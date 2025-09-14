ETV Bharat / state

సన్న బియ్యాన్నీ అమ్మేసుకుంటున్నారు - సరిహద్దులు దాటించేస్తున్నారు

సన్నబియ్యం అక్రమ రవాణా - అంతర్రాష్ట్రాలకు తరలించి సొమ్ము చేసుకుంటున్న అక్రమార్కులు - ఉమ్మడి మెదక్​, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో ఆగని దందా

Fine Rice Smuggling in Telangana
Fine Rice Smuggling in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 9:36 AM IST

2 Min Read
Fine Rice Smuggling in Telangana : పదేళ్ల వరకు రేషన్​ షాపుల్లో పేదల కడుపు నింపడానికి దొడ్డు బియ్యాన్ని ఇచ్చేవారు. వాటిని వారు తినలేక ఎన్నో అవస్థలు పడేవారు. ఎవరైనా కొంటాను అంటే వారికి విక్రయించేవారు. కానీ ఆ తర్వాత మారిన ప్రభుత్వంతో ఈ ఏడాది ఉగాది నుంచి ఉచిత బియ్యం పంపిణీలో భాగంగా సన్న బియ్యాన్ని ఇస్తున్నారు. దీంతో ప్రతి ఒక్కరూ రేషన్​షాపుల్లో బియ్యం తీసుకుంటున్నారు. ఈ బియ్యాన్ని ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించకుండా అమ్మితే రేషన్​కార్డు రద్దు చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా హెచ్చరించింది. అయినా కొందరు వాటిని పక్కదారి పట్టించి బ్లాక్ మార్కెట్​లో విక్రయిస్తున్నారు. మొదట్లో వీటి విక్రయాలు కాస్త తగ్గగా, గత నెల రోజులుగా దందా మళ్లీ మొదలైంది. ఉమ్మడి మెదక్​, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇటీవల అక్రమంగా తరలిస్తున్న సన్నబియ్యం పట్టుబడటమే ఇందుకు నిదర్శనం.

నిఘా పెంచితేనే అడ్డుకట్ట : గతంలో దొడ్డుబియ్యం రవాణాను అడ్డుకునేందుకు అటు పోలీసులు, ఇటు పౌరసరఫరాల శాఖ, ఎన్​ఫోర్స్​మెంటు బృందాలు, విజిలెన్స్​ వేర్వేరుగా తనిఖీలు చేపట్టేవి. ప్రస్తుతం సన్నబియ్యం ఇస్తుండటంతో వీటి అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట పడిందనే ఉద్దేశంతో ఈ బృందాలు రిలాక్స్​ అయ్యాయి. తిరిగి అక్రమ దందా జోరందుకుంటున్న నేపథ్యంలో సంబంధిత విభాగాలు నిఘా పెంచాలి. అలాగే తనిఖీలు చేపడితేనే అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం ఉంది.

సన్నబియ్యం రవాణా (Eenadu)

పల్లెలు, పట్టణాల్లో సన్నబియ్యం సేకరణ :

  • గతంలో దొడ్డు బియ్యం పంపిణీ చేసినప్పుడు కిలోకు రూ.10 నుంచి రూ.15 చొప్పున లబ్ధిదారులు వ్యాపారులకు విక్రయించేవారు. ఇప్పుడు సన్నబియ్యం కావడంతో కిలో రూ.20 నుంచి రూ.25 వరకు అమ్ముతున్నారు.
  • ఉమ్మడి మెదక్​, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో ప్రతి నెలా వస్తున్న కోటాలో దాదాపు 10-20 శాతానికి పైగా పక్కదారి పట్టేలా వ్యాపారులు చూస్తున్నారు. ఇలా తమ దందాను సిద్ధం చేసుకున్నారు.
  • పల్లెలు, పట్టణాల నుంచి సేకరించిన సరకును కొందరు ఇళ్లలో నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దులను దాటించేస్తున్నారు. అలాగా గుజరాత్​, మహారాష్ట్రకు తరలించేస్తున్నారు.

కొన్నిచోట్ల దుకాణాల వద్దే విక్రయాలు : సిద్దిపేట, దుబ్బాక, మిరుదొడ్డి దళారులు ఇంటింటికీ వెళ్లి సన్నబియ్యం సేకరిస్తున్నారు. రేషన్​కార్డుదారులు కొందరు సన్నబియ్యం నాణ్యంగా లేవనే ఉద్దేశంతో రేషన్​ దుకాణాల వద్దే విక్రయించేస్తున్నారు. సంగారెడ్డి, పటాన్​చెరు, కంది, ఇంద్రేశం, మెదక్​ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.

  • శంకర్​పల్లి, పటాన్​చెరు ప్రాంతాల్లో సేకరించిన 311 క్వింటాళ్ల రేషన్​ బియ్యాన్ని గుజరాత్​కు లారీలో తరలిస్తున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా మాడ్గి చౌరస్తా వద్ద పోలీసులు ఆ బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
  • కుల్కచర్లలో ఓ వ్యక్తి 5 క్వింటాళ్ల రేషన్​ బియ్యాన్ని ఆటోలో తలిస్తుండగా పోలీసులు వాటిని పట్టుకున్నారు. దౌల్తాబాద్​ మండలం గోకపస్లాబాద్​లో ఆటోలో తరలిస్తున్న పది క్వింటాళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేశారు.
  • ఆ మధ్య దొడ్డు బియ్యం కూడా ఇలానే పక్కదారి పట్టడంతో విజిలెన్స్​ అధికారులు వరుస దాడులతో ఎక్కడికక్కడ అక్రమ బియ్యం ముఠాలను అడ్డుకున్నారు.

రేషన్ కార్డు దారులకు షాకింగ్ న్యూస్ - సన్న బియ్యం తీసుకోకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

రేషన్ కార్డ్ ఉన్నా బియ్యం వద్దంటున్నారు?

