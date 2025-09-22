ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంస విధానాలు - నేటికీ ఆర్థికంగా కోలుకోని చిన్న పరిశ్రమలు

వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంస విధానాల వల్ల కోలుకోని చిన్న పరిశ్రమలు - వాడిన విద్యుత్‌కు ఎఫ్‌పీపీసీఏ పేర్లతో అదనంగా భారాలు - కూటమి ప్రభుత్వం చేయూత ఇస్తేనే కోలుకునే అవకాశం

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 22, 2025

Small Scale Industries Facing Financial Difficulties: రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసం కూటమి ప్రభుత్వం స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ అమలు చేస్తున్నా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మోపిన అదనపు విద్యుత్‌ భారాలు పన్నుల నుంచి చిన్న పరిశ్రమలకు ఊరట దక్కడం లేదు. దీంతో కొత్త పెట్టుబడుల మాట ఎలాగున్నా ఉన్న పరిశ్రమలు మూతపడే ప్రమాదముందని పారిశ్రామికవేత్తలు అంటున్నారు.

జగన్‌ విధ్వంసమే కారణం: వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంస విధానాల వల్ల చిన్న పరిశ్రమలు కోలుకోవడం లేదు. జగన్‌ ప్రభుత్వంలో వీటికి తగిన ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వకపోగా ట్రూఅప్, 2022, 2023లో వాడిన విద్యుత్‌కు ఎఫ్‌పీపీసీఏ పేర్లతో అదనంగా భారాలు విధించారు. ఫలితంగా ఏటా రూ.8-10 లక్షలు ఇప్పటికీ చెల్లించాల్సి వస్తోంది. రాష్ట్రంలో తయారీ, సేవా రంగాల్లో సుమారు 1.30 లక్షల ఎంఎస్‌ఎంఈలు ఉన్నాయి. వాటిలో సగానికిపైగా యూనిట్లు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని పారిశ్రామిక అసోసియేషన్లు చెబుతున్నాయి.

అద్దెకు ఇచ్చినా ప్రయోజనమేది: ప్రపంచంలో నెలకొన్న పరిణామాలు అదనపు భారాలు మార్కెట్‌లో మందకొడి పరిస్థితులతో పరిశ్రమలు నష్టపోతున్నాయి. కొందరు యజమానులు పక్కకు తప్పుకుని యూనిట్లను అద్దెకు ఇస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విధించిన భారాల వల్ల అద్దె కూడా చేతికి వచ్చే పరిస్థితి లేదని పారిశ్రామికవేత్తలు వాపోతున్నారు.

ఉదాహరణకు పరిశ్రమను అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి నెలకు రూ.లక్ష చొప్పున అద్దె చెల్లించాలన్నది ఒప్పందం. అదే పరిశ్రమను 3 ఏళ్ల కిందట అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి (పాత అద్దెదారుడు) అప్పట్లో వినియోగించిన విద్యుత్‌కు ట్రూఅప్, ఎఫ్‌పీపీసీఏ ఛార్జీల కింద రూ.67,123 కలిపి (2019-24 మధ్య ట్రూఅప్‌ మొత్తం రూ.5,498, 2022 ఎఫ్‌పీపీసీఏ ఛార్జీలు రూ.55,348, 2023 ఎఫ్‌పీపీసీఏ ఛార్జీలు రూ.6,277) డిస్కం ఇప్పుడు బిల్లు ఇస్తోంది. ఆ అదనపు భారాన్నీ కొత్తగా ఇప్పుడు అద్దెకు ఉన్న వ్యక్తి భరించేందుకు ఒప్పుకోవడం లేదు. దీంతో అద్దె నుంచి యజమాని కట్టాల్సి వస్తోంది. అది పోగా మిగిలిన మొత్తం ఆదాయపన్ను, జీఎస్‌టీ చెల్లించేందుకు సరిపోతోంది.

ప్రధాన రంగాలకూ భారీగా దెబ్బ: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ విధానాలతో 5 ఏళ్లలో దెబ్బతిన్న నిర్మాణరంగం ఇప్పటికీ కోలుకోలేదు. దీనిపై ఆధారపడిన మాడ్యులర్‌ ఫర్నిచర్, ఫ్లైయాష్‌ బ్రిక్స్, పెయింట్లు, ప్లాస్టిక్‌ ఉత్పత్తుల తయారీ యూనిట్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. వ్యవసాయరంగంలో ఒడుదొడుకుల కారణంగా జనరల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ రంగమూ కుదేలైంది. వ్యవసాయ యాంత్రీకరణకు అవసరమైన ఉపకరణాలకు ఆశించిన మార్కెట్‌ లేదు. అమెరికా సంస్కరణలు, ప్రపంచ మార్కెట్‌ పరిణామాలూ ఎంఎస్‌ఎంఈ రంగం దెబ్బతినడానికి పరోక్షంగా కారణం.

ఈ సమస్యలు పరిష్కరిస్తేనే కోలుకునేది: చిన్న పరిశ్రమలకు మానవ వనరులు దొరకడమే కష్టంగా ఉంది. బిహార్, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి కార్మికులు రావడం తగ్గింది. పరిశ్రమల్లో పనిచేసేందుకు స్థానికులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. టర్నోవర్‌ తగ్గడంతో బ్యాంకులు రుణ పరిమితి తగ్గిస్తున్నాయి. దీనివల్ల నిర్వహణ మూలధనం కోసం అధిక వడ్డీకి ప్రైవేటు రుణాలు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. ప్రిఫరెన్షియల్‌ ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ పాలసీ కింద ప్రభుత్వ శాఖలు వినియోగించే వస్తువుల్లో 25 శాతం ఎంస్‌ఎంఈల నుంచి సేకరించి 45 రోజుల్లో బిల్లుల చెల్లించేలా మార్గదర్శకాలు ఇవ్వలేదు. తమిళనాడులో ఎంఎస్‌ఎంఈలను ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి హోదా ఉన్న అధికారి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కేరళలో ముఖ్య కార్యదర్శి హోదా అధికారి ఉన్నారు. మన రాష్ట్రంలో మాత్రం పరిశ్రమల శాఖకు పూర్తి స్థాయి కమిషనర్‌ లేరు.

SMALL SCALE INDUSTRIES IN APఏపీలో చిన్న తరహా పరిశ్రమలుINDUSTRIES FINANCIAL PROBLEMS IN APINDUSTRIES PROBLEMS IN APSMALL SCALE INDUSTRIES

