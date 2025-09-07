ETV Bharat / state

స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ నత్తనడక – లబ్ధిదారుల ఆందోళన

స్మార్ట్ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీపై శ్రద్ధ చూపని అధికారులు - సాంకేతిక లోపాలు, శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న లబ్ధిదారులు

Smart ration cards distribution
Smart ration cards distribution (Eenadu)
Smart Ration Cards Distribution : ప్రజలకు మేలైన సేవలు అందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని పదేపదే చెబుతున్న కూటమి ప్రభుత్వం, పథకాలు, రాయితీలు, ఇతర లబ్ధులను అర్హులకే చేరేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే సాంకేతికతను అనుసంధానం చేస్తూ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. కార్డుదారులు సులభంగా లబ్ధి పొందేలా ఈ కార్డులు రూపొందించారు. వీటి పంపిణీ బాధ్యతను గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బందికి అప్పగిస్తూ, ప్రజల ఇళ్లకే వెళ్లి అందించాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

అయితే ఆచరణలో ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగడంలేదు. పంపిణీ ప్రక్రియ మొదలై 11 రోజులు గడిచినా, కార్డులు చాలా మందికి చేరడం లేదు. కొన్నిచోట్ల రేషన్ దుకాణాల ద్వారా అందజేస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల ఎక్కడ ఉన్నాయో సమాచారం అందడం లేదు. దీంతో కార్డుదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇంటికే ఇవ్వాల్సిన చోట, వారినే సచివాలయాలకు లేదా డీలర్ల దగ్గరకు రమ్మని చెప్పడం ప్రజలను మరింత అసహనానికి గురిచేస్తోంది.

ఎక్కడ ఉన్నట్లు! – బొమ్మూరులో ఉదాహరణ : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని బొమ్మూరుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి గత అయిదేళ్లుగా ఇక్కడే రేషన్ తీసుకుంటున్నారు. వారి వివరాలు సచివాలయం పరిధిలోనే లింక్ అయినప్పటికీ, స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు మాత్రం రాలేదు. విచారణ జరిపితే కార్డుపై పాత చిరునామా ఉందని, అక్కడికే పంపిస్తున్నారని చెప్పారు. అయితే అక్కడ సంప్రదించినా, అక్కడ కూడా కార్డు రాలేదని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి సాంకేతిక లోపాలు, శాఖల సమన్వయం లేకపోవడం ఎంతటి సమస్యలకు దారితీస్తుందో స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.

జేసీ సమీక్ష – వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం : ఇటీవలే బాధ్యతలు స్వీకరించిన జేసీ మేఘస్వరూప్ ఈ అంశంపై శనివారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కార్డుల పంపిణీ వేగవంతం చేయాలని ఎంపీడీవోలు, తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు. సిబ్బంది విధుల్లో అలసత్వం ప్రదర్శిస్తే శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. అలాగే, అన్ని పథకాల అమలు వివరాలు తప్పనిసరిగా ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపం : స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీలో ప్రధాన సమస్య రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ శాఖల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడమే అని కార్డుదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. మొదటి రోజున ఘనంగా ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం ఆ తరువాత వాయిదా పడింది. స్పష్టమైన ఆదేశాలు సచివాలయ సిబ్బందికి చేరకపోవడంతో వారు కార్డులను రేషన్ డీలర్లకు అందజేశారు. అక్కడ కార్డుదారులు వెళ్లినా సరైన సమాధానం లభించడం లేదు. చిరునామా వివరాలు, జియోట్యాగింగ్ వంటి అంశాల్లో తేడాలు రావడంతో కార్డు ఎక్కడ ఉందో తెలియని స్థితి ఏర్పడింది.

గణాంకాలు చెబుతున్న వాస్తవం : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మొత్తం 5,73,237 స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు మంజూరయ్యాయి. అందులో 2,35,852 మందికే ఇప్పటివరకు అందించగా, ఇంకా 3,37,385 మందికి కార్డులు ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఈ భారీ సంఖ్యలో లబ్ధిదారులు కార్డుల కోసం ఎదురుచూస్తుండటంతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పనితీరుపై ప్రశ్నలు లేవుతున్నాయి.

తక్షణ చర్యలే మార్గం : సాంకేతికతను ఉపయోగించి పారదర్శకంగా లబ్ధి చేర్చే ప్రయత్నం మంచిదే అయినప్పటికీ, ఆచరణలో లోపాలు సరిచేయకపోతే ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పవు. శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేసి, సచివాలయ సిబ్బందికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేస్తే మాత్రమే ఈ కార్యక్రమం సజావుగా సాగుతుంది. లేనిపక్షంలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల కలకలం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ ప్రక్షాళనతో పారదర్శకత - ఈ-పోస్‌ యంత్రాల ఆధునీకరణ

