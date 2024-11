ETV Bharat / state

డైలీ సీరియల్​ను తలదన్నేలా వదిన ఆడిన నాటకం - యువతి బలవన్మరణం

Sister in Law Harassment 19 Years Old Girl Dies by Suicide in Hyderabad : హైదరాబాద్​ బేగంపేట పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలో ఈ నెల 11న (నవంబర్​ 11న) ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన డిగ్రీ విద్యార్థిని స్రవంతి కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. అన్న భార్య శైలజ వేధింపుల వల్లే స్రవంతి బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ సంఘటనలో శైలజతో పాటు ఆమె మాజీ ప్రియుడిని అరెస్టు చేశారు.

విద్యార్థిని ఆత్మహత్య కేసు : హైదరాబాద్​ నగరంలో రసూల్‌పురా ఇందిరమ్మనగర్‌కు చెందిన విఠల్‌ కూతురు స్రవంతి(19) ఈ నెల 11వ (నవంబర్​ 11న) తేదీన ఇంట్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. పొరుగున ఉండే ఓ యువకుడి వేధింపులతోనే తమ కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకుందని తండ్రి బేగంపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు స్రవంతి సెల్‌ఫోన్‌లోని సందేశాల ఆధారంగా యూసుఫ్‌గూడ రహమత్‌నగర్‌లో ఉంటున్న నవీన్‌కుమార్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు.

