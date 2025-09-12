రేషన్ కార్డుల్లో తప్పులు సరిచేసుకోవచ్చు - సెప్టెంబరు 15 నుంచి వాట్సప్లోనే మార్పులు
ఏటీఎం కార్డ్ తరహాలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందిస్తోన్న ప్రభుత్వం - కార్డులో ప్రభుత్వ చిహ్నం, ఫొటో, డిపో నంబర్, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 10:12 AM IST
SMART RATION CARDS CORRECTIONS: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత సులభంగా, పారదర్శకంగా రేషన్ సరకులు అందించడానికి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ప్రవేశపెట్టింది. రేషన్ కార్డుల్లో తప్పులు ఉన్నా వాటిని సరిచేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించింది. ఈ కొత్త మార్పులు రాష్ట్ర ప్రజలకు మరింత సౌకర్యం కలిగించనున్నాయి.
తప్పులు సరిచేసుకునే అవకాశం: కొత్తగా ఇస్తున్న క్యూఆర్ ఆధారిత రేషన్ కార్డుల్లో పేర్లలో తప్పులు ఉంటే గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తు ద్వారా సరిచేయించుకోవచ్చని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ నుంచి మనమిత్ర వాట్సప్ ద్వారా కూడా మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. తప్పులు సవరించిన వారికి కొత్త కార్డులు ముద్రించి అందజేస్తామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.
ఈ-కేవైసీ ఆధారంగా కొత్త కార్డులు: ఆధార్, ఈ-కేవైసీ వివరాల ఆధారంగా కొత్త రేషన్ కార్డులు ముద్రించామని మంత్రి తెలిపారు. అయితే వరుసగా మూడు నెలలు రేషన్ తీసుకోని కుటుంబాలకు నాలుగో నెల పంపిణీ నిలిచిపోతుందని చెప్పారు. అలాంటి వారు సచివాలయానికి వెళ్లి కార్డు చూపించి మళ్లీ యాక్టివ్ చేయించుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. నవంబరు 1వ తేదీ తర్వాత కొత్త కార్డు కావాలనుకునే వారికి రూ.35 నుంచి రూ.50 మధ్య రుసుము చెల్లిస్తే ఇంటికే పంపిణీ చేస్తారని వెల్లడించారు.
స్మార్ట్ కార్డుల ప్రత్యేకత: ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ఏటీఎం కార్డుల తరహాలో ఉంటాయి. వీటిపై ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. కార్డు ఒక వైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చిహ్నం, లబ్ధిదారుడి ఫొటో, చౌక దుకాణం నంబర్ ఉంటాయి. మరోవైపు కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు ఉంటాయి. కార్డుపై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే కుటుంబ వివరాలు, ఫొటోలు, చిరునామా, డిపో ఐడీ వెంటనే తెలుస్తాయి. దీంతో రేషన్ పంపిణీ మరింత పారదర్శకంగా జరుగుతుంది.
ఈ-పోస్ యంత్రాలకు కొత్త హంగులు: స్మార్ట్ కార్డులతో పాటు డిపోల్లో వినియోగిస్తున్న ఈ-పోస్ యంత్రాలు కూడా ఆధునికత హంగులు సంతరించుకోనున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఉన్న పరికరాల్లో కీప్యాడ్ సమస్యలు, సర్వర్ సమస్యలు, ఛార్జింగ్ సమస్యల కారణంగా సరకుల పంపిణీలో పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొత్త ఈ-పోస్ యంత్రాలు టచ్స్క్రీన్, వైఫై, బ్లూటూత్ సదుపాయాలతో వస్తున్నాయి.
సాంకేతికతతో రేషన్ పంపిణీ: కొత్త ఈ-పోస్ యంత్రంలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డును స్వైప్ చేయగానే లబ్ధిదారుల వివరాలు ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతాయి. బయోమెట్రిక్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. వేలిముద్ర పనిచేయకపోతే ఐరిస్ స్కాన్ ద్వారా ధ్రువీకరించి సరకులు అందిస్తారు. అదనంగా, జీపీఆర్ఎస్ సదుపాయం ఉండటం వల్ల లావాదేవీలు తక్షణమే రికార్డు అవుతాయి.
పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత వ్యవస్థ: ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ చర్యలతో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS) మరింత పారదర్శకంగా, బాధ్యతాయుతంగా మారనుంది. ఇప్పటివరకు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొన్న లబ్ధిదారులు ఇకపై సులభంగా సరకులు పొందుతామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు, ఆధునిక ఈ-పోస్ యంత్రాలు ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ప్రజలు ప్రశంసిస్తున్నారు. డిజిటల్ టెక్నాలజీ వాడకంతో రేషన్ పంపిణీ మరింత వేగవంతంగా, పారదర్శకంగా మారుతుంది. భవిష్యత్తులో లబ్ధిదారులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సరకులు పొందగలరన్న నమ్మకం కలిగిస్తోంది.
ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ ప్రక్షాళనతో పారదర్శకత - ఈ-పోస్ యంత్రాల ఆధునీకరణ