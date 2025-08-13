Snake Appears in Curry Puff in Mahabubnagar : పిల్లలకు ఎగ్పఫ్ తినిపించిన వ్యక్తి భార్యకు కూడా తినిపించాలని ఆశ పడగా అందులో పాము పిల్ల కనపించిన ఘటన మహబుబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీఐ కమలాకర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలోని ఓ బేకరీలో జౌఖీనగర్కు చెందిన శ్రీశైలం తన పిల్లలను పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తీసుకురావడానికి వెళ్లాడు.
ఇంటికి వచ్చే క్రమంలో వారికి ఎగ్పఫ్, కర్రీపఫ్ కొన్నాడు. పిల్లలు ఇద్దరూ బేకరీలోనే తిన్నారు. భార్య కోసం కర్రీపఫ్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత మహిళ తినే ప్రయత్నం చేయగా అందులో పాము పిల్ల కనిపించడంతో కంగుతిన్నారు. దీంతో బాధితురాలు వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ ఫిర్యాదు చేశారు. సీఐ బేకరినీ సందర్శించారు. ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్కు సమాచారం ఇచ్చామని వారి అభిప్రాయం వచ్చిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. కాగా ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో చర్చనీయాంశమైంది.
పిస్తా హౌస్లపై ఫిర్యాదు : హైదరాబాద్ నగరంలోని పిస్తా హౌస్ హోటళ్లపై ఫిర్యాదులు రావడంతో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం ఆహార భద్రత విభాగం అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్లోన 25 రెస్టారెంట్లను తనిఖీ చేశారు. 23 నమూనాలు సేకరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వంట గది శుభ్రంగా లేకపోవడం, చెత్త బుట్టలకు మూతలు లేకపోవడం, రిఫ్రిజిరేటర్లు శుభ్రంగా లేకపోవడం, కలుషిత నీటిని ఉపయోగించడం, చిమ్నీలు మురికిగా మారడం, వంట గదులకు జాలీలు అమర్చి లేకపోవడం, కొన్ని ఆహార పదార్థాలు నేలపై ఉండడం, రికార్డులు లేకపోవడం వంటి సమస్యలు గుర్తించామని వివరించారు. లోపాలను సరిచేయాలని నిర్వాహకులకు సూచించారని చెప్పారు.
కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే : ఫుడ్ బిజినెస్ చేసేవాళ్లు కనీస జాగ్రత్తలు పాటించాలని తెలిపారు. ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించాలని డబ్బులకు ఆశపడి నిబంధనలను గాలికి వదిలేయకూడదని చెప్పారు. వంట చేసేటప్పుడు శుభ్రత పాటించాలని పేర్కొన్నారు. తాజాగా ఉన్న పదార్థాలనే ఉపయోగించాలని సూచించారు. ఇటీవల కాలంలో ఫుడ్ పాయిజన్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు.
ఆ ఒక్కటి కారణం చేసుకుని ఫుడ్ బిజినెస్ : ఉద్యోగాల్లో బీజీగా ఉండి ఇప్పటి కాలంలో ఎక్కువ బయట తినడానికి చాలా మంది ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. తినాలకున్న ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే క్షణాల్లో వచ్చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. దీంతో ఫుడ్ బిజినెస్కి ఫుల్ డిమాండ్ పెరిగింగి. రాత్రుల్లు 12, 1 గంటల వరకు హోటల్స్ నడుస్తుంటాయి అంటే డిమాండ్ ఎంతగా ఉంటుందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. దీంతో చాలా మంది హెటల్స్ కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి తక్కువ ధరలకు పెడుతుంటారు. దీంతో వారు కూడా తక్కువ ధరకు లభిస్తుందని వెళ్తుంటారు. కానీ అది ఎలా చేశారు? దాంట్లో ఏం వాడారు అన్న విషయాలను గాలికి వదిలేస్తున్నారు. ఇవే వారి అనారోగ్యానికి దారి తీస్తున్నాయి. బయట ఫుడ్ కాకుండా ఇంట్లో చేసుకున్ వాటికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఫుడ్ సేఫిటీ అధికారులు తెలిపారు.
నాన్వెజ్ కోసం గొడవ- షాప్ ఓనర్ను చంపేసిన దుండగులు
ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్న అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా?