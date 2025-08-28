Project Mitra for Residential Students and providing Opportunity to talk to Parents : తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల్లోని విద్యార్థులు రోజూ తల్లిదండ్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడే సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. విద్యార్థులు తమ సమస్యల్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకొని మనోధైర్యం పొందేందుకు ఈ ఏడాది నుంచే ‘ఫోన్మిత్ర’ పేరిట రాష్ట్రంలోని అన్ని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల్లో ఫోన్లను ఏర్పాటు చేసి తల్లిదండ్రులతో సంభాషించే అవకాశం కల్పించారు.
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని :
- వనపర్తి జిల్లాలో రెండు బాలుర, మూడ బాలికల
- నారాయణపేట జిల్లాలో ఒక బాలురు, ఐదు బాలికల
- గద్వాల జిల్లాలో రెండు బాలుర, మూడు బాలికల
- మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండు బాలుర, మూడు బాలికల
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో ఐదు బాలుర, ఐదు బాలికల పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఉన్నాయి.
ఇక్కడ మొత్తం 19,400 మంది విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో డిగ్రీ కళాశాలల్లో 2,535 మంది చదువుతున్నారు. అయితే ఆయా విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి 6 నుంచి 8 ఫోన్లను అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రతి నలుగురు విద్యార్థులకు కలిపి ఫోన్స్మార్ట్ కార్డులను అందజేశారు. ఈ ఫోన్ ద్వారా కేవలం తల్లిది గానీ తండ్రిది గానీ మొబైల్ నంబర్లును మాత్రమే ఫీడ్ చేశారు.
ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో తల్లిదండ్రులతో ఫోన్ : ఈ కార్డులో నలుగురు విద్యార్థులకు చెందిన ఫోన్ నంబర్లు మాత్రమే ఉంటాయి. వారితో తప్ప మిగతవారితో మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు. ఆ నలుగురు విద్యార్థులు రోజు 24 నిమిషాల పాటు వారి తరగతులు పూర్తైన తర్వాత సాయంత్ర ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో ఉచితంగా తమ తల్లిదండ్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. వారితో పాటు ఇతరుల నుంచి ఇన్కమింగ్ కాల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. విద్యార్థులు ఆయా పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోన్ ద్వారా ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ఐదో నంబరుగా ఆ పాఠశాల ఉన్నతాధికారులు ఫోన్ నంబరును ఇందులో ఫీడ్ చేశారు.
''తల్లిదండ్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడే అవకాశం కల్పించడం చాలా బాగుంది. గతంలో చాలా మంది ఫోన్లు లేక ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది వద్ద బతిమిలాడి తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసేవాళ్లం. ప్రస్తుతం అలాంటి సమస్య లేనందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది''. -ఎం.అనుష్క పదో తరగతి, వెల్దండ.
''మొబైల్ కాకుండా ఈ ఫోన్మిత్రలతో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ఫోన్లు పని చేయకపోతే తక్షణమే మరమ్మతులు చేయిస్తాం. తల్లిదండ్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడే అవకాశం ఉన్నందున ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా సాఫీగా సాగుతోంది.''- అంబయ్య, డీసీవో నాగర్కర్నూల్
