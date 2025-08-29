SIPB Meeting Chaired by Chandrababu: రాష్ట్రంలో 53,922 కోట్ల మేర పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలకు పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టులతో 83,437 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులను ఫాస్ట్ట్రాక్లో పూర్తి చేయాలని ఈ సందర్భంగా CM అధికారులను ఆదేశించారు. ఏరోస్పేస్, IT, ఇంధనం, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, MSME రంగాల్లో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయన్నారు. నవంబర్ 15లోగా MSME పార్కులు ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బిజినెస్ సెంటర్ల తరహాలో పారిశ్రామిక పార్కులతో ఎకో సిస్టం తయారు చేయాలని సూచించారు.
రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్న పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులు ఫాస్ట్ట్రాక్లో పూర్తవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో త్వరగా అనుమతులిస్తున్న తరహాలో ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్ కూడా అంతేవేగంగా జరిగేలా చూడాలన్నారు. సచివాలయంలో చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 10వ పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశమై 53,922 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టే 30 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. వీటి ద్వారా 83,437 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కనున్నాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఏర్పాటవుతున్న ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై ఇక నుంచి ప్రతీ నెలా సమీక్షస్తానని క్షేత్రస్థాయిలో మంత్రులు కూడా పరిశీలించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఏ ప్రాజెక్టైనా ఆలస్యం అవుతుంటే సంబంధిత సంస్థల ప్రతినిధులతో మాట్లాడి పనులు వేగంగా పూర్తి చేసేలా చూడాలన్నారు. మహింద్రా ఈవీ వాహనాల ఉత్పత్తి ప్లాంట్ను ఏపీలో ఏర్పాటు చేసేలా తానే స్వయంగా సంప్రదిస్తున్నానని దీనికి అనుగుణంగా అధికారులూ స్పందించాలన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలకు పుష్కలంగా అవకాశాలున్నాయని పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ప్రముఖ కంపెనీలతో సంప్రదింపులు జరపాలని సూచించారు.
ఇప్పటికే ప్రారంభించిన ప్రాంతాల్లో మినహా మిగతా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో 3 నెలల్లో MSME పార్కులు అందుబాటులోకి రావాలన్నారు. వీటన్నింటిని బిజినెస్ సెంటర్లలా చేసి ఒక ఎకో సిస్టంను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. రైతులు, భూ యజమానుల్ని కూడా పారిశ్రామిక పార్కుల్లో భాగస్వాములను చేయాలన్నారు. మెగా, మీడియం స్థాయిలో పారిశ్రామిక పార్కులను నియోజకవర్గాల వారీగా మ్యాపింగ్ చేయాలని, ఈ పార్కులకు రతన్టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్లను అనుసంధానించటంతో పాటు వాటికి ప్రామాణిక మార్గదర్శకాలను నిర్దేశించాలన్నారు. SIPB సమావేశంలో RTIH ద్వారా జరిగే కార్యకలాపాలను సమీక్షించాలని సూచించారు. ఆటోనగర్లలో రెడ్, ఆరెంజ్ కేటగిరీ పరిశ్రమలకు తదుపరి అనుమతులు రాకపోవటంపై సమీక్షించిన సీఎం తగిన కార్యాచరణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
10వ SIPB సమావేశంలో 30 ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. చిత్తూరు జిల్లాలో మదర్డెయిరీ లిమిటెడ్ సంస్థ 180 మందికి ఉపాధి కల్పించేలా 427 కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ జిల్లాలోనే ఏసీఈ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ సంస్థ 786 కోట్లతో వెయ్యి మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుండగా, అపోలో టైర్స్ 1110 కోట్ల పెట్టుబడులతో 500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. తిరుపతిలో స్కై రూట్ ఎరోస్పేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ 300 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేలా 400 కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనకు SIPB ఆమోదం తెలిపింది. మడకశిరలో 1197 కోట్ల పెట్టుబడులతో HFCL 870 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది.
అనకాపల్లిలో వరాహా ఆక్వా ఫార్మ్స్ సంస్థ 32 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా 3,500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. విశాఖలో జె.కుమార్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ 237 కోట్ల పెట్టుబడులతో 5,000 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.చిత్తూరులో అలీప్ సంస్థ 2,500 ఉద్యోగాలు కల్పించేలా 45 కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. నెల్లూరులో ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ 870 కోట్ల పెట్టుబడులతో 25,000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ఆమోదం లభించింది. కృష్ణపట్నంలో ధీరూభాయ్ అంబానీ గ్రీన్టెక్ పార్క్ ద్వారా 1843 కోట్ల పెట్టుబడులు, 19,000 ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. భోగాపురంలో ఎన్.కామ్ వైజాగ్ హోటల్ 178 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా 250 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
అమరావతిలో మంజీరా హాస్పిటాలిటీ సంస్థ 276 కోట్ల పెట్టుబడులతో 225 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. మంత్రాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర లాడ్జి 96 కోట్ల పెట్టుబడులతో 300 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే ప్రతిపాదనకు SIPB ఆమోదం తెలిపింది. నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్లలో సెకీ 1500 కోట్ల పెట్టుబడులతో 950 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. సత్యసాయి జిల్లా రామగిరి, ముత్తవకుంట్లలో సెకీ 800 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుండగా 200 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
అనంతపురంలో సెరెంటికా రెన్యూవబుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా 320 మందికి ఉపాధి కల్పించేలా 2,000 కోట్లతో పెట్టుబడి పెట్టనుంది. కర్నూలులో సెరెంటికా రెన్యూవబుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ 380 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేలా 2,400 కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపారు. కడపలో హెక్సా ఎనర్జీ బీహెచ్ ఫైవ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ 1,200 కోట్ల పెట్టుబడులతో, 400 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో రెఫెక్స్ సోలార్ ఎస్పీవీ ఫైవ్ లిమిటెడ్ సంస్థ 480 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా 345 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
అనంతపురంలో బ్రైట్ ఫ్యూచర్ పవర్ లిమిటెడ్ సంస్థ 3,286 కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 440 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. పాడేరులో నవయుగ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ సంస్థ 15,455 కోట్ల పెట్టుబడులతో 8,400 మందికి ఉద్యోగాల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. కడపలో చింతా గ్రీన్ఎనర్జీ లిమిటెడ్ సంస్థ 15,050 కోట్ల పెట్టుబడులతో 8,400 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. నాయుడుపేటలో సిర్మా ఎస్జీఎస్ టెక్నాలజీ సంస్థ 1595 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా. 2,170 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. కుప్పంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సంస్థ 586 కోట్ల పెట్టుబడులతో 613 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
అనకాపల్లిలో బాలాజీ యాక్షన్ బిల్డ్ వెల్ సంస్థ 485 కోట్ల పెట్టుబడులు, 500 ఉద్యోగాలు కల్పించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపారు. నెల్లూరు జిల్లాలో అదాని విల్మర్ లిమిటెడ్ సంస్థ 578 కోట్లతో 285 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. చిత్తూరులో టైరోమెర్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ సంస్థ 85 కోట్లు పెట్టుబడులతో 120 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. కడప జిల్లాలో ర్యామ్ శీ బయో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ 356 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా 600 ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. కోనసీమలో శ్రీ సర్వారాయా షుగర్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ 161 కోట్ల పెట్టుబడులతో 189 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. కాకినాడలో పట్టాభి ఆగ్రోఫుడ్స్ సంస్థ 408 కోట్ల పెట్టుబడులు, 500 మందికి ఉద్యోగాల ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది.
