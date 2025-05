ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో 19 ప్రాజెక్టులకు ఎస్‌ఐపీబీ ఆమోదం - 35 వేల మందికి ఉద్యోగాలు - SIPB MEETING DECISIONS

SIPB Meeting Approved 19 Projects ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 6:52 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 7:09 PM IST 5 Min Read

SIPB Meeting Approved 19 Projects : రాష్ట్రంలో దాదాపు రూ.33,000ల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి 19 ప్రాజెక్టుల స్థాపనకు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (ఎస్‌ఐపీబీ) సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీటి ద్వారా దాదాపు 35,000ల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇప్పటి వరకూ జరిగిన 6 సమావేశాల్లో 76 ప్రాజెక్టుల ద్వారా రూ.4,95,796 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపారు. వీటి ద్వారా 4,50,934 మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ప్రభుత్వ వర్గాల అంచనా. ఒప్పందాలు చేసుకున్న సంస్థల పనుల పురోగతిపై డాష్ బోర్డ్ ద్వారా పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 6వ రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశం జరిగింది. పెట్టుబడులకు ఆమోదం: ఈ భేటీలో అనకాపల్లి జిల్లా కుమరవరంలో డెక్కన్ ఫైన్ కెమికల్స్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.1560 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపారు. ఈ సంస్థ ద్వారా 1800 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. అదేవిధంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పాలసముద్రంలో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.1400 కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 800 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లులో పీయూఆర్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.1286 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. తద్వారా 1200ల ఉద్యోగాల కల్పన జరగనుంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో బ్లూ జెట్ హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.2300 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపారు. ఈ సంస్థ దాదాపు 1750 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. రాంబిల్లిలో జుపిటర్ రెన్యూవబుల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.2700 కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 2216 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. టెక్స్‌టైల్ డిపార్ట్‌మెంట్​లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో రాంభద్ర ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.228 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ సంస్థ ద్వారా 250 ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. కృష్ణా జిల్లా మల్లవల్లిలో మోహన్ స్పింటెక్స్ సంస్థ రూ.482 కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 1525 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురంలో ఏటీసీ టైర్స్ ఏపీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.1779 కోట్ల పెట్టుబడులతో 600ల ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఏపీఐఐసీ డిపార్ట్‌మెంట్​లో తిరుపతి జిల్లాలో వింగ్‌టెక్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.1061 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఎస్‌ఐపీబీ సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సంస్థ ద్వారా 10,098 ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో అలీప్ కుప్పం సంస్థ 1500ల మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. SIPB Meeting Key Decisions 2025 : ఎనర్జీ డిపార్ట్‌మెంట్​లో ఏలూరు జిల్లా నితిన్ సాయి కనస్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.150 కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 500ల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి. అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో దేశ్‌రాజ్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.2920 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ సంస్థ 230 ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఆంప్లస్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.3941 కోట్ల పెట్టుబడులతో 260 ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చింది. అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో బొండాడ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.9000 కోట్ల పెట్టుబడులతో 3900ల ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. పర్యాటక విభాగంలో తిరుపతిలో బెంగాల్ అల్టిమేట్ రిసార్ట్స్ ఎల్ఎల్​పీ సంస్థ రూ.150 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ సంస్థ ద్వారా 350 మందికి ఉపాధి కల్పన జరగనుంది. తిరుపతిలో స్రవంతి హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.327 కోట్ల పెట్టుబడులతో 570 ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చింది. విశాఖపట్నంలో వరుణ్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.899 కోట్ల పెట్టుబడులతో 1300ల ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. ఐటీ విభాగంలో తిరుపతి జిల్లా శ్రీసిటీలో డైకిన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.2475 కోట్ల పెట్టుబడులకు సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపారు. ఈ సంస్థ 5150 ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. కర్నూలు జిల్లాలో సెన్సోరెమ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.1057 కోట్ల పెట్టుబడులతో 622 ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చింది.

SIPB Meeting Key Decisions 2025 : ఎనర్జీ డిపార్ట్‌మెంట్​లో ఏలూరు జిల్లా నితిన్ సాయి కనస్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.150 కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 500ల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి. అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో దేశ్‌రాజ్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.2920 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ సంస్థ 230 ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఆంప్లస్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.3941 కోట్ల పెట్టుబడులతో 260 ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చింది. అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో బొండాడ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.9000 కోట్ల పెట్టుబడులతో 3900ల ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. పర్యాటక విభాగంలో తిరుపతిలో బెంగాల్ అల్టిమేట్ రిసార్ట్స్ ఎల్ఎల్​పీ సంస్థ రూ.150 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ సంస్థ ద్వారా 350 మందికి ఉపాధి కల్పన జరగనుంది. తిరుపతిలో స్రవంతి హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.327 కోట్ల పెట్టుబడులతో 570 ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చింది. విశాఖపట్నంలో వరుణ్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.899 కోట్ల పెట్టుబడులతో 1300ల ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. ఐటీ విభాగంలో తిరుపతి జిల్లా శ్రీసిటీలో డైకిన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.2475 కోట్ల పెట్టుబడులకు సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపారు. ఈ సంస్థ 5150 ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. కర్నూలు జిల్లాలో సెన్సోరెమ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.1057 కోట్ల పెట్టుబడులతో 622 ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చింది. డాష్ బోర్డ్ తీసుకురావాలి : రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల కోసం ముందుకొచ్చి ఒప్పందాలు చేసుకున్న సంస్థలు ప్రాజెక్టుల శంకుస్ధాపన నుంచి ప్రారంభోత్సవం వరకు అధికారులు నిరంతర పర్యవేక్షించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రతి ప్రాజెక్టు పురోగతిని నిరంతరం ఫాలోఅప్ చేయాలని సూచించారు. ఆయా సంస్ధల పెట్టుబడులు, క్షేత్ర స్థాయి పనుల స్థితిగతులను తెలుసుకునేందుకు డాష్ బోర్డ్ తీసుకురావాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. తద్వారా ఏ ప్రాజెక్టు ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడులతో పాటు వచ్చిన ఉద్యోగాల వివరాలతో పోర్టల్ రావాలని సూచించారు. ఎస్ఐపీబీ సమావేశాల్లో కొత్త పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలపడంతో పాటు ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపి ఒప్పందాలు చేసుకున్న ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిను ప్రోగ్రెస్​ను వివరించాలని చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 50,000ల గదులు అందుబాటులోకి: పర్యాటక రంగంలో ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుపై అధికారులకు సీఎం పలు సూచనలు చేశారు. టూరిజంలో హోటళ్లు, గదుల కొరత ఉందన్నారు. పెద్దఎత్తున హొటల్ రూమ్స్​ వస్తే పర్యాటకానికి ఊపు వస్తుందని చెప్పారు. దాదాపు 50,000ల గదులు అందుబాటులోకి తేవాలన్నది తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. వీటి ధరలు అందుబాటులో ఉంటే సందర్శకులు ఆయా ప్రాంతాల్లో బస చేస్తారని తెలిపారు. కారవాన్స్‌కు సంబంధించి పాలసీని కూడా సిద్ధం చేసి అమల్లోకి తేవడం ద్వారా కొత్త పర్యాటకులకు నూతన అనుభూతి కలుగుతుందని వివరించారు. తద్వారా పర్యాటక ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందని సీఎం వెల్లడించారు. 'ముఖ్యంగా దేవాలయాలకు కుటుంబాలతో వచ్చే వారు ప్రశాంతమైన, పరిశుభ్రమైన వాతారవణంలో ఉండాలనుకుంటారు. రాష్ట్రంలో రద్దీగా ఉండే 21 ఆలయాల్లో వసతి సౌకర్యం పెంచే చర్యలు తీసుకోవాలి. టెంట్లు (గుడారాలు) ఏర్పాటు చేసి వసతి కల్పించే ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించాలి. గోదావరి, కృష్ణా నదుల వద్ద నిర్వహిస్తున్న హారతుల కార్యక్రమాన్ని ఆధ్యాత్మిక శోభ పెంచేలా చేపట్టాలని' అధికారులను చంద్రబాబు ఆదేశించారు. SIPB Meeting Updates : వ్యవసాయ వ్యర్థాలను కొన్ని చోట్ల తగలబెడుతున్నారని సీఎం పేర్కొన్నారు. దీన్ని నివారించాల్సి ఉందని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. చిన్నచిన్న ప్లాంట్ల ద్వారా అగ్రికల్చర్ వేస్ట్‌ను సర్క్యులర్ ఎకానమీగా మార్చాలని సూచించారు. అగ్రికల్చర్ వేస్ట్‌ను సద్వినియోగం చేసుకునే పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు . పెట్టుబడుల సాధన ఫలితాలు క్షేత్రస్థాయిలో కనిపించాలి :

