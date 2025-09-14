ఇక నుంచి ఆ రైల్వేస్టేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్లూ ఆగుతాయ్ - వందే భారత్తో సహా
వ్యాపార, వాణిజ్య పరంగా రాకపోకలకు కేంద్రంగా కాగజ్నగర్ - ఇకనుంచి ఇక్కడి రైల్వేస్టేషన్లో పలు రైళ్లకు హాల్టింగ్ - వందేభారత్ సహా పలు నూతన రైళ్ల నిలుపుదల, స్టేషన్లో సౌకర్యాల కోసం అధికారుల పరిశీలన
Published : September 14, 2025 at 10:29 AM IST
Sirpur Kaghaznagar Railway Station Update : మినీ ఇండియాగా పిలువబడే కాగజ్నగర్లో ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశ ప్రాంతాల ప్రజలు నివాసం ఉంటున్నారు. వ్యాపార, వాణిజ్య పరంగా రాకపోకలకు ఇది ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంటోంది. దీంతో ఇక్కడి రైల్వేస్టేషన్లో పలు రైళ్లకు హాల్టింగ్ ఇవ్వాలని సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్ బాబు, రైలుయాత్రి సేవా సమితి, వివిధ సంఘాల నాయకులు రైల్వేశాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లిన విషయం విదితమే.
18 నుంచి వందేభారత్ కూడా : నాగ్పూర్-సికింద్రాబాద్ మధ్య నడిచే వందే భారత్ రైలు ఈ నెల 18వ తేదీ నుంచి కాగజ్నగర్ స్టేషన్లో ఆగనుంది. ఆదిలాబాద్ ఎంపీ గోడం నగేష్, ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీశ్బాబు, రైల్వే ఉన్నతాధికారులు హాజరై పచ్చ జెండా ఊపి రైలును ప్రారంభించనున్నట్టు రైల్వేశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కొవిడ్-19 సమయంలో నిలిపివేసిన బెంగళూరు-దానాపూర్(12295), దానాపూర్-బెంగళూరు(12296) మధ్య నడిచే సంఘమిత్ర ఎక్స్ప్రెస్కు సైతం హాల్టింగ్ ఇస్తున్నారు. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సంఘమిత్ర ఎక్స్ప్రెస్ కాగజ్నగర్లో ఆగింది. అనంతరం ఎమ్మెల్యే అక్కడికి వెళ్లి జెండా ఊపి దానిని ప్రారంభించారు.
యశ్వంత్పూర్-గోరక్పూర్(12592), గోరక్పూర్-యశ్వంత్పూర్(12591) మధ్య నడిచే గోరక్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్ను నేడు(సెప్టెంబరు 14) ప్రారంభించనున్నారు. బెంగళూరు-పాటలీపుత్ర(22352) మధ్య నడిచే పాటలీపుత్ర ఎక్స్ప్రెస్తోపాటు సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల కోసం సికింద్రాబాద్-ముజఫర్నగర్ మధ్య మరో అమృత్ భారత్ రైలుకు సైతం త్వరలోనే నిలుపుదల ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ పర్యటన : సౌత్ సెంట్రల్ రెల్వే సికింద్రాబాద్ డివిజన్ జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్కుమార్ శ్రీవాస్తవ, డీఆర్ఎం గోపాలకృష్ణన్తోపాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు వారం రోజుల్లో ఇక్కడ రెండు సార్లు పర్యటనలు చేశారు. వందేభారత్ సహా పలు కొత్త రైళ్ల హాల్టింగ్, స్టేషన్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనుల కోసం సమీక్ష నిర్వహించారు. స్టేషన్తోపాటు రైల్వే క్వార్టర్లలో సదుపాయాల గురించి ఆరా తీశారు. ప్రస్తుతం మేజర్ సమస్యలను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని హామీనిచ్చారు.
వేధిస్తున్న సమస్యలు : సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ రైల్వే స్టేషన్లోకి వచ్చేందుకు ముందు, వెనుక రెండు మార్గాలున్నాయి. కాపువాడ మీదుగా వెనుక వైపు నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు నేరుగా మూడో ప్లాట్ఫాంకు వస్తున్నారు. ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్ లేక మళ్లి మొదటి ప్లాట్ఫాం వరకు వెళ్లి టికెట్ కొనుగోలు చేసి తిరిగి రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
- మూడో ప్లాట్ఫాంలో షెడ్లు, వాష్రూమ్స్ లేక ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైలు కోసం ఎదురు చూసే సమయంలో అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక షెడ్లు సరిపోకపోవడంతో వాటి బయట నిలబడాల్సిన దుస్థితి ఉంది.
- స్టేషన్ మొత్తంలో 81 కుళాయిలు ఉండగా మూడో ప్లాట్ఫాంలో ఉన్న 29 నల్లాల్లో ఏ ఒక్కటీ పనిచేయడం లేదు.
- మరుగుదొడ్లు లేక మహిళలు, వృద్ధులకు ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు.
- పార్కింగ్ కోసం కాంట్రాక్టర్లు ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో స్టేషన్ ఆవరణలో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల వద్ద వాహనాలను ప్రయాణికులు పార్కింగ్ చేయాల్సి వస్తోంది.
- మరోవైపు జిల్లాలోని రెబ్బెన మండలం నంబాల వద్ద రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి, చింతగూడ నుంచి ఈజ్గాం వరకు ఓవర్బ్రిడ్జి, సంజీవయ్య కాలనీ మీదుగా అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణాలు చేపట్టాల్సి ఉంది.
దసరాకు కాచిగూడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - ఈ నెల 20 నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు
హైదరాబాద్ చుట్టూ 3 భారీ రైల్వే టెర్మినళ్లు - ORR, RRR మధ్యలో నిర్మాణం!