మద్యం కుంభకోణంలో మరో కీలక పరిణామం - వైఎస్ అనిల్​రెడ్డి కంపెనీలపై సిట్ దాడులు

మద్యం కేసులో దూడుకు పెంచిన సిట్ - వైఎస్ అనిల్​రెడ్డికి చెందిన 10 కంపెనీల్లో తనిఖీలు, ఈ కంపెనీల ద్వారానే మద్యం ముడుపుల లావాదేవీలు జరిగినట్లు ప్రాథమిక నిర్ధరణ

Sit Raids In YS Anilreddy Companies
Sit Raids In YS Anilreddy Companies (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 9:19 AM IST

3 Min Read
Sit Raids In YS Anilreddy Companies At Chennai And Hyderabad: మద్యం కుంభకోణం కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ సోదరుడైన వైఎస్‌ అనిల్‌రెడ్డి (జగన్‌ పెదనాన్న వైఎస్‌ జార్జిరెడ్డి రెండో కుమారుడి)కి సంబంధించిన కంపెనీల కార్యాలయాలు, నివాసాల్లో సిట్‌ అధికారులు శుక్రవారం సోదాలు నిర్వహించారు. మద్యం ముడుపుల సొమ్మును విదేశాలకు తరలించేందుకు ఈ కంపెనీలను వాడుకున్నారని అనుమానిస్తున్న సిట్‌ అధికారులు మరిన్ని ఆధారాలు సేకరించేందుకు ఈ సోదాలు చేపట్టారు.

హైదరాబాద్, చెన్నైల్లో సోదాలు: చెన్నైలోని మైలాపూర్, టీనగర్, పేరంగుడి, అరప్పుకొట్టాయ్, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో అనిల్‌రెడ్డికి సంబంధించిన కంపెనీల కార్యాలయాలు, చెన్నై అళ్వార్‌పేట్, ఇంజంబాక్కంల్లోని అనిల్‌రెడ్డి నివాసాల్లో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి. సోదాల్లో భాగంగా సిట్‌ అధికారులు కీలక డాక్యుమెంట్లు, హార్డ్‌డిస్క్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో మొత్తం 10 చోట్ల ఏకకాలంలో ప్రారంభమైన సోదాలు రాత్రి 10.30 సమయంలోనూ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మద్యం కుంభకోణం కేసులో జగన్‌కు అత్యంత సన్నిహితులు, ఆయన తరఫున ఆర్థిక వ్యవహారాలు చక్కబెట్టేవారి పేర్లు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తుండడంతో దర్యాప్తు కీలక మలుపు తిరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో కంపెనీల ఏర్పాటు: షిలో ఇండస్ట్రీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, ఫోరెస్‌ ఇంపెక్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీల కార్యాలయాల్లోనూ సోదాలు జరిపింది. షిలో ఇన్‌ఫ్రా వెంచర్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీని 2020 జనవరిలో, ఇండోరాక్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీని 2023 మే నెలలో అనిల్‌రెడ్డి ఏర్పాటు చేశారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాకే ఈ కంపెనీలు ఏర్పాటయ్యాయి. ఈ కంపెనీల్లో సోదాలు జరిపిన సిట్‌ అధికారులు లావాదేవీలకు సంబంధించిన కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Sit Raids In YS Anilreddy Companies
హైదరాబాద్‌లో సిట్‌ సోదాలు చేసిన కార్యాలయం ఎదుట ఉన్న ట్రాన్‌సెల్‌ బయోలాజిక్స్‌ ప్రై.లిమిటెడ్‌ బోర్డు (Eenadu)

మద్యం ముడుపుల సొమ్ము మళ్లింపు కోసమే ఈ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసినట్లు అనుమానిస్తున్న సిట్‌ అసలు ఈ సంస్థలు ఎందుకు పెట్టారు? ఏయే కార్యకలాపాలు నిర్వహించారు? వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఎంత లావాదేవీలు జరిపారు? వాటి బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి సొమ్ములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? వారి ఆదాయపన్ను వివరాలను సేకరిస్తోంది. పలు కంపెనీల నుంచి అనిల్‌రెడ్డి డైరెక్టర్‌గా వైదొలిగారు. దానికి కారణాలను సిట్‌ వెలికితీస్తోంది.

కంపెనీల్లో సోదాలు చేపట్టిన సిట్: మద్యం సరఫరా కంపెనీలు, డిస్టిలరీల నుంచి ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ప్రతి నెలా రూ.50-60 కోట్ల మేర ముడుపులు వసూలు చేసి వైఎస్‌ అనిల్‌రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప (ఏ33), ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి (ఏ4), విజయసాయిరెడ్డి (ఏ5), పి.కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి (ఏ32), కె.ధనుంజయరెడ్డి (ఏ31) ద్వారా నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్‌కి చేర్చేవారని ఇప్పటికే సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలింది. రిమాండ్‌ రిపోర్టుల్లోనూ సిట్‌ ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి నుంచి అనిల్‌రెడ్డికి ముడుపుల సొమ్ము ఎలా చేరింది? ఎవరెవరి ద్వారా వెళ్లింది? అక్కడి నుంచి ఎక్కడెక్కడికి తరలింది? అంతిమంగా ఎక్కడికి చేరింది అనే కోణాల్లో సిట్‌ కొన్ని ఆధారాలు సేకరించింది. అనిల్‌రెడ్డి పీఏ దేవరాజ్‌నూ ఇటీవల విచారించింది. ఈ క్రమంలోనే సంబంధిత కంపెనీల్లో సోదాలు చేపట్టింది.

Sit Raids In YS Anilreddy Companies
చెన్నైలో సిట్‌ సోదాలు చేసిన కార్యాలయాల సముదాయం ఎదుట ఉన్న బోర్డు (Eenadu)

జగన్‌ తరఫున వివిధ ఆర్థిక వ్యవహారాలు: అనిల్‌రెడ్డి జగన్‌కు వరుసకు సోదరుడు మాత్రమే కాదు అత్యంత సన్నిహితుడు. చెన్నైలో నివసిస్తుంటారు. జగన్‌ తరఫున వివిధ ఆర్థిక వ్యవహారాలు చక్కబెడుతుంటారనే ప్రచారముంది. గతంలో ఆఫ్రికాలో మద్యం వ్యాపారం నిర్వహించేవారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఇసుక కుంభకోణంలోనూ జేసీకేసీ, ప్రతిమ సంస్థలను ముందుపెట్టి అనిల్‌రెడ్డే ఇసుక దందా నిర్వహించారనే ఆరోపణలున్నాయి. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల కోసం వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పెద్ద ఎత్తున సర్వేలు చేయించి, అభ్యర్థులకు నగదు అందించారన్న ఫిర్యాదులున్నాయి. అది మద్యం ముడుపుల సొమ్మేనని సిట్‌ అనుమానిస్తోంది. వీటన్నింటి గుట్టు రట్టు చేసేందుకు ఈ సోదాలు జరిపింది.

సోదాలు జరిగిన కంపెనీల వివరాలు

1. షిలో ఇన్‌ఫ్రా వెంచర్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ

2. క్వన్న ఎగ్జిమ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌

3. షిలో ఇండస్ట్రీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌

4. ఫోరెస్‌ ఇంపెక్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌

5. ఇండోరాక్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ

6. వర్క్‌ ఈజీ స్పేస్‌ సొల్యూషన్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌

7. శ్రీ గోవిందరాజా మిల్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌

8. ట్రాన్‌సెల్‌ బయోలాజిక్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్‌

ఏపీ లిక్కర్​ స్కామ్ కేసు​లో మరో మలుపు - కుంభకోణంలో వైఎస్​ జగన్​ సోదరుడి హస్తం

లిక్కర్ కేసులో సిట్ సోదాలు - బయటపడుతున్న ఆసక్తికర విషయాలు

