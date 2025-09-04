SIT on Sajjala Bhargav Reddy Liquor Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణం కేసులో మరో తిమింగలం పేరు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఐదేళ్ల పాటు సోషల్ మీడియా వేదికగా అప్పటి ప్రతిపక్ష నేతలను దూషించేలా ఉసిగొల్పిన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కుమారుడు సజ్జల భార్గవ్రెడ్డికి ఈ స్కాంలో భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి, ప్రద్యుమ్నతో కలిసి ఇన్ఫ్రా కంపెనీ నిర్వహించి ముడుపుల సొమ్ము రూటింగ్కు వినియోగించారని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది. మరోవైపు చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి, మోహిత్ రెడ్డికి చెందిన తిరుపతి, చిత్తూరు, హైదరాబాద్లోని 12 కంపెనీల్లో సిట్ సోదాలు నిర్వహించింది.
మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తనయుడు, ఆ పార్టీ సోషల్ మీడియాకు గతంలో ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరించిన సజ్జల భార్గవరెడ్డి పేరు బయటకొచ్చింది. ఈ కేసులో నిందితుడైన చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి, అనుమానితుడైన చంద్రపతి ప్రద్యుమ్నతో కలిసి భీమ్ స్పేసెస్ ఎల్ఎల్పీ అనే సంస్థలో సజ్జల భార్గవరెడ్డి డైరెక్టర్గా ఉన్నట్లు సిట్ తేల్చింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2021 డిసెంబరులో ఈ కంపెనీని స్థాపించారని, మద్యం ముడుపుల సొమ్ము రూటింగ్, నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చడానికి ఈ కంపెనీని వినియోగించారని సిట్ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డిల కంపెనీలు, సంస్థల్లో సిట్ అధికారులు బుధవారం సోదాలు చేశారు. చిత్తూరు, తిరుపతి హైదరాబాద్లలోని 12 కంపెనీల్లో ఏకకాలంలో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి.
లిక్కర్ కేసులో సిట్ సోదాలు - బయటపడుతున్న ఆసక్తికర విషయాలు
హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ఉన్న భీమ్ స్పేసెస్ ఎల్ఎల్పీ సంస్థ చిరునామాకు వెళ్లి తనిఖీలు చేయగా అక్కడ ఈషా ఇన్ఫ్రా హౌసింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట మరో కంపెనీ కూడా ఉన్నట్లు తేలింది. భీమ్ స్పేసెస్ ఎల్ఎల్పీలో సజ్జల భార్గవరెడ్డి, చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి, చంద్రపతి ప్రద్యుమ్న డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. ఈషా ఇన్ఫ్రా హౌసింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లోనూ ప్రద్యుమ్న డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. మద్యం ముడుపుల సొమ్మును ఈ కంపెనీల ద్వారా రూటింగ్ చేసినట్లు సిట్ అనుమానిస్తోంది. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్, చిత్తూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి, ఆ పార్టీ తరఫున గత ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన విజయానందరెడ్డికి చెందిన నిఖిలానంద అపార్ట్మెంట్లో సిట్ బృందాలు బుధవారం సోదాలు చేశాయి. అపార్ట్మెంట్ పైభాగంలో ఆయన ఇల్లు, కింద కార్యాలయం ఉన్నాయి. సోదాలు చేసినప్పుడు ఆయన కార్యాలయంలో లేరు.
సీఎంఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ చిత్తూరు నలందానగర్ బీవీరెడ్డి కాలనీలోని నిఖిలానంద అపార్ట్మెంట్, డోర్ నంబర్ 2-1251-4 చిరునామాతో రిజిస్టర్ కావడంతో సిట్ బృందాలు అక్కడికి వెళ్లి తనిఖీలు చేశాయి. అయితే అక్కడ సీఎంఆర్ ప్రాజెక్ట్స్కు బదులుగా వెల్టాస్క్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతో బోర్డు ఉంది. ఆర్ఓసీలోకి వెళ్లి వివరాలు పరిశీలిస్తే అసలు ఆ పేరుతో కంపెనీయే లేదని తేలింది. ఆ బోర్డులో పేర్కొన్న కంపెనీ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ కూడా బోగసేనని వెల్లడైంది. ఆ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందిని విచారించి పత్రాలు, కంప్యూటర్లలోని సమాచారాన్ని విశ్లేషించగా అక్కడి నుంచి దాదాపు పదికి పైగా కంపెనీలు, సంస్థలు నడిపిస్తున్నట్లు సిట్ బృందాలు గుర్తించాయి.
చెవిరెడ్డికి ఏసీబీ కోర్ట్ స్వీట్ వార్నింగ్ - పద్ధతి మార్చుకోవాలని సూచన
సీఎంఆర్ ప్రాజెక్ట్స్, ముక్కోటి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్, ఎంఏసీ గ్రానైట్స్, సోను గ్రానైట్స్, రాజ్ గ్రానైట్స్, ఎంఎస్జే ఎక్స్పోర్ట్స్, నిఖిలానంద డెవలపర్స్, శ్రీసాయి కన్వెన్షన్ సెంటర్, గౌతమిసాయి ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఆ కార్యాలయం నుంచి నడుస్తున్నాయి. ఇవన్నీ చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, మోహిత్రెడ్డి, విజయానంద రెడ్డివే. నిఖిలానంద అపార్ట్మెంట్ కూడా విజయానందరెడ్డిదే. ఈ సంస్థల ద్వారా మద్యం ముడుపుల సొమ్ము రూటింగ్ చేసినట్లు సిట్ భావిస్తోంది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్ నిర్వహించింది. ఈ కంపెనీ విజయానందరెడ్డిదే. ఈ కంపెనీ ముసుగులో భారీగా దోచుకున్నట్లు సిట్ వివరాలు సేకరించి ఆ సొత్తు ఎవరెవరికి, ఎలా చేరిందనేదానిపై ఆరా తీస్తోంది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఎప్పుడైనా తనిఖీలు, సోదాలు చేసినా సరే సీఎంఆర్ ప్రాజెక్ట్స్, నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్ వంటివాటి గుట్టు బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు అసలు లేని సంస్థ పేరుతో బోర్డు పెట్టినట్లు సిట్ అధికారులు దర్యాప్తులో తేలింది.
ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసు - రాజ్ కెసిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం అనుమతి
చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి స్వగ్రామమైన తుమ్మలగుంట చిరునామాతో ఉన్న ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు చేయడానికి సిట్ బృందాలు ప్రయత్నించగా వాటికి తాళాలు వేసి ఉన్నాయి. దీంతో మోహిత్రెడ్డిని దర్యాప్తు బృందాలు సంప్రదించాయి. ఆ కంపెనీలన్నీ ఎన్నికల తర్వాత మూసేశామని వాటి రికార్డులు కావాలంటే తాను ఇస్తానని, ప్రస్తుతం తాను విజయవాడలో ఉన్నానని మోహిత్రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు.
'నాకేం తెలియదు పైవాళ్లకే అంతా తెలుసు' - సిట్ విచారణలో నారాయణస్వామి