ETV Bharat / state

నైపుణ్యం ఉన్నోళ్లకే ఉద్యోగావకాశాలు - వారికి ఉచితంగా శిక్షణ - SKILL TRAINING FOR YOUTH

Published : May 9, 2025 at 8:13 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Skill Training for Youth in Alluri and Anakapalle: సాంకేతిక విద్యలో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయన్నది కాకుండా నైపుణ్యం ఉందా, లేదా అన్నదే కంపెనీలు చూస్తాయి. సరైన నైపుణ్యాలు లేక చాలామంది ఉద్యోగాలకు ఎంపిక అవట్లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఉద్యోగం కోసం అవసరమైన నైపుణ్యాలు పెంచుకునే మార్గం ఉచితంగానే లభించనుంది.

ఈ రెండు జిల్లాలు ఎంపిక: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను ఎలక్ట్రిక్‌ మోడరన్‌ పవర్‌ అప్టిమైజేషన్‌ పైలట్ ప్రాజెక్టు నిర్వహణకు, నిరుద్యోగులకు శిక్షణ కోసం అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం ప్రభుత్వ ఐటీఐని ఎంపిక చేశారు. రాష్ట్రంలో 9 కేంద్రాలు శిక్షణకు ఎంపికగా వాటిలో నర్సీపట్నం ఒకటి. అధునాతన సదుపాయాలతో ఐటీఐలో ట్రైనింగ్ ల్యాబ్‌ ఏర్పాటు కానుంది. ఇందుకు సంబంధించి ఏపీఎస్‌ఎస్‌డీసీ, ఫ్నైడర్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ ఇండియా ఫౌండేషన్‌ ప్రతినిధుల మధ్య రాజధానిలో ఒప్పందం కుదరడంతో నిరుద్యోగ యువతలో ఆశలు చిగురించాయి.

శిక్షణతో పాటు ఉపాధి: ఎలక్ట్రానిక్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, నిర్మాణ రంగాల్లో అధునాతన సాంకేతికతను యువత అందిపుచ్చుకుని ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపర్చేందుకు ఇవి ఉపయోగపడనున్నాయి. నర్సీపట్నంలో ల్యాబ్‌ ఏర్పాటుతోపాటు సదుపాయాల కల్పనకు రూ.15 లక్షలు కేటాయించినట్లు ఏపీఎస్‌ఎస్‌డీసీ జిల్లా మేనేజర్‌ గోవిందరావు తెలిపారు. ఇక్కడి ఐటీఐలో విద్యార్థులు ఇప్పటికే సూర్యఘర్‌ పథకంలో సౌర పలకల ఏర్పాటు పనుల్లో శిక్షణ పొందారు. ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఏర్పాటు చేసుకునే సౌర యూనిట్లను వీరే పెడుతున్నారు. తద్వారా నైపుణ్యం పెంచుకోవడంతోపాటు ఉపాధి కూడా పొందుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఏర్పాటవుతున్న ట్రైనింగ్‌ సెంటర్‌లో శిక్షణ ఉచితంగా లభిస్తుంది. నైపుణ్యం చూపినవారంతా ప్నైడర్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగావకాశాలను పొందవచ్చు.