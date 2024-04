Six Fishermen Missing at Sea in Vishaka : ఏపీలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన ఆరుగురు మత్య్సకారులు గల్లంతయ్యారు. వారి జాడ కానరాక కుటుంబసభ్యులు తల్లడిల్లుతున్నారు. వివరాల్లో వెళ్తే, సోమవారం సాయంత్రం విశాఖపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి సముద్రంలోకి చేపల వేటకు ఆరుగురు మత్య్సకారులు వెళ్లారు. V 1-MO -2736 నెంబర్ బోట్ లో వేటకు వెళ్లిన మత్య్సకారులు హార్బర్ నుంచి దక్షిణ దిశగా గంగవరం వైపు పయనించారు.

అయితే రాత్రి గడిచినా వారు ఇంటికి చేరకపోవడంతో ఆందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు మంగళవారం కోస్ట్‌గార్డు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఫిషింగ్‌ బోట్లు, కోస్ట్‌గార్డు సాయంతో మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఈ మత్య్సకారులంతా నివాసం ఉండేది హార్బర్ వద్ద జాలరిపేటలోనే. కానీ వీరి స్వస్థలం మాత్రం విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం ముక్కం గ్రామానికి చెందినవారిగా సమాచారం.

సముద్రంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చర్యలు - రంగంలోకి ఫిషింగ్ బోట్లు, కోస్ట్ గార్డ్​లు

గల్లంతైన వారి పేర్లు

1. కారి చిన్నారావు

2. వాసుపల్లి అప్పన్న

3. కారి చిన్న సత్తయ్య

4. కారి నరేంద్ర

5. వాసుపల్లి పొడుగు అప్పన్న

6. మైలపల్లి మహేష్‌