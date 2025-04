ETV Bharat / state

రెండేళ్లు టీవీ, ఫోన్‌కు దూరం - కట్​చేస్తే ఆ సబ్జెక్టుల్లో నూటికి నూరు శాతం మార్కులు - SIRISHA GOT GOOD SCORE IN INTER

Sirisha From Nalgonda Got High Marks in Inter ( ETV Bharat )