ఎక్కడికి వెళ్లిన తమ వెంట స్టీలు ప్లేట్లు - 'జీరోవేస్ట్' కాన్సెప్ట్ వైపు అడుగులు
ప్లాస్టిక్ రహిత జీవనానికి కృషి చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు - సాగు చేయని ఆకుకూరల ఉత్సవంలో స్టీల్ ప్లేట్లలో భోజనం - ఎక్కడికి వెళ్లిన తమతో స్టీలు ప్లేట్లు తీసుకెళ్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు
Published : October 10, 2025 at 2:15 PM IST
Software Employees Use Steel Plates Uncultivated Leaf Festival : చౌక ధరకే పేపర్, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు వస్తున్నాయని కొనుక్కుని వాటిలో తిన్నారంటే లేని పోని రోగాలను కొని తెచ్చిపెట్టుకున్నట్లేనని అంటున్నారీ యువత. మనం తినే ఆహారమే కాదు. ఎందులో వండుతున్నాం. దేనిలో తింటున్నామనే దాని మీదే ఆరోగ్యం ఆధారపడి కూడా ఉంటుందని అంటున్నారు. కాబట్టి మొహమాటం లేకండా స్టీలు ప్లేట్లలోనే భోజనం చేయాలని సమాజానికి సూచిస్తున్నారు. ఇకో ఫ్రెండ్లీ సస్టేనబుల్ నినాదంతో ఎన్నో ఏళ్లుగా స్టీల్ ప్లేటులోనే భుజిస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులపై ప్రత్యేక కథనం.
ఒకప్పుడు ఇంటికి బంధువులు వస్తే సంప్రదాయంగా అరటాకులు వేసి భోజనం వడ్డించేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇంటికి ఇద్దరు చుట్టాలు వచ్చిన కాస్త పని తగ్గుతోందని ప్లాస్టిక్, పేపర్ ప్లేట్లలో భోజనం పెడుతున్నారు. బద్దకంతో చేసే పనుల కారణంగా జీర్ణకోశ, మూత్రపిండాలు, కాలేయం, క్యాన్సర్ తదితర వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. దాంతో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని అరికట్టాలని ఆలోచించారు. ఇకో ఫ్రెండ్లీ సస్టేనబుల్ నినాదంతో ఎక్కడికి వెళ్లినా స్టీల్ ప్లేట్, వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్లి భోజనం చేస్తున్నారీ యువత.
స్టీల్ ప్లేట్లలో భోజనం చేస్తూ : శరణ్, రజిని, ఫణి, నిహారిక, లిఖిత, విరిత వీరంతా హైదరాబాద్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు. ప్లాస్టిక్ రహిత జీవనంలో భాగంగా ఇకో ఫ్రెండ్లీ సస్టైనబుల్ నినాదంతో తమవెంట తీసుకెళ్లే స్టీలు ప్లేట్లలోనే భోజనం చేస్తున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఇటీవల నిర్వహించిన సాగు చేయని ఆకుకూరల ఉత్సవం-2025లో స్టీల్ ప్లేట్లలో భోజనం చేస్తూ అక్కడ వీరు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
పర్యావరణానికి మేలు చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఎలాంటి హాని మాత్రం చేయోద్దని నిర్ణయించుకున్నారీ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు. అందుకే తమ ఆఫీస్కైనా శుభకార్యాలకైనా సుదూర ప్రయాణాలకైనా ఎక్కడికి వెళ్లిన స్టీలు ప్లేట్లో తింటూ ప్లాస్టిక్, పేపర్ ప్లేట్లో తింటే వచ్చే అనార్థాలపై ప్రజలకు తమ వంతుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ : ఎక్కడ భోజనం చేసినా ఫోటో తీసి వాట్సప్లో స్టేటస్గా పెట్టుకుంటున్నారు ఈ టీమ్. అది చూసిన వారు ప్రేరణ పొంది కొందరూ తమ బాటలో నడుస్తున్నారని అంటున్నారు. ఆకులతో చేసే విస్తారాకులను సైతం వాడొద్దని అంటున్నారీ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు. విస్తారాకులు తయారు చేయాడానికి ఎన్నో చెట్లను నరికివేయాల్సి వస్తోందని, దాంతో పర్యావరణానికి హాని కలుగుతోందని చెబుతున్నారు. ప్రకృతికి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా నష్టం కలిగించకూడదని చెబుతున్నారు. సమాజం కోసం మేము సైతం అంటూ ప్రతి ఒక్కరు ప్లాస్టిక్ నిషేధానికి పాటుపడుతూ స్టీలు గిన్నెలు, పాత్రలు వాడుతూ ఆరోగ్యంతో పాటు కాలుష్య నియంత్రణకు కృషి చేయాలని పిలుపునిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు తరాలకు ప్రకృతి పర్యావరణాన్ని అందించాలని సూచిస్తున్నారు.
"సాగు చేయని ఆకుకూరల ఉత్సవానికి వచ్చాము. స్టీలు ప్లేటు నా వెంట తీసుకువచ్చా. ప్లాస్టిక్ను వాడకుండా ఎక్కడికి వెళ్లినా స్టీలు ప్లేటు తీసుకెళుతుంటా. మీరు కూడా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఇలా చేయండి. దీని ద్వారా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు భూమి మీదకు చేరకుండా ఉంటాయి. ఐదేళ్ల నుంచి కుదిరినంతలో ఈ విధానాన్ని మేము ఫాల్లో అవుతున్నాము. ఈ మధ్య ఎక్కడికి వెళ్లినా స్టీలు వాటర్ బాటిల్, ప్లేటు తీసుకెళుతున్నాం" -శరణ్, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి
