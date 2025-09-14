ETV Bharat / state

ఇక నుంచి ఆ​ రైల్వేస్టేషన్​లో ఎక్స్​ప్రెస్​లూ ఆగుతాయ్​ - వందే భారత్​తో సహా

వ్యాపార, వాణిజ్య పరంగా రాకపోకలకు కేంద్రంగా కాగజ్‌నగర్‌ - ఇకనుంచి ఇక్కడి రైల్వేస్టేషన్‌లో పలు రైళ్లకు హాల్టింగ్ - వందేభారత్‌ సహా పలు నూతన రైళ్ల నిలుపుదల, స్టేషన్‌లో సౌకర్యాల కోసం అధికారుల పరిశీలన

Sirpur Kaghaznagar Railway Station
Sirpur Kaghaznagar Railway Station (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Sirpur Kaghaznagar Railway Station Update : మినీ ఇండియాగా పిలువబడే కాగజ్‌నగర్‌లో ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశ ప్రాంతాల ప్రజలు నివాసం ఉంటున్నారు. వ్యాపార, వాణిజ్య పరంగా రాకపోకలకు ఇది ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంటోంది. దీంతో ఇక్కడి రైల్వేస్టేషన్‌లో పలు రైళ్లకు హాల్టింగ్​ ఇవ్వాలని సిర్పూర్​ ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ బాబు, రైలుయాత్రి సేవా సమితి, వివిధ సంఘాల నాయకులు రైల్వేశాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లిన విషయం విదితమే.

18 నుంచి వందేభారత్‌ కూడా : నాగ్‌పూర్‌-సికింద్రాబాద్‌ మధ్య నడిచే వందే భారత్‌ రైలు ఈ నెల 18వ తేదీ నుంచి కాగజ్‌నగర్‌ స్టేషన్​లో ఆగనుంది. ఆదిలాబాద్​ ఎంపీ గోడం నగేష్, ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీశ్‌బాబు, రైల్వే ఉన్నతాధికారులు హాజరై పచ్చ జెండా ఊపి రైలును ప్రారంభించనున్నట్టు రైల్వేశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కొవిడ్​-19 సమయంలో నిలిపివేసిన బెంగళూరు-దానాపూర్‌(12295), దానాపూర్‌-బెంగళూరు(12296) మధ్య నడిచే సంఘమిత్ర ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు సైతం హాల్టింగ్​ ఇస్తున్నారు. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సంఘమిత్ర ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కాగజ్‌నగర్‌లో ఆగింది. అనంతరం ఎమ్మెల్యే అక్కడికి వెళ్లి జెండా ఊపి దానిని ప్రారంభించారు.

యశ్వంత్‌పూర్‌-గోరక్‌పూర్‌(12592), గోరక్‌పూర్‌-యశ్వంత్‌పూర్‌(12591) మధ్య నడిచే గోరక్‌పూర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను నేడు(సెప్టెంబరు 14) ప్రారంభించనున్నారు. బెంగళూరు-పాటలీపుత్ర(22352) మధ్య నడిచే పాటలీపుత్ర ఎక్స్‌ప్రెస్‌తోపాటు సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల కోసం సికింద్రాబాద్‌-ముజఫర్‌నగర్‌ మధ్య మరో అమృత్‌ భారత్‌ రైలుకు సైతం త్వరలోనే నిలుపుదల ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

రైల్వే జనరల్​ మేనేజర్ పర్యటన : సౌత్​ సెంట్రల్​ రెల్వే సికింద్రాబాద్‌ డివిజన్‌ జనరల్​ మేనేజర్​ సంజయ్‌కుమార్‌ శ్రీవాస్తవ, డీఆర్‌ఎం గోపాలకృష్ణన్‌తోపాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు వారం రోజుల్లో ఇక్కడ రెండు సార్లు పర్యటనలు చేశారు. వందేభారత్‌ సహా పలు కొత్త రైళ్ల హాల్టింగ్​, స్టేషన్‌లో ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనుల కోసం సమీక్ష నిర్వహించారు. స్టేషన్‌తోపాటు రైల్వే క్వార్టర్లలో సదుపాయాల గురించి ఆరా తీశారు. ప్రస్తుతం మేజర్​ సమస్యలను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని హామీనిచ్చారు.

వేధిస్తున్న సమస్యలు : సిర్పూర్​ కాగజ్​నగర్ రైల్వే స్టేషన్‌లోకి వచ్చేందుకు ముందు, వెనుక రెండు మార్గాలున్నాయి. కాపువాడ మీదుగా వెనుక వైపు నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు నేరుగా మూడో ప్లాట్‌ఫాంకు వస్తున్నారు. ఇక్కడ టికెట్‌ కౌంటర్‌ లేక మళ్లి మొదటి ప్లాట్‌ఫాం వరకు వెళ్లి టికెట్​ కొనుగోలు చేసి తిరిగి రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

  • మూడో ప్లాట్‌ఫాంలో షెడ్లు, వాష్​రూమ్స్ లేక ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైలు కోసం ఎదురు చూసే సమయంలో అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక షెడ్లు సరిపోకపోవడంతో వాటి బయట నిలబడాల్సిన దుస్థితి ఉంది.
  • స్టేషన్‌ మొత్తంలో 81 కుళాయిలు ఉండగా మూడో ప్లాట్‌ఫాంలో ఉన్న 29 నల్లాల్లో ఏ ఒక్కటీ పనిచేయడం లేదు.
  • మరుగుదొడ్లు లేక మహిళలు, వృద్ధులకు ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు.
  • పార్కింగ్‌ కోసం కాంట్రాక్టర్లు ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో స్టేషన్‌ ఆవరణలో ప్రైవేట్‌ వ్యక్తుల వద్ద వాహనాలను ప్రయాణికులు పార్కింగ్‌ చేయాల్సి వస్తోంది.
  • మరోవైపు జిల్లాలోని రెబ్బెన మండలం నంబాల వద్ద రైల్వే ఓవర్‌ బ్రిడ్జి, చింతగూడ నుంచి ఈజ్‌గాం వరకు ఓవర్‌బ్రిడ్జి, సంజీవయ్య కాలనీ మీదుగా అండర్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణాలు చేపట్టాల్సి ఉంది.

