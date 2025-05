ETV Bharat / state

జూన్​ 2 నుంచి అన్ని సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో స్లాట్​ బుకింగ్ : మంత్రి పొంగులేటి - SLOT BOOKING IN SUBREGISTRAR OFFICE

Slot Booking In Sub Registrar Office in Telangana : జూన్ 2వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అన్ని సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో స్లాట్‌ బుకింగ్ విధానాన్ని అమలులోకి తేనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. ఇప్పటికే 47 సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా స్లాట్‌ విధానంతో రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. మిగిలిన మరో 97 సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో అమలు చేసేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వం చేస్తోంది. రోజుకు వంద, అంతకంటే ఎక్కువ రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగే తొమ్మిది సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో అదనపు సిబ్బందిని నియమించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది.

మెజారిటీ ప్రజల సంతృప్తి : స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖను ప్రక్షాళన చేసి, మరింత మెరుగైన రీతిలో సేవలు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మొదటి దశలో స్లాట్‌ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించిన సర్కార్​, ఆ దిశగా ఇప్పటికే కసరత్తును కొనసాగిస్తోంది. స్లాట్‌ విధానం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వల్ల ఆస్తుల క్రయవిక్రయాలకు సమయం ఆదా అవడంతో పాటు అవినీతి రహితంగా, పారదర్శకత పెరగడంతో పాటు మెరుగైన, వేగవంతమైన సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రయోగాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో ఎదురైన ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు అధికారులు త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టారు.

సాయంత్రం 5 గంటల వరకు : స్లాట్ బుకింగ్‌ విధానంతో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మరింత సుల‌భ‌త‌ర‌మ‌వుతుంది. ఉద‌యం 10 గంటల 30 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటల 30 నిమిషాల వరకు, మ‌ధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు స్లాట్ బుకింగ్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆస్తుల క్రయవిక్రయదారులు స్లాట్ బుకింగ్‌ త‌ర్వాత డిపార్ట్‌మెంట్ పోర్టల్​లో పూర్తి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

అధికారులదే బాధ్యత : ప్రజలకు వేగవంతమైన, సమర్థమైన సేవలందించడమే లక్ష్యంగా సంస్కరణలు అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులదేన‌ని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. వంద, అంతకంటే ఎక్కువ డాక్యుమెంట్లు రిజిస్ట్రేషన్‌ జరిగే ప‌టాన్‌చెరు, యాద‌గిరిగుట్ట, గండిపేట‌, ఇబ్రహీంప‌ట్నం, సూర్యాపేట‌, జ‌డ్చర్ల, మ‌హ‌బూబ్​న‌గ‌ర్‌, వ‌న‌ప‌ర్తి, గద్వాల్ తదితర చోట్ల అద‌న‌పు స‌బ్ రిజిస్ట్రార్లతో పాటు సిబ్బందిని నియ‌మిస్తున్నట్లు తెలిపారు.