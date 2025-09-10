రూ.3 లక్షలతో ప్రారంభించి రూ.30 లక్షల వరకు టర్నోవర్! - పర్యావరణ హితమైన విస్తరి ప్లేట్లు తయారు చేస్తున్న యువకుడు
సిరిసిల్లకు పట్టణంలోని నెహ్రూనగర్కు చెందిన యువకుడు - పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని ఆలోచనతో స్వయం ఉపాధి ఏర్పాటు - తన కాళ్లపై తాను నిలబడాలకుని విస్తరాకు ప్లేట్ల తయారీ ప్రారంభించిన యువకుడు
Published : September 10, 2025 at 10:36 AM IST
Sircilla Young Man Making Eco-Friendly Plates : సిరిసిల్ల పట్టణంలోని నెహ్రూనగర్కు చెందిన చకోమాకుల వెంకటప్రసాద్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు చిన్నతనం నుంచే ఎంతో ఆసక్తి చూపించారు. తల్లి టైలర్, తండ్రి ఆర్ఎంపీ డాక్టరు. మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన వెంకటప్రసాద్, తన కాళ్లపై తాను నిలబడాలనే లక్ష్యంతో స్వయం ఉపాధి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. మొదట ఉల్లిపాయల దుకాణం పెట్టుకొని డిగ్రీ చదువును పూర్తి చేశారు. ఈ క్రమంలోనే సమాజానికి పర్యావరణానికి తన వంతుగా ఏదైనా చేయాలనే బలమైన కోరికతో ముందడుగు వేశారు.
ప్లాస్టిక్ సంచుల బదులుగా జ్యూట్ బ్యాగులు : నాలుగేళ్ల క్రితం ప్లాస్టిక్ సంచుల వినియోగాన్ని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో తను జ్యూట్ బ్యాగుల తయారీని ప్రారంభించారు. ఆ ఆలోచనతో స్వయం ఉపాధి ఏర్పాటు చేసుకోవడమే కాకుండా పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. వారితో జ్యూట్ బ్యాగులను తయారు చేయించారు. ఈ ప్రయత్నం కేవలం పర్యావరణ పరిరక్షణకే కాకుండా స్థానిక మహిళలకు ఆర్థిక భరోసాను కల్పించింది. ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజం కోసం తాను చేసిన ఈ కృషికి గుర్తింపుగా సిరిసిల్ల పురపాలక సంఘం నుంచి పురస్కారాలు కూడా అందుకున్నారు.
అలా అని వెంకటప్రసాద్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు తన ప్రయత్నాలను అక్కడితో ఆపలేదు. ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ల వినియోగం కూడా పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుందని గుర్తించారు. వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా విస్తరాకు ప్లేట్ల తయారీ ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చారు. పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాకుండా స్థానికంగా మరి కొంతమందికి ఉపాధి కల్పించడమే ఈ ఆలోచన వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇది కేవలం స్వయం ఉపాధికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా సామాజిక బాధ్యతతో కూడిన పర్యావరణ పరిరక్షణకు, ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
మొదలైంది ఇలా : -
- హైదరాబాద్లో 2021లో ఓ శుభాకార్యానికి వెళ్లి అక్కడున్న విస్తరాకు ప్లేట్లను చూసి వెంకటప్రసాద్ ఆకర్షితులై తాను అలానే రూపొందించాలనుకున్నారు. ఆ ప్లేటును తనతోపాటు తీసుకొచ్చి దాని గురించి పరిశోధించారు. ‘ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ లేడీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎలీప్), నేషనల్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ (ఎన్ఆర్డీఐ)లను సంప్రదించారు. నాలుగైదు యూనిట్లను సందర్శించి తయారీ విధానంపై తర్ఫీదు పొందారు. ఎలిప్ నుంచి ఇంక్యుబేషన్లో భాగంగా యంత్రాలు అద్దెకు తీసుకొచ్చి విస్తరాకు ప్లేట్ల తయారీ మొదలుపెట్టారు.
- మొదట్లో ఒడిశా నుంచి అడ్డాకు దిగుమతయ్యేది. కానీ అది ప్లేటుగా తయారయ్యేలోపే దాని రంగు నల్లగా మారేది. అయినప్పటికి నిరాశ చెందకుండా ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించారు. మోదుగ ఆకుతోనూ విస్తరాకులను రూపొందించొచ్చని తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత జిల్లాలోని పలు గ్రామాలతోపాటు ములుగు జిల్లా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు.
- రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని చాలా గ్రామాల్లో మహిళలు, సర్పంచులు, వ్యవసాయ కూలీలలో కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి విస్తరాకుల మీద ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. మహిళలతో మాట్లాడి పది సంఘాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం 100 మందికిపైగా ఉపాధి పొందుతున్నారు. మొత్తం 6 బ్రాంచీలు ఏర్పాటు చేసి అధిక మొత్తంలో మోదుగ విస్తరాకు ప్లేట్లను తయారు చేస్తున్నారు.
''వ్యాపారాన్ని తొలుత రూ. 3 లక్షలతో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం రూ. 30 లక్షల వరకు టర్నోవర్ వస్తుంది. నాతోపాటు జిల్లాకు చెందిన మరో పది మంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో ఇండస్ట్రియల్ పార్కుకు స్థలం కేటాయిస్తామంది. అదే స్థలాన్ని సిరిసిల్లలో ఏర్పాటు చేయాలని మేం కోరుతున్నాం. పర్యావరణహితంగా మరిన్ని వస్తువులను రూపొందిస్తాం.'' - కోమాకుల వెంకటప్రసాద్, యువ పారిశ్రామికవేత్త
