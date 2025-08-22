ETV Bharat / state

ఏపీ మద్యం కేసు - మాజీ మంత్రిని ప్రశ్నిస్తున్న సిట్

మద్యం కేసులో మాజీ మంత్రి నారాయణస్వామి ఇంట్లో సిట్‌ విచారణ

Narayana Swamy
Narayana Swamy (Eenadu)
SIT Team Questioning Narayana Swamy: వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణం కేసులో అప్పటి అబ్కారీ శాఖ మంత్రి నారాయణస్వామిని సిట్ ప్రశ్నిస్తోంది. మద్యం కేసులో మాజీ మంత్రి నారాయణస్వామి ఇంటికి సిట్‌ అధికారుల బృందం వెళ్లింది. ఈ మేరకు తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరులోని నారాయణస్వామి నివాసంలో సిట్‌ అధికారులు విచారిస్తున్నారు.

నారాయణస్వామిని ఆరుగురు సిట్ అధికారుల బృందం ప్రశ్నిస్తోంది. సిట్ అదనపు ఎస్పీ పర్యవేక్షణలో విచారణ కొనసాగుతోంది. నూతన మద్యం పాలసీ సమయంలో ఎక్సైజ్‌ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న నారాయణస్వామి ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం పాలసీలో మార్పులపై సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మద్యం ఆర్డర్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌ విధానం తొలగించి మాన్యువల్‌ విధానం తేవడంపైనా విచారణ చేస్తున్నారు.

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసు - రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం అనుమతి

