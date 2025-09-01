SIT NO ACTION AGAINST RATION MAFIA: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో రేషన్ మాఫియాకు ఆ మాజీ ఎమ్మెల్యేనే కీలక సూత్రధారి. అడ్డూఅదుపూ లేకుండా దందాలు చేసిన ఆ నేత పీడీఎస్ బియ్యాన్ని విదేశాలకు ఎగుమతులు చేసి కోట్లు కొల్లగొట్టారు. ప్రశ్నించిన వారిపై కేసులు పెట్టి వేధించారు. ఈ క్రమంలో చంద్రబాబును, పవన్ను తిట్టిపోశారు. అనుచరులతో జనసైనికుల్ని చితకబాదారు. కూటమి ప్రభుత్వం రావడంతో ఆయనపై విచారణ ప్రారంభమైంది. కానీ అది ఎక్కడవేసిన గొంగలి అక్కడే అన్న చందంగా మారింది. దీనికి కూటమిలోని కొందరు నేతలు సైతం సహకారం అందిస్తున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది.
చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ను నోటికొచ్చినట్లు తిట్టి: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వాధినేత అండతో రెచ్చిపోయిన ఆ నేత రేషన్ బియ్యం మాఫియాను మొత్తం నడిపించారు. ‘నా దారి రహదారి ’ అన్నట్లు చౌకబియ్యం దొంగతనంగా తరలించే వాహనాలను ఎవరూ అడ్డుకోకుండా పైస్థాయి నుంచి ఆదేశాలు ఇప్పించుకున్నారు. వేల లారీల బియ్యాన్ని తెచ్చి, విదేశాలకు ఎగుమతి చేసి కోట్లు వెనకేసుకున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా భూఆక్రమణలు, దందాలకూ దిగారు. ప్రశ్నించినవారిని బెదిరించారు. ఫిర్యాదు ఇస్తే వేధించారు. అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబును, జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ను నోటికొచ్చినట్లు తిట్టారు. ఆయన అనుచరులు పవన్ అభిమానుల్ని, జనసేన కార్యకర్తల్ని వెంటబడి మరీ కర్రలతో చితకబాదారు.
ప్రభుత్వ పెద్దల అండదండలున్న ఆ ఇంటి ‘ద్వారం ’ వైపు కన్నెత్తి చూడాలన్నా అప్పటి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సైతం వణికిపోయారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఆధారాలతో ఆయన దందాలూ బయటికొచ్చాయి. ఇంకేముంది ఆయనకు అరదండాలు తప్పవని రాష్ట్రమంతా అనుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరి సంవత్సరం అవుతున్నా ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవడం కాదు కదా, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ఆ ‘ద్వారం’ లోకి అడుగు కూడా పెట్టలేకపోయింది. పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి సహా ఇతర ముఖ్యనేతలూ ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకపోవడం, కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ కొందరు నేతలు ఆయనకు సహకారం అందిస్తున్నారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
గత ప్రభుత్వంలో రేషన్ బియ్యం మాఫియాకు కీలకసూత్రధారి, పాత్రధారీ ఆయనే. రేషన్ బియ్యం లారీలకు గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ ముఠా స్లిప్ చూపిస్తే ఏ అధికారి లారీ ఆపే సాహసం చేయరు. వేల కొద్దీ లారీల్లో చౌకబియ్యం తరలించారు. పౌరసరఫరాలశాఖ కీలక పదవుల్లోనూ ఆయన కుటుంబసభ్యుల్నే నియమించారు. బియ్యం ఎగుమతుల వ్యాపారంలోనూ వారే. ఎండీయూ ఆపరేటర్లు, వీధివ్యాపారుల ద్వారా చౌక బియ్యాన్ని సేకరించి, పాలిష్ చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేశారు. దీనికోసం పోర్టు పరిధిలోనే గోడౌన్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. పోర్టు అధికారి నుంచి కస్టమ్స్ అధికారుల వరకు అందరినీ తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకుని దందా నడిపించారు. మరో ఇద్దరు ఎగుమతిదారులు ఈయనతో చేరి, రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణా 3 కంటెయినర్లు 6 షిప్లుగా నడిపించి వేల కోట్లకు పడగలెత్తారు.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన దందా ఆగలేదు. గత సంవత్సరం జూన్లో పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కాకినాడ పోర్టు, పరిసర ప్రాంతాల్లోని గిడ్డంగులలో తనిఖీలు నిర్వహించారు. 13 గోదాముల్లో 49,546 టన్నుల బియ్యాన్ని సీజ్ చేశారు. వీటిలోని 25 వేల 386 టన్నుల బియ్యంలో ఫోర్టిఫైడ్ కెర్నల్స్ ఉన్నాయని, ఇవి రేషన్ బియ్యమేనంటూ అప్పట్లో తేల్చారు. వీటి విలువ 83.78 కోట్లని లెక్కగట్టారు. 13 మంది గోదాముల యజమానులపై 6ఏతో పాటు క్రిమినల్ కేసులూ నమోదు చేశారు. కొద్ది రోజుల తర్వాత సీజ్ చేసిన బియ్యం పాడైపోతున్నాయని గోదాముల యజమానులు కోర్టుకెళ్లారు. బ్యాంకు గ్యారంటీలిచ్చి, వాటిని విడుదల చేయించుకున్నారు.
‘సీజ్ ది షిప్’ ఏమైంది: గత ఏడాది డిసెంబరులో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పోర్టులో రేషన్ బియ్యం ఎగుమతులపై తనిఖీలు నిర్వహించారు. ‘సీజ్ ది షిప్ ’ అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా వైరలయ్యాయి. కానీ ఆ కేసుల విచారణ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడకపోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆ తర్వాత డిసెంబరు 6వ తేదీన రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణాపై నమోదైన కేసుల విచారణకు వినీత్ బ్రిజ్లాల్ అధ్యక్షతన ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. అదే నెలాఖరున సిట్లో పోలీస్ అధికారుల స్థానంలో పలు శాఖల జిల్లా అధికారులను తీసుకువచ్చి మరో జీవో జారీ చేశారు.
వినీత్ బ్రిజ్లాల్ స్థానంలో ఈగల్ ఐజీ ఆకే రవికృష్ణకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ఈ సంవత్సరం మే 7వ తేదీన మరో సవరణ చేశారు. తాజాగా ఈ నెల సిట్లోకి అదనంగా 10 మంది సీఐడీ పోలీసు బృందాన్ని తీసుకొచ్చారు. నాలుగుసార్లు సిట్లో మార్పుచేర్పులు చేయడమే తప్ప పీడీఎస్ బియ్యం కేసుపై ఈ బృందం ఒక్కసారి కూడా విచారణ చేసిన పాపాన పోలేదు. ఇదే అదనుగా రేషన్ మాఫియా రెచ్చిపోతుంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో చక్రం తిప్పినవారే తాజాగా పేదల బియ్యం పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. కాకినాడ పోర్టుకు కాకుండా విశాఖ పోర్టుకు తరలిస్తూ తమ అక్రమ వ్యాపారానికి అడ్డుపడేదెవరంటూ సవాల్ విసురుతున్నారు.
