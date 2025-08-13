ETV Bharat / state

కేపీఎంజీని రంగంలోకి దించి - మద్యంలో దోపిడీకి తెరతీసి - SIT CHARGESHEET ON LIQUOR CASE

కేపీఎంజీని రంగంలోకి దించి మద్యం మాఫియా డ్రామా - రూ.వేల కోట్ల దోపిడీయే అసలు ఎజెండా

AP Liquor Scam Probe
AP Liquor Scam Probe (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 8:02 AM IST

AP Liquor Scam Probe : 'భారీగా ముడుపులు చెల్లించే డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరాదారులు, బినామీ డిస్టిలరీలకే పెద్ద ఎత్తున మద్యం ఆర్డర్లు ఇవ్వాలి. రూ.వేల కోట్లు దండుకోవాలి. ముడుపులు ఇచ్చేందుకు ముందుకురాని బ్రాండ్లను తొక్కేయాలి. ఆటోమేటిక్‌గా లిక్కర్ సఫ్లై ఆర్డర్లు (ఓఎఫ్‌ఎస్‌)ను ఇచ్చే విధానంలో ఈ పాచిక పారదు కాబట్టి, మాన్యువల్‌ విధానాన్ని తేవాలి. పోటీని పెంచేందుకు చిన్న కంపెనీలను ప్రోత్సహిస్తున్నట్టు చెప్పాలి. ఆ ముసుగులో బినామీ కంపెనీలకు దోచిపెట్టి, ముడుపులు దండుకోవాలి. దశలవారీ మద్యనిషేధం ముసుగులో ఈ కుట్ర అమలుచేయాలి. కానీ చూసే వారికి ఇదంతా ఒక పద్ధతి ప్రకారం, చట్టబద్ధంగా జరిగినట్టుగా కలరింగ్‌ ఇవ్వాలి' ఇదీ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో లిక్కర్ మాఫియా అమలుచేసిన పన్నాగం!

దీనికోసం ప్రముఖ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ కేపీఎంజీని రంగంలోకి దించింది. దోపిడీయే అసలు లక్ష్యంగా అమల్లోకి తెచ్చిన కొత్త మద్యం విధానానికి విశ్వసనీయత చూపించేందుకు కేపీఎంజీని వాడుకుంది. లిక్కర్ మాఫియా తుపాకీని కేపీఎంజీ భుజాలపై పెట్టి కాల్చింది. మద్యం కుంభకోణం కేసులోని ఈ కుట్ర కోణాన్ని సిట్‌ అనుబంధ ఛార్జిషీట్‌లో వెల్లడించింది.

టెండర్‌ పిలవకుండానే కేపీఎంజీ నియామకం: నూతన మద్యం విధానంలో భాగంగా ఇండెంటింగ్, ఆడిటింగ్, ఎకౌంటింగ్‌ లాంటి అంశాల్లో చేయాల్సిన మార్పులు, చేర్పులపై సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చేందుకంటూ కేపీఎంజీ సంస్థను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌) కన్సల్టెంట్‌గా నియమించింది. 2019 జులైలో అప్పటి ఎక్సైజ్‌ కమిషనర్‌ ఎం.ఎం.నాయక్‌ కేపీఎంజీ ప్రతినిధి సందీప్‌ని పిలిపించి చర్చించారు. ఆ తర్వాత కేపీఎంజీ డైరెక్టర్‌ రెబ్బాప్రగడ బాలసుబ్రహ్మణ్య రామప్రసాద్‌ ప్రసాదంపాడులోని ఎక్సైజ్‌ కమిషనర్‌ నాయక్‌ను కలిశారు.

అనంతరం కేపీఎంజీ 2019 సెప్టెంబర్​ 13న ఎస్‌బీసీఎల్‌కి ప్రతిపాదన సమర్పించింది. ఎస్‌బీసీఎల్‌ ఎండీ, బోర్డు సభ్యులతో చర్చించకుండా, టెండర్లను ఆహ్వానించకుండా మరుసటి రోజే కేపీఎంజీకి వర్క్‌ ఆర్డర్‌ ఇచ్చేశారు. ఆ సంస్థ ఇండెంట్‌ ప్రాసెస్, స్టాక్‌ రీకన్సీలియేషన్, అదనపు ఆదాయ వనరులు, భౌతిక తనిఖీలు, చెల్లింపులు, ఆడిట్, చెల్లింపుల విధానం, ఐటీ వ్యవస్థలు, జరిమానాలు, హెల్ప్‌లైన్‌ సిస్టమ్స్, ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లింపులు వంటి 10 అంశాలపై 2019 నవంబరు 4న ముసాయిదా నివేదిక అందజేసింది.

YSRCP Liquor Scam Updates : అప్పటివరకు మద్యం సరఫరాదారులు మూడునెలల సగటు విక్రయాల్ని లెక్కలోకి తీసుకుని దానికి ఒకటిన్నర రెట్లు కలిపి లిక్కర్​ను ఆటోమేటిగ్గా సరఫరా చేసేస్తున్నారని, దానివల్ల గోడౌన్లలో నిల్వలు పేరుకుపోతున్నాయని కేపీఎంజీ గుర్తించింది. దానికి బదులు గడచిన మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రతి త్రైమాసికంలో సగటు విక్రయాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని సఫ్లై ఆర్డర్లు ఇవ్వాలని, అదీ ఎస్‌బీసీఎల్‌ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచే జరగాలని ఆ సంస్థ సూచించింది. కానీ మద్యం మాఫియా కావాలని కోరుకుంది ఇలాంటి సలహాల్ని కాదు. కేపీఎంజీ సూచన అమలు చేయడం సాధ్యం కాదని అప్పటి ఎస్‌బీసీఎల్‌ ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్‌ చెప్పేశారు.

మద్యం మాఫియా అసలు ఎజెండాను అప్పుడు తెరపైకి తెచ్చింది. మార్కెట్‌లో పోటీ పెంచేందుకు కొత్త బ్రాండ్లను ప్రోత్సహించేలా తగిన సూచనలు, సలహాలతో నివేదిక ఇవ్వాలని, అసోసియేషన్లు చిన్న, మద్యం తయారీదారులు, స్టేక్‌హోల్టర్లు, కొత్త సరఫరాదారుల నుంచి ఆ మేరకు విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయని అప్పటి ఎస్‌బీసీఎల్‌ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి కేపీఎంజీకి సూచించారు. తమిళనాడు, కేరళల్లో అనుసరిస్తున్న విధానాల్ని పరిశీలించి, ఇండెంటింగ్‌ ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించేందుకు సూచనలు ఇవ్వాలని తెలిపారు. మాన్యువల్‌ సిస్టమ్​ అమల్లోకి తెచ్చి మొత్తం వ్యవస్థను గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడానికి అలా బీజం వేశారు.

మద్యం మాఫియా కోరినట్టే నివేదిక : కేపీఎంజీ డిసెంబర్ 6, 2019లోనే నాలుగు అంశాలతో ఉన్న ఒక ముసాయిదా నివేదిక సమర్పించింది. దాన్ని మెరుగుపరుస్తూ డిసెంబర్ 12న ఆరు పాయింట్లతో మరో నివేదిక అందజేసింది. 'ఆటోమేటిక్‌ ఇండెంట్‌ ప్రక్రియలో టెండర్‌ నోటిఫికేషన్‌ని బట్టి సరఫరా ఆర్డర్లు నిర్ణయిస్తారు. ఒకసారి దాన్ని ఆమోదించాక ఎస్‌బీసీఎల్‌ మార్పులేమీ చేయలేదు. కానీ ప్రభుత్వం దశలవారీగా మద్యనిషేధం అమలు చేయాలనుకుంటోంది కాబట్టి డిమాండ్‌ తగ్గినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మార్పులు, ఎడిటింగ్‌ ఆటోమేటిక్‌ విధానంలో వీలుపడదు. మాన్యువల్‌ సిస్టమ్​ను అమల్లోకి తేవాలి' అని కేపీఎంజీ సిఫారసు చేసింది.

కేపీఎంజీ నివేదికతో పాటు, అప్పట్లో ఏలూరు డిపో మేనేజర్‌ నుంచి వచ్చిన ఒక లేఖలోని రాసిన అంశాల్ని పూర్తిగా వక్రీకరిస్తూ, ఆటోమేటిక్‌ ఆర్డర్‌ విధానాన్ని వాసుదేవరెడ్డి రద్దుచేసినట్టు సిట్‌ వెల్లడించింది. కేపీఎంజీ 6 పాయింట్లతో ఇచ్చిన తుది నివేదికకు బదులుగా 4 అంశాలతో ఇచ్చిన ముసాయిదా నివేదికలో తమకు అనుకూలంగా ఉన్న అంశాలను మాత్రమే వాడుకున్నారని పేర్కొంది.

కేపీఎంజీ చెప్పని విషయాలు చెప్పినట్టుగా:

  • కేపీఎంజీ సిఫారసుల అమలుపై రూపొందించిన నోట్‌ఫైల్‌లోనూ ఎస్‌బీసీఎల్‌ అధికారులు వక్రీకరణలకు పాల్పడి, తమకు అనుకూలంగా రాసుకున్నారని సిట్‌ నిర్ధారించింది. తమ నివేదికలో పేర్కొనని కొన్ని అంశాలనూ నోట్‌ఫైల్‌లో తమకు ఆపాదించారని ఈ కేసు దర్యాప్తులో సాక్ష్యం ఇచ్చిన కేపీఎంజీ డైరెక్టర్‌ రవి తెలిపారు.
  • మద్యం డిస్టిలరీల నుంచి దుకాణాల వరకు లిక్కర్ సఫ్లై వ్యవహారాల్ని ట్రాక్‌ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్న హెచ్‌పీఎఫ్‌ఎస్‌ విధానంలో కేపీఎంజీ మార్పులు సూచించిందని నోట్‌ఫైల్‌లో వివరించారు. కానీ కేపీఎంజీ అసలు ప్రస్తావించలేదు. ఇలాంటివే మరికొన్ని కేపీఎంజీ చెప్పని అంశాల్ని చెప్పినట్టుగా నోట్‌ఫైల్‌లో పేర్కొన్నట్టు సిట్‌ గుర్తించింది.
  • మద్యం ఆర్డర్లను సి-టెల్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ద్వారా ఆటోమేటిక్‌ సిస్టమ్​లో జారీ చేసే విధానాన్ని 2019 అక్టోబర్ నుంచి వాసుదేవరెడ్డి రద్దు చేసి, మాన్యువల్‌ విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారని, దానికి విశ్వసనీయత, చట్టబద్ధత ఆపాదించేందుకు కేపీఎంజీ నివేదిక ఉపయోగించుకున్నారని సిట్‌ తెలిపింది.
  • నోట్‌ఫైల్‌ని 2020 జనవరిలో సర్క్యులేట్‌ చేశారని, దానిపై ఆరుగురు అధికారులు సంతకాలు చేశారని సిట్‌ పేర్కొంది. కానీ ఎక్కడా తేదీని ప్రస్తావించలేదని తెలిపింది. మద్యం మాఫియా ఆదేశాల మేరకు తేదీని ఉద్దేశపూర్వకంగా నమోదు చేయలేదని సిట్‌ వెల్లడించింది.

