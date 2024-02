పబ్లిసిటీ ఫుల్ - ఎలక్ట్రిసిటీ నిల్ - సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులు - పోకిరీలపై ఎస్పీడీసీఎల్ ఫోకస్​

సోషల్​ మీడియాలో కరెంట్​పై పోకిరీల ఫోస్ట్​లు- సరైన బుద్ధి చెబుతున్న ఎస్పీడీసీఎల్

Social Media Effect on SPDCL in Telangana : విద్యుత్‌ సరఫరా చేసే ఎస్పీడీసీఎల్​పై కొందరు నకిలీ సోషల్‌ మీడియాలో అకౌంట్లు రూపొందించి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నట్లు యాజమాన్యం గుర్తించింది. కొంతమంది అదే పనిగా సంస్థపై దుష్ప్రచారానికి తెగబడుతున్నారని అధికారులు నిర్ధరించారు. పబ్లిసిటీ ఫుల్ - ఎలక్ట్రిసిటీ నిల్, కరెంట్‌ లేక లిఫ్ట్‌ ఔట్‌ ఆఫ్​ ఆర్డర్, ఎల్లుండి రాష్ట్రమే ఔట్​ ఆఫ్ ఆర్డర్ వంటి హెడ్డింగ్‌లతో పోకిరీలు ఎస్పీడీసీఎల్ సంస్థను చులకన చేస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు. అలాంటి వాటిని కట్టడి చేసే దిశగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పోకిరీల చేష్టలను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు సిబ్బందిని నియమించిన యాజమాన్యం, సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా వచ్చిన వాటికి తక్షణమే సమాధానమిస్తున్నారు.

Telangana SPDCL React on Fake News in Social Media : కరెంట్‌పోయినా ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయగానే వెంటనే అప్రమత్తం అవుతున్న సిబ్బంది చిరునామాతో పాటు మరికొన్ని వివరాలు చెప్పండి అని ప్రశ్నించగానే సదరు పోకిరీలు ఆ పోస్టులను డిలీట్(Fake Posts on TSSPDCL) చేస్తున్నారని యాజమాన్యం తెలిపింది. వినియోగదారుల కోసం వెచ్చించాల్సిన సమయాన్ని పోకిరీలు వృథా చేస్తున్నారని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినీ హీరోల ఫొటోలు, నకిలీ ఐపీలు, విచిత్రమైన పేర్లతో సంస్థ, అధికారులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని యాజమాన్యం వెల్లడించింది.

Fake News Spread on TSSPDCL : రోజుకు సుమారు 50కి పైగా అలాంటి నకిలీ పోస్టులు సోషల్‌ మీడియా(Social Media) వేదికగా వస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. అలాంటి వాటిని గుర్తించి తొలగిస్తున్నా, మరికొన్ని ఖాతాల్ని పోకిరీలు సృష్టిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. నకిలీ అకౌంట్లతో నిజమైన వినియోగదారులకు సరైన సహాయ సహకారాలు అందించలేకపోతున్నామని వాపోతున్నారు. విద్యుత్‌కు సంబంధించి ఏ ఇబ్బంది తలెత్తినా, స్థానిక ఫ్యూజ్ ఆఫ్ కాల్‌ ఆఫీస్‌తో పాటు విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక కంట్రోల్‌ రూమ్​కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

Power Management Instructions to Users : విద్యుత్​కు సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తినా, 1912/ 100/ స్థానిక ఫ్యూజ్ ఆఫ్ కాల్ ఆఫీస్​తో పాటు విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ 7382072104, 7382072106,7382071574 నంబర్లకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు తెలిపారు. దీనికి తోడు సంస్థ మొబైల్ ఆప్, వెబ్​సైట్, ట్విటర్, ఫేస్​బుక్ ద్వారా కూడా విద్యుత్ సంబంధిత సమస్యలు తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలిపారు.

