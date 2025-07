ETV Bharat / state

అలిపిరి నడకదారిలో భక్తులకు భద్రత- అడవి జంతువులను తరమడానికి 'స్మార్ట్‌ స్టిక్‌' - TTD INTRODUCED SMART STICKS

Smart Stick to Scare Away Wild Animals on Walkway of Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరిధిలో తరచూ వానరాలు సంచరిస్తుండగా వాటితో భక్తులు ఇబ్బందిపడుతున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు గుర్తించారు. ఇప్పటికే అలిపిరి నడకదారిలో అడవి జంతువులను తరమడానికి స్మార్ట్‌ స్టిక్‌లను తెప్పించారు. వాటి నుంచి వచ్చే శబ్దాలకు వానరాలు జడిసి తోక ముడుస్తుండటంతో భక్తులు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. తాజాగా తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే మొదటి ఘాట్‌ రోడ్డులోని ఏడో మైలు వద్ద ఏనుగులు కలకలం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఐదారు ఏనుగుల గుంపు ఒక్కసారిగా అటవీప్రాంతం నుంచి రహదారిపైకి వచ్చేందుకు యత్నించాయి. దీంతో అటుగా వెళ్తున్న వాహనాలన్నీ నిలిచిపోయిన విషయం విధితమే.

Madras High Court Chief Justice Visited Tirumala: శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు బుధవారం దర్శించుకున్నారు. మద్రాస్‌ హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ కె.ఆర్‌.శ్రీరామ్‌ ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్‌లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారి ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. సీజేకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు స్వాగతం పలికి శ్రీవారి మూలమూర్తి దర్శనం చేయించారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేదాశీర్వచనం అందించగా టీటీడీ అధికారులు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.

శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట కుటుంబ సభ్యులతో సీజే కె.ఆర్‌.శ్రీరామ్‌ (Eenadu)

ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్‌లో శ్రీవారి మూలమూర్తిని కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్, తమిళనాడు బీజేపీ నాయకుడు అన్నామలై, హీరో ఆశీష్‌రెడ్డి, అద్వైతరెడ్డి దంపతులు, నిర్మాత ఎన్కె లోహిత్, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు మార్గాని భరత్‌ దర్శించుకున్నారు. ఆలయం వెలుపల సినీ నిర్మాత మాట్లాడుతూ తమ ప్రొడక్షన్‌లో తమిళ్‌లో జననాయగన్, తెలుగులో జననాయకుడు పేరుతో సినిమాను నిర్మించామని, చిత్రం విజయవంతం కావాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు చెప్పారు. ఆశీష్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ త్వరలోనే తన నూతన చిత్రం దేత్తడి ప్రారంభం కాబోతుందని తెలిపారు.