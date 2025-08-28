ETV Bharat / state

పంటలపై నత్తల 'దండు'యాత్ర - మన్యం జిల్లాలో వింత సమస్య - SNAIL ATTACK ON CROPS AT SRIKAKULAM

15 రోజులుగా తోటలోకి పెద్ద సంఖ్యలో నత్తలు - 5 వేల టమాటా మొక్కలు హాంఫట్‌

snail-attack-on-crops-at-srikakulam-district (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 1:41 PM IST

Snail Attack on Crops at Srikakulam District : అధికవృష్టి, అనావృష్టి రెండూ రైతులకు ఎన్నో తిప్పలను తెచ్చిపెడ్తాయి. అసలే ఇప్పుడు అధిక వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పంటలు సాగు చెయ్యడానికి రైతులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. కానీ వీటితో పాటు ఇప్పుడు రైతన్నలకు మరో కొత్త సమస్య తలెత్తింది. ఇదొక విధ్వంసంగా మారుతుందని అన్నదాతలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ వింత వినాశనకారి ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో తెలియదు : పంటలకు చీడ పీడలు పట్టడం చూశాం. ఏనుగులు, ఇతర అడవి జంతువులు పడి పాడు చేయడం విన్నాం. కానీ ఎప్పుడూ లేని విధంగా నత్తలు పంటలపై గంపగుత్తగా దాడికి దిగాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కొమరాడ మండలంలోని గంగరేగువలసలో కందులపాటి సాయిబాబు అనే రైతు 7 ఎకరాల్లో బొప్పాయి, జామ, పోక చెక్క పండిస్తున్నారు. 15 రోజులుగా తోటలోకి పెద్ద సంఖ్యలో నత్తలు వరుసపెట్టి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే 4 ఎకరాల మేర పంటలను తినేశాయి. అంతర పంటగా వేసిన 5 వేల టమాటా మొక్కలను హాంఫట్‌ చేశాయి. అసలు అవి ఎలా, ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో కూడా తెలియడం లేదు.

పంటలపై నత్తల 'దండు'యాత్ర -మన్యం జిల్లాలో వింత సమస్య (ETV)

మొదటి సారి నత్తల సమస్య : ఈ తోటల సమీపంలో జంఝావతి జలాశయం ఉంది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో వరద పెరిగి, నత్తలు వచ్చాయేమోనని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. తొలుత పదుల సంఖ్యలో వచ్చినప్పుడు రోజూ తొలగించేవాడినని, తర్వాత వందల్లో వచ్చి మొత్తం తినేస్తున్నాయని రైతు సాయిబాబు వాపోతున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే పక్క తోటలకూ సమస్య విస్తరిస్తోందని తెలిపారు. నత్తల సమస్య తమ దృష్టికి మొదటి సారి వచ్చిందని, క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిశీలిస్తామని ఉద్యానశాఖ అధికారి గిరిజ తెలిపారు. గడ్డ ఉప్పును పంటల్లో వేస్తే ఉపమశనం లభించవచ్చని సూచించారు.

ఎకరం బొప్పాయిలో ఇప్పటివరకు ఒకేసారి కోత కోశాను. వర్షాకాలం ముందు మే నెల వరకు పంట బాగానే ఉంది. జూన్​, జులైలో పంటలకు నత్తల సమస్య తీవ్రమయ్యింది. ఈ నత్తలు ఎక్కడ నుంచి వచ్చాయో తెలియదు గానీ, అన్ని పంటలను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. మాకు ఏం చెయ్యాలో తోచడం లేదు. గత ముప్పై ఏళ్లుగా నేను ఇక్కడే వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. గతేడాది అప్పుడప్పుడు కొన్ని కనిపిస్తుండేవి. గతంలో ఎప్పూడూ ఇంతలా ఈ సమస్యను చూసింది లేదు. పండిన పంటను అంతా తినేస్తున్నాయి. ఈ నత్తలను తీసెయ్యడానికి ఎవరూ కూలికి కూడా రావడం లేదు. ' -బాధిత రైతు

వాతావరణం మార్పులు - సమస్యకు పరిష్కారం : అల్పపీడనం వల్ల అకస్మాత్తుగా పెరిగిన వర్షపాతం వల్ల నత్తల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇలాగే అధిక తేమ కలిగిన వాతావరణం నత్తలకు అనుకూలమైన వాతావరణమని వ్యవసాయ నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. గంప గుత్తగా నత్తలు చేరి పొలాలపై దాడి చేస్తున్నాయని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

వాతావరణం మార్పులు - సమస్యకు పరిష్కారం : అల్పపీడనం వల్ల అకస్మాత్తుగా పెరిగిన వర్షపాతం వల్ల నత్తల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇలాగే అధిక తేమ కలిగిన వాతావరణం నత్తలకు అనుకూలమైన వాతావరణమని వ్యవసాయ నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. గంప గుత్తగా నత్తలు చేరి పొలాలపై దాడి చేస్తున్నాయని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

