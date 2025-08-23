SIT Grills Narayanaswamy : ‘అన్నీ పై వాళ్లకే తెలుసు. నాకేం తెలియదు. వారి ఆదేశాలే పాటించానని' ఇది వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన కె.నారాయణస్వామి సిట్ అధికారులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం. మద్యం విధానం రూపకల్పన, సరఫరా ఆర్డర్ల జారీని ఆటోమేటెడ్ నుంచి మాన్యువల్లోకి మార్చటం సహా ఇతర కీలక నిర్ణయాల గురించి తనకేమీ తెలియదని తెలిపారు. అప్పట్లో ఉన్నత స్థానాల్లో కొనసాగిన వారికే అవి తెలుసని చెప్పారు.
మద్యం కుంభకోణం జరిగిన ఐదేళ్లూ నారాయణస్వామి ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా వ్యవహరించిన నేపథ్యంలో సిట్ శుక్రవారం ఆయణ్ని సుదీర్ఘంగా విచారించారు. తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరులోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లిన అధికారులు ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రశ్నించారు. 100కు పైగా ప్రశ్నలు అడిగి వివరాలు రాబట్టారు. ఆయన సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల బృందాన్ని తీసుకెళ్లి వాటిలోని డేటా, సమాచారం వెలికితీశారు. దాన్ని విశ్లేషించనున్నారు. వారం రోజుల్లో విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలని నారాయణస్వామికి అధికారుుల నోటీసులిచ్చారు.
AP Liquor Scam Probe : ముడుపుల వసూళ్లకు వీలుగా నూతన మద్యం విధానం రూపకల్పనలో ఎవరెవరు ఏయే పాత్రలు పోషించారని సిట్ అధికారులు నారాయణస్వామిని ఆరా తీశారు. మద్యపాన నిషేధం కోసం కొత్త పాలసీ తీసుకొస్తున్నట్లు తనకు చెప్పారని మిగతా విషయాలన్నీ పైవాళ్లకే తెలుసని నారాయణస్వామి సమాధానమిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆ పైవాళ్లు ఎవరు? అని సిట్ అధికారులు అడగ్గా ఆయన మౌనం వహించినట్లు తెలిసింది.
మద్యం దుకాణాల్లో డిజిటల్ చెల్లింపులకు ఆస్కారం లేకుండా చేయటం వెనక ఎవరున్నారని నారాయణస్వామిని ప్రశ్నించారు. దీంతో తనకు నాకు సంబంధం లేదని పైవాళ్లే నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎవరి ఒత్తిళ్ల మేరకు దస్త్రాలపై సంతకాలు చేశారు? అని అడగ్గా నారాయణస్వామి నీళ్లు నమిలినట్లు తెలిసింది.
లిక్కర్ స్కాంలో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డితో సంబంధాలు, ముడుపుల నగదు ఎవరెవరికి, ఎంతెంత చేరేది? ముడుపుల నిర్ణయంలో ప్రమేయంపై సిట్ బృందాలు నారాయణస్వామిని ప్రశ్నించాయి. కొన్నింటికి నేరుగా సమాధానమిచ్చిన ఆయన మరికొన్నింటిని దాటవేసినట్లు తెలుస్తోంది. విచారణ అనంతరం నారాయణస్వామి విలేకరులతో మాట్లాడారు. సిట్ ప్రశ్నలన్నింటికీ కూల్గా జవాబు చెప్పానని తెలిపారు. భవిష్యత్తో వారేం అడిగినా సమాధానం ఇస్తానని వెల్లడించారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేతల హడావుడి : నారాయణస్వామి విచారణ సందర్భంగా ఆయన ఇంటి వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కొంత హడావుడి చేశారు. పోలీసులు వారిని అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. నారాయణస్వామి కుమార్తె, గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇంఛార్జ్ కృపాలక్ష్మి విచారణ సమయంలో ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఆమె పదేపదే హడావుడిగా తిరుగుతూ కనిపించారు.
మరోవైపు అన్నీ పైవాళ్లకే తెలుసని తనకేం తెలియదంటూ సిట్ విచారణలో నారాయణస్వామి వెల్లడించటంతో వైఎస్సార్సీపీలో ఆందోళన నెలకొంది. ఆయన విచారణలో చెప్పిన సమాచారం ఆధారంగా తదుపరి తమ అధినేతనే విచారిస్తారా? అనే సందేహం వారిలో వ్యక్తమవుతోంది. సిట్ తదుపరి ఎక్కడెక్కడ సోదాలు, విచారణ చేయనుందనే దానిపై ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లో చర్చ కొనసాగుతుంది.
