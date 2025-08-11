ETV Bharat / state

లిక్కర్ స్కాం కేసు - 200 పేజీలతో అదనపు ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన సిట్‌ - SIT ADDITIONAL CHARGESHEET

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో అదనపు ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన సిట్‌ - 200 పేజీలతో కూడిన ఛార్జ్‌షీట్‌ను విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టుకు సమర్పించిన అధికారులు

Published : August 11, 2025 at 11:22 PM IST

SIT Files Additional Chargesheet in AP Liquor Scam: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ స్కాం కేసులో సిట్‌ అదనపు ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసింది. 200 పేజీలతో కూడిన ఛార్జ్‌షీట్‌ను విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టుకు సిట్‌ అధికారులు సమర్పించారు. నిందితులు ధనుంజయరెడ్డి (ఏ 31), కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి (ఏ 32), గోవిందప్ప బాలాజీ (ఏ 33) ప్రమేయం, నగదు తరలింపు అంశాలను సిట్‌ ఛార్జ్​షీట్​లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ప్రధాన నిందితుడు కసిరెడ్డి రాజశేఖర్‌రెడ్డితో వీరికి ఉన్న సంబంధాలు, నగదును అంతిమ లబ్ధిదారుకు చేర్చిన విధానాన్ని సిట్‌ ఛార్జ్‌షీట్‌లో ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది.

నిందితులుగా 29 మంది వ్యక్తులు: లిక్కర్ స్కాం కేసులో జులై 19వ తేదీన సిట్‌ అధికారులు ప్రాథమిక ఛార్జ్‌షీట్‌ను దాఖలు చేశారు. అందులో ఉన్న 9 సంస్థలు, ఏడుగురు వ్యక్తులపై అభియోగాలు మోపింది. ఇప్పుడు దానికి అనుబంధంగా మరో ఛార్జ్‌షీట్‌ను సిట్‌ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 19 సంస్థలు, 29 మంది వ్యక్తులు నిందితులుగా ఉన్నారని తెలిపింది.

రాజ్‌ కెసిరెడ్డి (ఏ1), బూనేటి చాణక్య (ఏ-8), పైలా దిలీప్‌ (ఏ-30), సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి (ఏ-6), కె.ధనుంజయరెడ్డి (ఏ-31), పి.కృష్ణ మోహన్‌రెడ్డి (ఏ-32), గోవిందప్ప బాలాజీ (ఏ-33), సీహెచ్‌ వెంకటేశ్‌ నాయుడు (ఏ-34), చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి (ఏ-38), పెద్దిరెడ్డి మిథున్‌రెడ్డి (ఏ-4), బాలాజీ కుమార్‌ యాదవ్‌ (ఏ-35), ఈ నవీన్‌ కృష్ణ (ఏ-36) సహా మొత్తం 12 మంది ఇప్పటికే అరెస్టు అయ్యారు. కాగా ఈ కేసు దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది. అది పూర్తయ్యాక ఇంకో అనుబంధ ఛార్జ్‌షీట్‌ను సిట్‌ అధికారులు దాఖలు చేయనున్నారు.

నిందితులకు రిమాండ్ పొడిగింపు: ఈ కేసులో నిందితులకు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఇటీవల రిమాండ్‌ను పొడిగించింది. ఈ నెల 13వ తేదీ వరకు రిమాండ్‌ విధిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు 12 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు నిందితుల రిమాండ్ నేటితో ముగియడంతో విజయవాడ జిల్లా జైలు నుంచి తొమ్మిది మందిని కోర్టులో హాజరుపరిచేందుకు సిట్ అధికారులు జిల్లా జైలు నుంచి కోర్టుకు తీసుకు వెళ్లారు.

ధనుంజయ రెడ్డి, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డి, పైలా దిలీప్, వెంకటేష్ నాయుడు, బూనేటి చాణక్య, బాలాజీ గోవిందప్ప, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి నిందితులుగా ఉన్నారు. విజయవాడ జిల్లా జైలు నుంచి తొమ్మిది మంది నిందితులు, గుంటూరు జిల్లా జైలు నుంచి ఇద్దరు, రాజమండ్రి జైలు నుంచి మిథున్ రెడ్డిని కోర్టులో హాజరుపరిచేందుకు అధికారులు తీసుకువెళ్లారు.

