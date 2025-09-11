లిక్కర్ స్కాంలో సిట్ దూకుడు - జగన్ సన్నిహితుడు సునీల్ రెడ్డి కంపెనీల్లో సోదాలు
లిక్కర్ స్కాంలో ఆర్థిక లావాదేవీలపై SIT ప్రత్యేక దృష్టి - కీలక డాక్యుమెంట్లు బయటపడే అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 5:19 PM IST
Liquor Scam Case SIT Investigation: లిక్కర్ స్కాంలో సిట్ దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. జగన్ మోహన్ రెడ్డి సన్నిహితుడైన నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డి కంపెనీల్లో సిట్ సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. సునీల్ రెడ్డికి చెందిన 10 కంపెనీలకు చెందిన 5 కార్యాలయాల్లో సోదాలు జరుగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్-3-స్నేహా హౌస్, బంజారా హిల్స్-రోడ్ నెంబర్ 2 - సాగర్ సొసైటీ, కాటేదాన్-రాజేందర్ నగర్, ఖైరతాబాద్ - కమలాపురి కాలనీ - ఫేజ్1లో సిట్ సోదాలు జరుగుతున్నాయి. విశాఖలోని వాల్తేర్ రోడ్- వెస్ట్ వింగ్లో ఉన్న మరో కార్యాలయంలో సోదాలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్-విశాఖల్లో ఏక కాలంలో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.
ఏకకాలంలో హైదరాబాద్ - విశాఖలో సోదాలు
- హైదరాబాద్లోని బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్-3 స్నేహా హౌస్
- బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్-2 సాగర్ సొసైటీ
- కాటేదాన్ - రాజేందర్ నగర్
- ఖైరతాబాద్ కమలాపురి కాలనీ ఫేజ్-1
- విశాఖ - వాల్తేర్ రోడ్ - వెస్ట్ వింగ్
సునీల్ రెడ్డి కంపెనీలు: సునీల్ రెడ్డికి చెందిన 10 కంపెనీలకు చెందిన 5 కార్యాలయాలపై సిట్ దృష్టి సారించింది. ఇందులో సునీల్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని 8 కంపెనీలకు 4 కార్యాలయాలు, విశాఖలోని రెండు కంపెనీలకు 1 కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
- ఆర్ ఆర్ గ్లోబల్ ఎంటర్ ప్రైజెస్
- గ్రీన్ స్మార్ట్ ఇన్ఫ్రాకాన్
- గ్రీన్ టెక్ ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్స్
- శేఖర్ ఫౌండేషన్
- గ్రీన్ టెల్ ఎంటర్ ప్రైజెస్
- గ్రీన్ కార్ట్ మీడియా
- వయోలేటా ఫర్నిచర్స్
- గ్రీన్ స్మార్ట్
- జెన్సీస్ పెట్రో కెమికల్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్
- గ్రీన్ ఫ్యూయల్స్ గ్లోబల్ ట్రేడింగ్
ఇలా 10 కంపెనీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, LLP, ఫౌండేషన్ హోదాల్లో సునీల్ రెడ్డి కార్యకలాపాలు రన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సునీల్ రెడ్డి కంపెనీల్లో సోదాలు చేస్తుండడంతో కీలక ఆధారాలు లభ్యమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
MP Mithun reddy Reach Gannavaram Airport: మరోవైపు మధ్యంతర బెయిల్ గడువు ముగియటంతో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో లొంగిపోయారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ఓటు వేసేందుకు మిథున్రెడ్డికి కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చింది. బెయిల్ గడువు ముగియటంతో ఈ రోజు మిథున్రెడ్డి జైలులో లొంగిపోయారు. మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న మిథున్రెడ్డి జులై 20 నుంచి సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.
‘బిగ్బాస్’ జాంబియాకు తరలించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. అక్కడ మెటల్, మైనింగ్, ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగాల్లో సుమారు 400 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టారని దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఈ డబ్బు హవాలా మార్గాలు, డొల్ల కంపెనీల ద్వారా రూటింగ్ చేసినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒక్కో కేసుకు 150 నుంచి 600 రూపాయల వరకు ముడుపులు వసూలు చేసి దాదాపు రూ.3,500 కోట్లు సొంతం చేసుకున్నారని సిట్ తేల్చింది.
ఆ మొత్తంలో కొంత స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు, ఎన్నికల ఖర్చులు, మరికొంత జాంబియా, దుబాయ్, యూకే, అమెరికాలకు తరలించినట్లు గుర్తించింది. జాంబియాలో ఒక నేత కుటుంబ సంస్థ రాగి శుద్ధి కర్మాగారం ఏర్పాటు చేసిందని, అందులో మద్యం ముడుపుల సొమ్ము వాడినట్లు అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, రాజ్కెసిరెడ్డి, వెంకటేశ్నాయుడు తదితరులు జాంబియా, టాంజానియా, జింబాబ్వేల్లో మైనింగ్ ప్రాజెక్టులు ప్లాన్ చేసినట్లు సిట్ కనుగొంది.
మద్యం ముడుపులతో జాంబియాలో ‘బిగ్బాస్’ పెట్టుబడులు - దర్యాప్తులో కీలక ఆధారాలు లభ్యం
మద్యం రవాణాలోనూ మహా దోపిడీ - వంతులేసుకుని మరీ దోచుకున్న నేతలు