'గెట్ టూ గెదర్లో కలిశారు - సామాజిక సేవ వైపు అడుగులు వేశారు'
2017లో గెట్టుగెదర్ నిర్వహించిన ఎల్లారెడ్డి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థులు - ఎనిమిదేళ్లగా సామాజిక సేవే ధ్యేయంగా ముందడుగు వేస్తూ - ఫౌండేషన్ తరఫున రూ.13 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం
Published : September 9, 2025 at 8:24 PM IST
Social Service Of Yellareddypet Former Students : పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం అంటే చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను నెమర వేసుకుంటాం. సరదా కబుర్లు చెప్పుకుని రోజు మొత్తాన్ని ఆనందంగా గడుపుతూం. అయితే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డి పూర్వ విద్యార్థులు అదే రోజునుంచి నూతన సేవా కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. పూర్వ విద్యార్థులు 'బాల్య మిత్ర ఫౌండేషన్'ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఎనిమిదేళ్లుగా సామాజిక సేవే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతూ నలుగిరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. 'అందూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి' అనే నినాదంతో వీరంతా ముందుకు సాగుతున్నారు.
2017లో తొలి అడుగు : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 1994-95 పదో తరగతి విద్యార్థులు 60 మంది బృందం 2017లో పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం నిర్వహించుకున్నారు. అందులో రోజువారీ కూలీ నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసేవారూ ఉన్నారు. అందరూ కలిసి సామాజిక సేవ చేస్తూ వారి స్నేహాన్ని చాటిచెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆరోజు నుంచి సాయం అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికీ చేయూతను అందిస్తున్నారు. ఫౌండేషన్ తరఫున ఇప్పటివరకు రూ.13 లక్షల వరకు వెచ్చించారు. ఎవరికైనా సాయం చేయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తితే ఫౌండేషన్ వాట్సప్ గ్రూప్లో సమాచారాన్ని పంపించుకుంటారు.
ఆపై గ్రూపులోని సభ్యులంతా ఒకే మాటపై నిలిచి వారికి తోచిన విధంగా విరాళాలను అందజేస్తారు. బాధితులకు అందుబాటులో ఉన్న గ్రూపు సభ్యులు వారి వద్దకు వెళ్లి సాయం అందజేస్తామని బాల్యమిత్ర ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు చందుపట్ల లక్ష్మారెడ్డి తెలిపారు. ఈ ఫౌండేషన్ ఎన్ఆర్ఐ సభ్యులు దస్తగిరి, సృజన్రెడ్డి, శ్రీరాం, సతీశ్లతోపాటు ప్రముఖ వైద్యుడు డాక్టర్.వడ్నాల శ్రీనివాస్, ఆర్ఎంపీ హైమద్, వీర్నపల్లి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఎలుసాని ప్రవీణ్కుమార్ వారి వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
మచ్చుకు కొన్ని సేవలు :
- బాల్య మిత్ర ఫౌండేషన్ సభ్యుల స్నేహితుడు గొరిట్యాల కృష్ణ గుండెపోటుతో హఠాత్తుగా మరణించారు. దీనితో ఆయన కుటుంబానికి ఆసరా నిలిచేందుకు అయన పిల్లల పేరిట రూ.1.50 లక్షలను బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయించారు. ఆయన దహన సంస్కారాలకు రూ.12 వేలు సాయం అందించారు.
- అదే గ్రామానికి చెందిన శాంత, దివ్యాంగురాలు లలితలకు రూ.30 వేలతో కిరాణా కొట్లు పెట్టించి వారి కుంటుంబాలు అండగా నిలిచారు.
- మోచె రమేశ్ అనే వ్యక్తికి చెప్పులు కుట్టేందుకు రూ.60 వేలతో డబ్బా తయారు చేయించి ఇచ్చారు.
- ఎల్లారెడ్డిపేట, రాచర్ల బొప్పాపూర్, రాచర్ల గొల్లపల్లి తదితర గ్రామాల్లో నిరుపేద యువతుల వివాహాలకు రూ.50 వేల చొప్పున సామాగ్రిని ఫౌండేన్ తరపున అందజేశారు.
- మోహన్ అనే వ్యక్తికి ఆటో కొనుక్కోవడానికి రూ.60 వేలు ఇచ్చారు.
- ఎల్లారెడ్డి మండల కేంద్రంలోని ఉన్నత పాఠశాలకు రూ.60 వేలతో ప్రొజెక్టర్ను సమకూర్చారు. దీనితో పాటు 30 మంది విద్యార్థులకు క్రీడా దుస్తులను పంపిణీ చేశారు.
- ముస్తాబాద్ మండలం ఆవునూరుకు చెందిన వ్యక్తి మూత్రపిండ వ్యాధితో బాధపడుతుండగా రూ.22 వేలు అందజేశారు.
- కరోనా సమయంలో 300 మంది నిరుపేదలకు రూ.1000 చొప్పున నగదు, పది కేజీల బియ్యం, నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు. చెప్పుకుంటూ పోతే మరెన్నో నిస్వార్థ సేవలు చేశారు.
నలుగురికి సాయపడితేనే జీవితానికి ఆనందం - చిన్న హెల్ప్తో నిలుస్తున్న ప్రాణాలు
వారంతా స్నేహితులే - ఏనాడు కలవరు - వారి సంకల్పం మాత్రం సాయం చేయడమే!!