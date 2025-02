ETV Bharat / state

నడుపుతున్న స్కూటీ నుంచి బయటికి వచ్చిన పాము- బెంబేలెత్తిన వాహనదారుడు - SNAKE CAME FROM SCOOTY IN KADAPA

snake_came_from_scooty_in_kadapa_district ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : Feb 20, 2025, 4:44 PM IST | Updated : Feb 20, 2025, 5:07 PM IST

Snake Came From Scooty in Kadapa District : సాధారణంగో ఎక్కడో ఆమడ దూరంలో పాము కనిపిస్తేనే భయపడతాం. అలాంటిది మీరు కూర్చున్న సీటు పక్కనో, మీరు తరచూ వాడే వస్తువుల్లోనో పాము చొరబడితే ఎలా ఉంటుంది. అది మీ కంటపడితే మీ పరిస్థితి ఏంటి? ఆలోచిస్తేనే భయమేస్తుంది కదా! కానీ అలాంటి సంఘటనే కడప జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. అసలు పాము ఎక్కడ తిష్ట వేసింది. ఎవర్ని భయపెట్టిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే. చాలామందికి పాముల పేర్లు చెబితేనే ఆమడ దూరం పరిగెడతారు. అలాంటిది రాత్రి వేళ పార్క్ చేసి ఉంచిన స్కూటీ ముందు భాగంలో ఓ పాము దూరింది. ఈ ఘటన కడప జిల్లా వేంపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. స్కూటీలో పాము దూరిన విషయం తెలియని యజమాని స్కూటీని స్టార్ట్ చేసుకుని స్థానిక పులివెందుల రోడ్డు నుంచి రాజీవ్ నగర్​ కాలనీ వెళ్తున్నాడు. ఒక్కసారిగా పాము స్కూటీ ముందు భాగంలోంచి బయటకొచ్చింది. దీంతో ఒక్కసారిగా భయభ్రాంతులకు గురైన స్కూటీ యజమాని బండపల్లి. శివకేశవరెడ్డి స్కూటీని ఆపి పక్కన పెట్టాడు. తరువాత విషయాన్ని బైక్ మెకానిక్​లకు చేరవేశాడు. స్థానికులు, టీవీఎస్ షోరూం సిబ్బంది దాదాపు పది మంది రెండు గంటల పాటు శ్రమించి స్కూటీని విడిభాగాలగా తీశారు. కానీ పాము ఎంతసేపటికి బయటికి రాలేదు. స్కూటర్​కు ఓ పైపు ఉన్న పైపులో పాము దాక్కుంది. వాటర్ సర్వీసింగ్ గన్ సహాయంతో వాటర్ ప్రెజర్​గా పెట్టడంతో వాటర్​తో పాటు పాము బయటపడింది. త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పలువురు ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. కానీ పాము తన ద్విచక్ర వాహనంలోకి ఎలా దూరింది. అనేది మాత్రం తెలియరాలేదంటున్నాడు స్కూటర్​ యజమాని బండపల్లి శివకేశవ్​ రెడ్డి.

Last Updated : Feb 20, 2025, 5:07 PM IST