ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్తున్న 'అక్కాచెల్లెళ్లు' - భిన్న రంగాల్లో రాణిస్తూ అందరికీ ఆదర్శం - SISTERS IN DIFFERENT FIELDS

Published : August 3, 2025 at 7:08 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Sisters Who Excel in Different Fields : ప్రేమానురాగాల అనుబంధానికి ప్రతీకలు సోదరీ‘మణులు’. కష్ట సుఖాల్లో పాలుపంచుకుంటారు. అమ్మకు తోడుగా నిలుస్తారు. ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారు. తోబుట్టువులకు ఆసరాగా ఉంటారు. అందులో కొందరు కళల్లో, క్రీడల్లో, విద్యా రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు మొదటి ఆదివారం జాతీయ అక్కాచెల్లెళ్ల దినోత్సవం నిర్వహిస్తుంటాం. ఈ నేపథ్యంలో ఆకాశమే హద్దుగా భిన్న రంగాల్లో రాణిస్తున్న అక్కాచెల్లెళ్లపై ''ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​'' ప్రత్యేక కథనం.

ఐదు పోటీలో నెగ్గి పతకాలు సాధించుకున్న సోదరీమణులు : కుటుంబంలో అందరూ చదరంగం ఆడేవాళ్లే ఉన్నారు. సెలవుల్లో ఖాళీ సమయంలో తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి అక్కాచెల్లెళ్లు చదరంగం ఆడుతుంటారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన సారంగపాణి-అర్చన దంపతుల కుమార్తెలు అద్విత, సుకీర్తిలిద్దరూ మిగిలిన సమయంలో పోటీ పడుతుంటారు. అసోసియేషన్, ఎస్‌జీఎఫ్‌ఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న పోటీల్లో పాల్గొని వారు సత్తా చాటుతున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ఇన్విటేషన్‌ చెస్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ టోర్నమెంటులో ఐదు పోటీలు నెగ్గి పతకాలు సాధించుకున్నారు.