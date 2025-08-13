ETV Bharat / state

మాన్యువల్‌ సరఫరా ఆర్డర్ల జారీలో ధనుంజయరెడ్డి హస్తం - ముడుపుల వసూళ్లకు ఆదేశాలు - AP LIQUOR SCAM DHANUNJAYA REDDY

ఎక్సైజ్‌ శాఖ విధుల్లో జోక్యం చేసుకున్న ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి - అనుబంధ అభియోగపత్రంలో వివరించిన సిట్‌

AP Liquor Scam Dhanunjaya Reddy
AP Liquor Scam Dhanunjaya Reddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 10:34 AM IST

3 Min Read

AP Liquor Scam Dhanunjaya Reddy: మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి ముడుపుల వసూళ్లకు వీలుగా రూపొందించిన కుట్రను అమలుచేసేలా నాటి సీఎంఓ కార్యదర్శి, విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి కాల్వ ధనుంజయరెడ్డి (ఏ-31) ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు ఇచ్చేవారని సిట్‌ తేల్చింది. అప్పటి ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి (ఏ-2), ఎక్సైజ్‌శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్‌ భార్గవ, ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి (ఏ-1) ఆయనే దిశానిర్దేశం చేసేవారని సిట్​ గుర్తించింది. అంతకుముందు వరకూ ఆటోమేటిక్‌ పద్ధతిలో జారీచేసే మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లను వారికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా మాన్యువల్‌ పద్ధతిలోకి మార్చటం, తమ కుట్రలో భాగస్వాములైన ముఠా సభ్యుల్ని ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌లోని కీలక స్థానాల్లో నియమించడంలో ఆయనదే ప్రధాన హస్తం ఉందని పేర్కొంది.

ముందుగా అనుకున్నట్లే కుట్ర అమలవుతుందా? లేదా అనే అంశాలపై సమీక్షించేందుకు రజత్‌ భార్గవ, డి.వాసుదేవరెడ్డి, డి.సత్యప్రసాద్‌లతో ఆయన ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించేవారని వెల్లడించింది. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ఆయన అనుచరులు నుంచి ధనుంజయరెడ్డికి ముడుపుల సొమ్ము చేరేదని నిర్ధారించింది. తాజాగా దాఖలు చేసిన అనుబంధ అభియోగపత్రంలో సిట్‌ ఈ వివరాలన్నీ ప్రస్తావించింది. ధనుంజయరెడ్డితో పాటు జగన్‌ ఓఎస్డీ పెళ్లకూరు కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి (ఏ-32), భారతి సిమెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌ గోవిందప్ప బాలాజీ (ఏ-33) వీరందరూ ఈ కుట్రలో పాత్రధారులేనని సిట్‌ తెలిపింది.

ప్రధానాంశాలివి ఆధారాల ధ్వంసం: లిక్కర్ సప్లై ఆర్డర్ల (ఓఎఫ్‌ఎస్‌) రికార్డుల ట్యాంపరింగ్, వాటి విధ్వంసం ఎలా చేయాలో చర్చించేందుకు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి సహా పలువురు 2024 జనవరిలో తాడేపల్లిలో సమావేశమయ్యారు. వీరిద్దరూ ఈ భేటీల్లో పాల్గొన్నట్లు సెల్‌ టవర్‌ డేటా విశ్లేషణతో పాటు సాక్షుల వాంగ్మూలాల ద్వారా తేలింది. ప్రభుత్వ రికార్డుల మానిప్యులేషన్‌లో వీరిద్దరి ప్రత్యక్ష ప్రమేయం, కుట్ర ఉన్నాయి. ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు ఎక్సైజ్‌ శాఖ అధికారిక విధుల్లో జోక్యం చేసుకునేవారు. ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌లో అక్రమాలు, అవకతవకలపై నాటి ఎక్సైజ్‌శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్‌ భార్గవ ఎన్నోసార్లు మెమోలు జారీ చేసినా నాటి ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి (ఏ-2), ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్‌పై (ఏ-3) క్రమశిక్షణ చర్యలు ఏవీ తీసుకోవొద్దంటూ ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకువచ్చేవారు. వీరి జోక్యం వల్ల ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌లో ఆర్థిక అక్రమాలు కొనసాగాయి.

వార్‌ రూమ్​లో రహస్యంగా సమావేశాలు: జగన్‌ ఓఎస్డీగా పనిచేసిన పెళ్లకూరు కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి గత ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డితో వార్‌రూమ్‌లో తరచూ రహస్యంగా సమావేశం అయ్యేవారు. మద్యం ముడుపుల ద్వారా కొల్లగొట్టిన సొత్తును వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎన్నికల్లో ఎలా ఖర్చు చేయాలో చర్చించుకునేవారు.

మద్యం దోపీడీ వసూళ్ల నెట్‌వర్క్‌ నిర్వహించిన ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ అధికారుల మధ్య సంధానకర్తగా వ్యవహరించాడు. ఓఎఫ్‌ఎస్‌ నోట్‌ఫైళ్లను ట్యాంపరింగ్‌ చేయటంలో ఫెసిలిటేటర్‌గా ఉన్నారు. మద్యం కుంభకోణం కుట్ర అమలు కోసం వాసుదేవరెడ్డి, రజత్‌భార్గవలకు ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి నుంచి మద్యం ముడుపుల సొమ్ము తీసుకున్నారు. మద్యం ముఠా ఆయన ఖాతాల్లోకి ఎప్పటికప్పుడు ముడుపుల సొమ్ములో కొంత సీడీఎంల ద్వారా జమ చేసేది.

అత్యున్నత స్థాయి రాజకీయ ఏజెంట్‌: మద్యం కుంభకోణానికి పాల్పడ్డ ముఠాలో భారతి సిమెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌ గోవిందప్ప బాలాజీ (ఏ-33) కీలక సభ్యుడు. ముడుపుల వసూళ్ల నుంచి ఆ సొమ్ము మళ్లింపు వరకూ ప్రతిదశలోనూ ఆయనది ప్రధాన పాత్ర. అత్యున్నత స్థాయి రాజకీయ ఏజెంట్‌గా వ్యవహరించేవారు. ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డితో తరచూ రహస్యంగా సమావేశమయ్యేవారు. ఆయన నుంచి ముడుపుల డబ్బును ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి, దాన్ని పట్టుకుని వెళ్లేవారు. ఈ ముఠా ఎలా కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలో గోవిందప్ప బాలాజీయే సూచించేవారు. దర్యాప్తునకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగించారు. సత్యప్రసాద్, వాసుదేవరెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, మిథున్‌రెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలతో హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో తరచూ సమావేశమై మద్యం ముడుపులపై చర్చించుకునేవారు.

కేపీఎంజీని రంగంలోకి దించి - మద్యంలో దోపిడీకి తెరతీసి

మద్యం కుంభకోణంలో ప్రధాన సూత్రధారి జగనే - ఛార్జిషీట్‌లో వెల్లడించిన సిట్‌

AP Liquor Scam Dhanunjaya Reddy: మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి ముడుపుల వసూళ్లకు వీలుగా రూపొందించిన కుట్రను అమలుచేసేలా నాటి సీఎంఓ కార్యదర్శి, విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి కాల్వ ధనుంజయరెడ్డి (ఏ-31) ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు ఇచ్చేవారని సిట్‌ తేల్చింది. అప్పటి ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి (ఏ-2), ఎక్సైజ్‌శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్‌ భార్గవ, ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి (ఏ-1) ఆయనే దిశానిర్దేశం చేసేవారని సిట్​ గుర్తించింది. అంతకుముందు వరకూ ఆటోమేటిక్‌ పద్ధతిలో జారీచేసే మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లను వారికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా మాన్యువల్‌ పద్ధతిలోకి మార్చటం, తమ కుట్రలో భాగస్వాములైన ముఠా సభ్యుల్ని ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌లోని కీలక స్థానాల్లో నియమించడంలో ఆయనదే ప్రధాన హస్తం ఉందని పేర్కొంది.

ముందుగా అనుకున్నట్లే కుట్ర అమలవుతుందా? లేదా అనే అంశాలపై సమీక్షించేందుకు రజత్‌ భార్గవ, డి.వాసుదేవరెడ్డి, డి.సత్యప్రసాద్‌లతో ఆయన ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించేవారని వెల్లడించింది. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ఆయన అనుచరులు నుంచి ధనుంజయరెడ్డికి ముడుపుల సొమ్ము చేరేదని నిర్ధారించింది. తాజాగా దాఖలు చేసిన అనుబంధ అభియోగపత్రంలో సిట్‌ ఈ వివరాలన్నీ ప్రస్తావించింది. ధనుంజయరెడ్డితో పాటు జగన్‌ ఓఎస్డీ పెళ్లకూరు కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి (ఏ-32), భారతి సిమెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌ గోవిందప్ప బాలాజీ (ఏ-33) వీరందరూ ఈ కుట్రలో పాత్రధారులేనని సిట్‌ తెలిపింది.

ప్రధానాంశాలివి ఆధారాల ధ్వంసం: లిక్కర్ సప్లై ఆర్డర్ల (ఓఎఫ్‌ఎస్‌) రికార్డుల ట్యాంపరింగ్, వాటి విధ్వంసం ఎలా చేయాలో చర్చించేందుకు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి సహా పలువురు 2024 జనవరిలో తాడేపల్లిలో సమావేశమయ్యారు. వీరిద్దరూ ఈ భేటీల్లో పాల్గొన్నట్లు సెల్‌ టవర్‌ డేటా విశ్లేషణతో పాటు సాక్షుల వాంగ్మూలాల ద్వారా తేలింది. ప్రభుత్వ రికార్డుల మానిప్యులేషన్‌లో వీరిద్దరి ప్రత్యక్ష ప్రమేయం, కుట్ర ఉన్నాయి. ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు ఎక్సైజ్‌ శాఖ అధికారిక విధుల్లో జోక్యం చేసుకునేవారు. ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌లో అక్రమాలు, అవకతవకలపై నాటి ఎక్సైజ్‌శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్‌ భార్గవ ఎన్నోసార్లు మెమోలు జారీ చేసినా నాటి ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి (ఏ-2), ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్‌పై (ఏ-3) క్రమశిక్షణ చర్యలు ఏవీ తీసుకోవొద్దంటూ ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకువచ్చేవారు. వీరి జోక్యం వల్ల ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌లో ఆర్థిక అక్రమాలు కొనసాగాయి.

వార్‌ రూమ్​లో రహస్యంగా సమావేశాలు: జగన్‌ ఓఎస్డీగా పనిచేసిన పెళ్లకూరు కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి గత ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డితో వార్‌రూమ్‌లో తరచూ రహస్యంగా సమావేశం అయ్యేవారు. మద్యం ముడుపుల ద్వారా కొల్లగొట్టిన సొత్తును వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎన్నికల్లో ఎలా ఖర్చు చేయాలో చర్చించుకునేవారు.

మద్యం దోపీడీ వసూళ్ల నెట్‌వర్క్‌ నిర్వహించిన ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ అధికారుల మధ్య సంధానకర్తగా వ్యవహరించాడు. ఓఎఫ్‌ఎస్‌ నోట్‌ఫైళ్లను ట్యాంపరింగ్‌ చేయటంలో ఫెసిలిటేటర్‌గా ఉన్నారు. మద్యం కుంభకోణం కుట్ర అమలు కోసం వాసుదేవరెడ్డి, రజత్‌భార్గవలకు ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి నుంచి మద్యం ముడుపుల సొమ్ము తీసుకున్నారు. మద్యం ముఠా ఆయన ఖాతాల్లోకి ఎప్పటికప్పుడు ముడుపుల సొమ్ములో కొంత సీడీఎంల ద్వారా జమ చేసేది.

అత్యున్నత స్థాయి రాజకీయ ఏజెంట్‌: మద్యం కుంభకోణానికి పాల్పడ్డ ముఠాలో భారతి సిమెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌ గోవిందప్ప బాలాజీ (ఏ-33) కీలక సభ్యుడు. ముడుపుల వసూళ్ల నుంచి ఆ సొమ్ము మళ్లింపు వరకూ ప్రతిదశలోనూ ఆయనది ప్రధాన పాత్ర. అత్యున్నత స్థాయి రాజకీయ ఏజెంట్‌గా వ్యవహరించేవారు. ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డితో తరచూ రహస్యంగా సమావేశమయ్యేవారు. ఆయన నుంచి ముడుపుల డబ్బును ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి, దాన్ని పట్టుకుని వెళ్లేవారు. ఈ ముఠా ఎలా కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలో గోవిందప్ప బాలాజీయే సూచించేవారు. దర్యాప్తునకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగించారు. సత్యప్రసాద్, వాసుదేవరెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, మిథున్‌రెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలతో హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో తరచూ సమావేశమై మద్యం ముడుపులపై చర్చించుకునేవారు.

కేపీఎంజీని రంగంలోకి దించి - మద్యంలో దోపిడీకి తెరతీసి

మద్యం కుంభకోణంలో ప్రధాన సూత్రధారి జగనే - ఛార్జిషీట్‌లో వెల్లడించిన సిట్‌

For All Latest Updates

TAGGED:

YSRCP LIQUOR SCAM UPDATESAP LIQUOR SCAM CASE UPDATESAP LIQUOR SCAM CHARGESHEETAP LIQUOR SCAM SITAP LIQUOR SCAM DHANUNJAYA REDDY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.