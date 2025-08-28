ETV Bharat / state

'హల్లో' అమ్మా నాన్న! ఎలా ఉన్నారు - ఇకపై ప్రతిరోజూ పేరెంట్స్​తో మాట్లాడుకోవచ్చు - PHONE MITRA IN TSWREIS

'ఫోన్‌మిత్ర' ద్వారా తల్లిదండ్రులతో సంభాషించే అవకాశం - రాష్ట్రంలోని అన్ని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల్లో ఫోన్లను ఏర్పాటు - ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో ఉచితంగా తమ తల్లిదండ్రులతో ఫోన్‌ మాట్లాడే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 11:03 AM IST

Project Mitra for Residential Students and providing Opportunity to talk to Parents : తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల్లోని విద్యార్థులు రోజూ తల్లిదండ్రులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడే సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. విద్యార్థులు తమ సమస్యల్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకొని మనోధైర్యం పొందేందుకు ఈ ఏడాది నుంచే ‘ఫోన్‌మిత్ర’ పేరిట రాష్ట్రంలోని అన్ని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల్లో ఫోన్లను ఏర్పాటు చేసి తల్లిదండ్రులతో సంభాషించే అవకాశం కల్పించారు.

ఇదీ పరిస్థితి : తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల్లోని విద్యార్థులు రోజూ తల్లిదండ్రులతో ఫోన్​లో మాట్లాడే సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. విద్యార్థులు తమ సమస్యల్ని తల్లదండ్రులకు చెప్పుకొని మనోధైర్యం పొందేందుకు ఈ ఏడాది నుంచే ఫోన్​మిత్ర పేరుతో రాష్ట్రంలోని అన్ని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల్లో ఫోన్లను ఏర్పాటు చేసి తల్లిదండ్రులతో సంభాషించే అవకాశం కల్పించాలి.

ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలోని :

  • వనపర్తి జిల్లాలో రెండు బాలుర, మూడ బాలికల
  • నారాయణపేట జిల్లాలో ఒక బాలురు, ఐదు బాలికల
  • గద్వాల జిల్లాలో రెండు బాలుర, మూడు బాలికల
  • మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో రెండు బాలుర, మూడు బాలికల
  • నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలో ఐదు బాలుర, ఐదు బాలికల పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఉన్నాయి.

ఇక్కడ మొత్తం 19,400 మంది విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. మహబూబ్​నగర్​, వనపర్తి, నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలో డిగ్రీ కళాశాలల్లో 2,535 మంది చదువుతున్నారు. అయితే ఆయా విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి 6 నుంచి 8 ఫోన్లను అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రతి నలుగురు విద్యార్థులకు కలిపి ఫోన్​స్మార్ట్​ కార్డులను అందజేశారు. ఈ ఫోన్​ ద్వారా కేవలం తల్లిది గానీ తండ్రిది గానీ మొబైల్​ నంబర్లును మాత్రమే ఫీడ్​ చేశారు.

ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో తల్లిదండ్రులతో ఫోన్​ : ఈ కార్డులో నలుగురు విద్యార్థులకు చెందిన ఫోన్​ నంబర్లు మాత్రమే ఉంటాయి. వారితో తప్ప మిగతవారితో మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు. ఆ నలుగురు విద్యార్థులు రోజు 24 నిమిషాల పాటు వారి తరగతులు పూర్తైన తర్వాత సాయంత్ర ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో ఉచితంగా తమ తల్లిదండ్రులతో ఫోన్​లో మాట్లాడుకోవచ్చు. వారితో పాటు ఇతరుల నుంచి ఇన్​కమింగ్​ కాల్స్​ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. విద్యార్థులు ఆయా పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోన్​ ద్వారా ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ఐదో నంబరుగా ఆ పాఠశాల ఉన్నతాధికారులు ఫోన్​ నంబరును ఇందులో ఫీడ్​ చేశారు.

''తల్లిదండ్రులతో ఫోన్​లో మాట్లాడే అవకాశం కల్పించడం చాలా బాగుంది. గతంలో చాలా మంది ఫోన్లు లేక ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది వద్ద బతిమిలాడి తల్లిదండ్రులకు ఫోన్​ చేసేవాళ్లం. ప్రస్తుతం అలాంటి సమస్య లేనందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది''. -ఎం.అనుష్క పదో తరగతి, వెల్దండ.

''మొబైల్​ కాకుండా ఈ ఫోన్‌మిత్రలతో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ఫోన్లు పని చేయకపోతే తక్షణమే మరమ్మతులు చేయిస్తాం. తల్లిదండ్రులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడే అవకాశం ఉన్నందున ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా సాఫీగా సాగుతోంది.''- అంబయ్య, డీసీవో నాగర్‌కర్నూల్‌

