉన్నారు.

రాత్రి 12.30 సమయంలో రాజారాం ఇంటికి : ఈ విషయం తెలుసుకున్న అనిరుధ్‌, అతని తండ్రి శ్రీనివాసులు తలుపులకు వచ్చారు. అనంతరం అనిరుధ్‌ బావమరిది శ్రీకాంత్‌ (30)తో కలిసి తండ్రి శ్రీనివాసులు, తమ్ముడు శ్రీకర్​లు​ శనివారం రాత్రి 12.30 గంటల సమయంలో రాజారాం ఇంటివద్దకు వెళ్లారు. విషయం తెలుసుకున్న రాజారాం, తండ్రి వెంకటరాయప్ప, తరుణ్​లు ముందస్తు ప్రణాళికతో ఉన్నారు.

తొడపై పొడవడంతో విపరీతమైన రక్తస్రావం : అనంతరం వారు వచ్చాక తనను చంపుతారన్న భయంతో రాజారాం ముందుస్తుగా ఏర్పాటు చేసుకున్న కత్తితో శ్రీకాంత్‌ తొడపై విచక్షణారహితంగా పొడవడంతో విపరీతమైన రక్తస్రావం జరిగి కదిరి ఏరియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ గొడవలో శ్రీకర్‌కు, అతని తండ్రి శ్రీనివాసులకు గాయాలయ్యాయి. నిందితుడి తండ్రి వెంకటరాయప్ప, తరుణ్‌ను అదుపులోకి తీసుకొన్నట్లు ఎస్సై నరసింహుడు చెప్పారు. రాజారాం పరారీలో ఉన్నట్లు చెప్పారు.

ఒక్కగానొక్క కుమారుడి మృతితో : తలుపుల మండల పరిషత్‌ కార్యాలయంలో బోరు-పంపు మెకానిక్‌గా పని చేస్తున్న కృష్ణయ్యకు శ్రీకాంత్‌ ఒక్కగానొక్క కుమారుడు కావడంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈమధ్యనే అతనికి కుమారుడు పుట్టాడు. పిల్లాడికి నామకరణం చేయాలని అంతా సిద్ధం చేసుకున్న సమయంలో హత్యకు గురికావడంతో అందర్నీ కలచివేసింది.

